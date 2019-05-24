«Аладдин» Гая Ричи, пародия на «Игру престолов» и Траволта в роли детектива: что смотреть в кино в выходные

В эти выходные в кино можно будет посмотреть восточную сказку об Аладдине в изложении Гая Ричи, супергеройский ужастик «Гори, гори ясно», продюсированием которого занимался автор «Стражей галактики» Джеймс Ганн, и комедию «Игрища престолов» — пародию на популярный сериал HBO. Также среди новинок недели — детективный триллер «Ядовитая роза» с Джоном Траволтой и Бренданом Фрейзером в главных ролях, французская экранизация манги «Плейбой под прикрытием» и основанный на реальных событиях триллер про серийного убийцу «Красивый, плохой, злой».

«Аладдин» (Aladdin)

История Аладдина из сборника сказок «Тысяча и одна ночь» уже долгие годы остаётся источником вдохновения для деятелей искусства. По её мотивам ставились оперы, мюзиклы и снимались фильмы. Одной из самых известных экранных интерпретаций стал мультфильм студии Disney, а в четверг в прокат вышла киноверсия этой анимационной ленты.

За постановку фильма взялся автор легендарных картин «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гай Ричи. Аладдина в новом фильме сыграл канадский актёр египетского происхождения Мена Массуд, а принцессу Жасмин — англичанка Наоми Скотт («Марсианин»). Роль одного из ключевых персонажей — джинна — исполнил Уилл Смит. Музыку к фильму написал Алан Менкен, создавший саундтрек к оригинальному мультфильму.

Сюжет этой картины в целом повторяет историю из анимационной ленты. Уличный воришка Аладдин знакомится с принцессой Жасмин и всеми силами старается завоевать её расположение. В это время визирь султана Джафар пытается раздобыть волшебную лампу с заточённым внутри джинном. Она находится в Пещере чудес, войти в которую может только избранный. Им-то и оказывается Аладдин.

«Гори, гори ясно» (Brightburn)

Тори и Кайл Брайеры — супружеская пара фермеров. Всю жизнь они мечтали завести детей, но безуспешно. Однажды рядом с их домом упал космический корабль с младенцем на борту. Брайеры решили воспитать его как своего собственного сына. 12 лет спустя в мальчугане проснулся монстр с силой супергероя. Теперь он готов испытывать свои навыки на окружающих.

В сюжете этого хоррора без труда угадывается знакомая история из комиксов о Супермене: он такой же взращённый землянами инопланетянин. Однако авторы «Гори, гори ясно» решили посмотреть, что бы произошло, будь Супермен не положительным героем, а злодеем. Поэтому Брэндон, согласно их задумке, не защищает людей, а несёт разрушение и смерть.

«Гори, гори ясно» можно назвать семейным проектом Джеймса Ганна — автора «Стражей Галактики». Его брат и кузен Марк и Брайан Ганны написали сценарий ленты, а сам он выступил в качестве продюсера. Роль Тори Брайер исполнила Элизабет Бэнкс («Голодные игры»), а её мужа Кайла сыграл известный по сериалу «Офис» Дэвид Денман. Кресло режиссёра занял Дэвид Яровески, в активе которого есть фильм ужасов «Рой».

«Игрища престолов» (Purge of Kingdoms: The Unauthorized Game of Thrones Parody)

В дни, когда весь мир сходит с ума по поводу завершения сериала «Игра престолов», на российские экраны выходит картина «Игрища престолов» — пародия на знаменитый проект HBO.

Согласно сюжету, злодей Жирный король хочет уничтожить лордов Восьми королевств. Легче всего это сделать, собрав их вместе на пире Очищения. Однако против коварного властителя плетут интриги его собственные родные, а лорды вовсе не такие наивные, какими кажутся, среди них тоже есть заговорщики. Даже слуги — и те не все верны своему господину. В общем, верить нельзя никому, кругом одни козни.

Постановкой ленты занимался Ара Пайая, никакими особыми успехами в кино не отметившийся: он снял такие малоизвестные картины, как «Мгновенная смерть» и «Торговля кожей». Главные роли в фильме исполнили обладатель «Золотой малины» за фильм 1984 года «Геркулес» Лу Ферриньо, Анна Хатчисон («Хижина в лесу») и Энгус Макфадьен («Эквилибриум»).

«Ядовитая роза»

Бывший футболист Карсон Филлипс (Джон Траволта) решил заняться частным сыском в Голливуде. Филлипс похож на героев старых нуаров — у него крутой нрав, он не прочь выпить, любит азартные игры и женщин. Ему поступает заказ — раскрыть убийство игрока школьной футбольной команды в одном из городов Техаса. В ходе расследования Филлипс выясняет, что в этой истории замешана его собственная дочь.

Помимо Траволты, в американо-итальянском криминальном триллере сыграли Брендан Фрейзер («Мумия»), Морган Фриман («Побег из Шоушенка») и Фамке Янссен («Люди Икс»). Постановкой ленты занималось режиссёрское трио: Лука Джилиберто, Франческо Чинкемани и Джордж Галло. Съёмки картины проходили в США и Италии.

Критики отмечают, что «Ядовитая роза» не заставит зрителя скучать, но и удивить тоже вряд ли чем-то сможет. Это всего лишь добротное жанровое кино, которое явно порадует многочисленных поклонников Траволты — в последние годы у этого некогда очень востребованного актёра было не так много хороших ролей.

«Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

Криминальная история США богата на всевозможных маньяков и серийных убийц, присказки о которых вызывают неизменный интерес в Голливуде. «Красивый, плохой, злой» — очередной фильм, в основу сценария которого легла биография реального преступника. Речь в картине идёт о Теде Банди — психопате, на совести которого не менее 30 убийств.

Банди орудовал в 1970-х годах и отличался крайней жестокостью. Обманывать своих жертв ему помогало знание психологии, которую он изучал в университете. По приговору суда убийцу казнили в 1989 году во Флориде.

Маньяка сыграл Зак Эфрон («Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда»). Постановкой фильма занимался Джо Берлингер, в активе которого есть номинация на премию «Оскар» за документальный фильм «Потерянный рай 3». К слову, на счету режиссёра и документалка о Банди. Так что можно не сомневаться, что материалом он владеет хорошо.

«Плейбой под прикрытием» (Nicky Larson et le parfum de Cupidon)

Французский комедийный боевик «Плейбой под прикрытием» снят по мотивам японской манги Ходзё Цукасы «Городской охотник», чрезвычайно популярной в 1980-е годы. Главный герой этого японского комикса — обаятельный и любвеобильный телохранитель Рё Саэба.

Его боится весь преступный мир Токио: Рё настоящий профессионал, да ещё обладает сверхспособностями — развитой интуицией и шестым чувством, которое, к примеру, позволяет ему узнать, что где-то рядом прячется враг. Однако почти что патологический интерес Рё к противоположному полу сильно мешает ему в работе. В присутствии женщин телохранитель мгновенно глупеет, из-за чего попадает в комичные ситуации.

Мангу «Городской охотник» экранизировали уже не один раз. В 1991 году в прокат вышел гонконгский фильм «Спаситель души», сюжет которого сильно отличался от первоисточника. В 1993 была снята ещё одна версия с Джеки Чаном в главной роли, а в 2011 году появился одноимённый южнокорейский сериал.

В сценарий французской версии также внесли некоторые изменения. Так, действие было перенесено в Париж, а главные герои получили новые имена: Рё стал Ники Ларсоном, а его напарница Каори — Лорой. Французы также отказались от оригинального названия «Городской охотник» в пользу «Ники Ларсон и духи Купидона» (российские прокатчики, в свою очередь, изменили его на «Плейбой под прикрытием»).

Актёр Филипп Лашо («Superнянь») сыграл в фильме роль Ларсона, а также исполнил на съёмочной площадке функции режиссёра. Роль Лоры досталась Элоди Фонтан («Безумная свадьба»).

В центре сюжета — злоключения флакона с духами, обладатель которого может влюбить в себя любого человека. Причём, если в течение двух дней не применить антидот, то любовь останется навсегда. Духи попадают в руки к бандитам, и Ларсону предстоит вмешаться в ситуацию.