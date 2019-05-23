«Страдают артисты»: Лазарев прокомментировал ситуацию с пересчётом голосов на Евровидении

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги международного вокального конкурса. По мнению певца Сергея Лазарева, представлявшего Россию на состязании в этом году, манипуляции с результатами голосования в первую очередь отрицательно сказываются на самих артистах. Пересчёт итогов Евровидения не коснулся победителя и призёров, однако отразился на позициях других стран. Так, теперь пятёрку лидеров замыкает Швеция. Поменялись местами и исполнители из Белоруссии и Германии, а также Северной Македонии и Азербайджана.

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о пересмотре итогов прошедшего в Тель-Авиве международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». По мнению российского певца Сергея Лазарева, манипуляции с расчётом голосов жюри на Евровидении в первую очередь сказываются на артистах. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — считает исполнитель.

После пересмотра итогов конкурса организаторы перераспределили баллы, полученные участниками изначально. В EBU уточнили, что сделано это было из-за ошибки при начислении баллов.

«EBU может подтвердить, что после проведения стандартной процедуры проверки было установлено, что в результате человеческой ошибки были использованы неверные замещающие результаты», — говорится в заявлении.

Впрочем, Европейский вещательный союз заверяет, что пересмотр итогов никак не сказался на результатах, полученных в день голосования — 18 мая.

«Это никак не повлияло на подсчёт баллов, полученных в ходе телеголосования зрителей из 41 страны-участницы, и победитель конкурса, а также песни, занявшие первые четыре места, остались прежними», — добавил организатор.

Теперь к выступлению Дункана Лоуренса из Нидерландов добавилось шесть баллов. К номеру серебряного призёра конкурса — итальянского музыканта Мамуда — EBU добавил ещё семь очков. Один дополнительный балл организаторы присудили россиянину Сергею Лазареву.

ZENA, John Lundvik, Tamara Todevska

© Ronen Zvulun, Amir Cohen / Reuters

Организатор конкурса также дисквалифицировал и распустил профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию, поскольку члены комиссии раскрыли результаты голосования в первом полуфинале, что противоречит правилам «Евровидения».

«Для соблюдения правил голосования Европейский вещательный союз совместно с партнёром по телеголосованию Digame вычислил замещающий результат (на основании результатов других стран с похожей историей голосования), который был одобрен наблюдающей за голосованием фирмой Ernst&Young и распределён в качестве голосов белорусского жюри в финале», — уточнили в EBU.

Изменения в результатах других стран



Пересмотр итогов не коснулся победителя и призёров, но сказался на конечных результатах артистов из других стран. Швейцария удержала за собой четвёртое место, а Норвегия и Швеция, занявшие пятое и шестое места соответственно, поменялись позициями.

Шведскому исполнителю Джону Лундвику, которому первоначально букмекеры прочили место в первой тройке, организаторы конкурса присудили два дополнительных балла.

Белоруссия смогла обогнать немецкий дуэт S!sters, получив ещё шесть баллов. Вперёд выбилась и Северная Македония, которая оставила позади Азербайджан — выступлению Тамары Тодевской добавили десять баллов.

В конечном счёте, в пятёрку лидеров Евровидения вошли Нидерланды, Италия, Россия, Швейцария и Швеция. В первой десятке также Норвегия, Северная Македования, Азербайджан, Австралия и Исландия.





Скандалы на Евровидении — 2019



Конкурс «Евровидение» нередко сопровождается рядом скандалов. Кроме нечастых резонансных происшествий в виде пересмотра итогов, Евровидение, как главная европейская сцена года, становится площадкой для демонстрации политических разногласий.

Так, в 2019 году исландский коллектив Hatari во время объявления результатов голосования на камеру показали флаги Палестины. Таким образом исполнители выразили протест против действий Израиля в отношении палестинцев. То же самое в эфире Евровидения во время выступления сделала и специальный гость конкурса Мадонна. Напомним, в этом году конкурс проходил в Тель-Авиве.

© Кадр: видео YouTube

Победу Дункана Лоуренса в этом году тоже поставили под сомнение. Общественность уличила музыканта в возможном нарушении условий Евровидения. В частности, пользователи сети обнаружили на YouTube ролик 2017 года, где Лоуренс поёт свою победную песню Arcade. По правилам состязания, коммерческий релиз сингла, с которым выступает кандидат, должен датироваться не ранее 1 сентября прошедшего года.

Однако результаты конкурса Европейский вещательный союз аннулировать отказался, сославшись на то, что ролик в сети не являлся официальным релизом.