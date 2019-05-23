«Страдают артисты»: Лазарев прокомментировал ситуацию с пересчётом голосов на Евровидении

Короткая ссылка
Наталья Романова
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги международного вокального конкурса. По мнению певца Сергея Лазарева, представлявшего Россию на состязании в этом году, манипуляции с результатами голосования в первую очередь отрицательно сказываются на самих артистах. Пересчёт итогов Евровидения не коснулся победителя и призёров, однако отразился на позициях других стран. Так, теперь пятёрку лидеров замыкает Швеция. Поменялись местами и исполнители из Белоруссии и Германии, а также Северной Македонии и Азербайджана.
«Страдают артисты»: Лазарев прокомментировал ситуацию с пересчётом голосов на Евровидении
  • Голосование на Евровидении
  • globallookpress.com
  • © Daniel Bockwoldt/dpa

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о пересмотре итогов прошедшего в Тель-Авиве международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». По мнению российского певца Сергея Лазарева, манипуляции с расчётом голосов жюри на Евровидении в первую очередь сказываются на артистах. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — считает исполнитель.

После пересмотра итогов конкурса организаторы перераспределили баллы, полученные участниками изначально. В EBU уточнили, что сделано это было из-за ошибки при начислении баллов. 

«EBU может подтвердить, что после проведения стандартной процедуры проверки было установлено, что в результате человеческой ошибки были использованы неверные замещающие результаты», — говорится в заявлении.

Впрочем, Европейский вещательный союз заверяет, что пересмотр итогов никак не сказался на результатах, полученных в день голосования — 18 мая.

«Это никак не повлияло на подсчёт баллов, полученных в ходе телеголосования зрителей из 41 страны-участницы, и победитель конкурса, а также песни, занявшие первые четыре места, остались прежними», — добавил организатор. 

Теперь к выступлению Дункана Лоуренса из Нидерландов добавилось шесть баллов. К номеру серебряного призёра конкурса — итальянского музыканта Мамуда — EBU добавил ещё семь очков. Один дополнительный балл организаторы присудили россиянину  Сергею Лазареву. 

  • ZENA, John Lundvik, Tamara Todevska
  • © Ronen Zvulun, Amir Cohen / Reuters

Организатор конкурса также дисквалифицировал и распустил профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию, поскольку члены комиссии раскрыли результаты голосования в первом полуфинале, что противоречит правилам «Евровидения». 

«Для соблюдения правил голосования Европейский вещательный союз совместно с партнёром по телеголосованию Digame вычислил замещающий результат (на основании результатов других стран с похожей историей голосования), который был одобрен наблюдающей за голосованием фирмой Ernst&Young и распределён в качестве голосов белорусского жюри в финале», — уточнили в EBU. 

Изменения в результатах других стран


Пересмотр итогов не коснулся победителя и призёров, но сказался на конечных результатах артистов из других стран. Швейцария удержала за собой четвёртое место, а Норвегия и Швеция, занявшие пятое и шестое места соответственно, поменялись позициями. 

Шведскому исполнителю Джону Лундвику, которому первоначально букмекеры прочили место в первой тройке, организаторы конкурса присудили два дополнительных балла. 

Белоруссия смогла обогнать немецкий дуэт S!sters, получив ещё шесть баллов. Вперёд выбилась и Северная Македония, которая оставила позади Азербайджан — выступлению Тамары Тодевской добавили десять баллов. 

В конечном счёте, в пятёрку лидеров Евровидения вошли Нидерланды, Италия, Россия, Швейцария и Швеция. В первой десятке также Норвегия, Северная Македования, Азербайджан, Австралия и Исландия. 

Скандалы на Евровидении — 2019


Конкурс «Евровидение» нередко сопровождается рядом скандалов. Кроме нечастых резонансных происшествий в виде пересмотра итогов, Евровидение, как главная европейская сцена года, становится площадкой для демонстрации политических разногласий.

Так, в 2019 году исландский коллектив Hatari во время объявления результатов голосования на камеру показали флаги Палестины. Таким образом исполнители выразили протест против действий Израиля в отношении палестинцев. То же самое в эфире Евровидения во время выступления сделала и специальный гость конкурса Мадонна. Напомним, в этом году конкурс проходил в Тель-Авиве. 

  • © Кадр: видео YouTube

Победу Дункана Лоуренса в этом году тоже поставили под сомнение. Общественность уличила музыканта в возможном нарушении условий Евровидения. В частности, пользователи сети обнаружили на YouTube ролик 2017 года, где Лоуренс поёт свою победную песню Arcade. По правилам состязания, коммерческий релиз сингла, с которым выступает кандидат, должен датироваться не ранее 1 сентября прошедшего года.

Однако результаты конкурса Европейский вещательный союз аннулировать отказался, сославшись на то, что ролик в сети не являлся официальным релизом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить