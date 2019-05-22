Грозы и череда циклонов: как будет меняться погода в конце весны

По оценке синоптиков, 22 мая в Москве станет самым тёплым днём с начала года. Максимальная температура в дневные часы составит +27 °С. Однако в течение недели ожидаются осадки и грозы, вызванные резкой сменой циклонов. На четверг, 23 мая, Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности. В выходные и до конца мая температура будет соответствовать климатической норме.

В среду в Москве будет тепло, воздух прогреется до +27 °С. При этом ожидается облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как сообщил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 22 мая должно стать самым тёплым днём в столице с начала года, так как до +27 °С столбики термометров ещё не поднимались. Но уже в четверг стоит ожидать небольшого похолодания, при этом погода в целом будет комфортной.

«Завтра будет приближаться холодный фронт, поэтому вероятность ливней и гроз будет повышаться и сократится приток солнечного тепла — +20...+23 °С днём. В пятницу скандинавский антициклон, северо-восточная тяга ветров, поэтому погода наладится, в основном солнечно. Свежо, но комфортно. Ночью +6...+7 °С, днём +19...+21 °С», — сообщил Тишковец.

Температурный режим будет соответствовать климатической норме мая. По словам синоптика, это +7...+12 °С в ночные часы, днём — около +20 °С.

«Сегодня — жара, а начиная с завтрашнего дня и до конца мая температурный фон вернётся в рамки климатической нормы, будет умеренное тепло, повышенная вероятность ливней и гроз», — заключил Тишковец.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT подтвердила, что температура в ближайшие дни будет соответствовать климатической норме.

«Что касается самых последних дней мая, сейчас сказать сложно, потому что у нас восстановился западно-восточный перенос, то есть происходит резкая смена циклонов и между ними будут не очень продолжительные промежутки относительно сухой и солнечной погоды», — отметила синоптик.

© Ведяшкин Сергей / Агентство городских новостей «Москва»

По её словам, сейчас достаточно сложно сказать, «на какой день придётся большее количество дождя, а на какой — большее количество солнца».

Из-за сильного ветра и грозовых явлений в четверг в столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра​​​.

Предупреждение будет действовать 23 мая с 09:00 в течение 12 часов.

«В программе есть грозы»

Достаточно разнообразны и прогнозы для различных регионов центральной части России. Что касается столицы, то сильного ухудшения погоды ожидать не стоит.

«В конце недели более влажно. Отдельные грозы есть в программе и на сегодня, и на завтра, местами небольшой дождь», — рассказал RT исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

Он также указал на то, что в четверг, 23 мая, приближение циклона принесёт небольшое похолодание, дожди и грозы. Но уже в пятницу давление начнёт повышаться, поэтому погода будет сухой, без осадков. Ночная температура составит +9...+11 °С, днём столбики термометров в Москве поднимутся до +19...+21 °С, по области возможны колебания между +16...+21 °С.

На выходных опять ожидаются небольшие осадки и облачность.

«В субботу и воскресенье приближается очередной циклон. Поэтому, если в пятницу погода более сухая, то дальше в программе опять дожди. В субботу переменная облачность, местами кратковременные дожди», — пояснил Киктёв.

Днём 25 мая воздух прогреется до +21...+23 °С, ночью в столице и области ожидается +5...+10 °С. В воскресенье чуть теплее: в дневные часы столбики термометров покажут +19...+24 °С, ночью — +10...+15 °С. Погода будет облачной, временами пройдёт дождь.

Одновременно с этим, по данным Гидрометцентра, на севере европейской части России дневные показатели будут похожи на ночные температуры Московской области. В субботу в Мурманске, по прогнозам, будет +10...+15 °С. Сейчас же температура ниже климатической нормы.

«Несмотря на полярный день, даже в полуденные часы в Мурманской области температура не поднимается выше +4...+6 °С. Ночью же она опускается до -4...-2 °С... Небольшие осадки, которые ожидаются в регионе, 23 и 24 мая местами будут выпадать в виде снега», — сообщается на сайте Гидрометцентра.