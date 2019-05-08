Фильм о Шлиссельбургской магистрали: в прокат вышла военная драма «Коридор бессмертия»

8 мая в российский прокат вышла военная драма «Коридор бессмертия» режиссёра Фёдора Попова. Картина создавалась по мотивам реальных событий: в ней рассказывается о строительстве и обслуживании Шлиссельбургской магистрали, которая обеспечивала продовольствием блокадный Ленинград. Сценарий к фильму написан на основе архива одной из паровозных колонн особого резерва, а консультировал авторов сценария писатель-фронтовик Даниил Гранин. Роли в ленте исполнили Анастасия Цибизова, Артём Алексеев, Игорь Ясулович и Александр Яценко.

В преддверии Дня Победы в российский прокат выходит военная драма «Коридор бессмертия» режиссёра Федора Попова («Четыре таксиста и собака», «Совсем не простая история»). В картине рассказывается о малоизвестном подвиге людей, осуществлявших строительство и перевозку грузов по железной дороге между Ленинградом и Большой землёй после прорыва блокады города.

Фильм основан на реальных событиях. Магистраль, о которой рассказывается в картине, была построена за 17 дней в качестве более скоростной и эффективной альтернативы знаменитой «Дороге жизни», являющейся на тот момент единственной связью Ленинграда с внешним миром. Строительство 33 километров железнодорожного полотна велось под постоянным обстрелом — до сих пор неизвестно, сколько людей погибли во время её строительства и эксплуатации. Именно поэтому между собой железнодорожники называли этот путь «Коридором смерти», а не «Дорогой Победы», как в официальных документах.

Строили и обслуживали «Коридор смерти» преимущественно женщины. Главная героиня фильма — молодая девушка Маша Яблочкина, которая участвует в строительстве дороги, а затем попадает в бригаду по обслуживанию поездов.

Под руководством машиниста Георгия Федорова Маша и остальные действующие лица доставляют грузы в блокадный Ленинград, используя всевозможные хитрости, чтобы предотвратить обстрелы составов.

Сценарий картины в соавторстве с режиссёром Фёдором Поповым написал публицист Дмитрий Каралис. По его словам, текст переписывался семь раз до утверждения окончательного варианта. Основой для скрипта послужил архив 48-ой паровозной колонны особого резерва, консультировал сценаристов писатель-фронтовик Даниил Гранин («Блокадная книга», «Эта странная жизнь»).

© Кадр из фильма «Коридор бессмертия»

Попов считает, что история строительства и эксплуатации трассы не могла не стать основой для какого-нибудь фильма. «Через личные истории, через судьбы людей мы хотели показать масштаб этой дороги», — говорит режиссёр.

Зрителям покажут самых разных персонажей: вот девушки, вчерашние школьницы, разговаривают о любви под грохот немецкой канонады; вот пожилой грузин просит сыграть «Сулико», потому что это напоминает ему о доме; смуглый испанец строит дорогу и пытается согреться в условиях суровой русской зимы. Герои радуются прибавке дневной нормы еды, понимая, что эта прибавка стала возможна благодаря им и благодаря тем, кому не удалось выжить в «коридоре смерти».

Прототипами многих героев картины являются реальные люди, чью службу на Шлиссельбургской магистрали успели задокументировать. Создатели фильма пообщались с Марией Яблонцевой — старшим кондуктором одного из эшелонов «Дороги Победы», которая и вдохновила сценаристов на создание Маши Яблочкиной.

А вот о главном герое, машинисте Георгии Фёдорове, многое рассказал его внук Максим. Он связался с режиссёром после того, как получил неожиданное сообщение от жены: «Я пишу дрожащими руками. Сейчас по радио идет передача, где режиссёр фильма рассказывает о твоем деде».

Главные роли в фильме исполнили Анастасия Цибизова («Обычная женщина» 2018, «Екатерина. Взлет» 2016) и Артём Алексеев («Честное пионерское» 2013). Александр Яценко («Аритмия» 2017, «Оттепель» 2013) предстал перед зрителем в амплуа веселого кочегара с сомнительным довоенным прошлым, а народный артист России Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука» 1968, «Тот самый Мюнхгаузен» 1979, «Гардемарины, вперед!» 1987) в роли Петровича — опытного машиниста, который обучает молодых героев управлять поездом.

По словам Фёдора Попова, от зарождении идеи этого фильма до его выхода в прокат прошло 10 лет. Снимать картину начали в декабре 2015 года при бюджете в 35 млн рублей и планировали закончить её к памятной дате — 75-летию снятия блокады Ленинграда. Однако дату премьеры пришлось перенести дважды. Первый раз — по просьбе продюсеров картины «Спасти Ленинград», которая стартовала в российском прокате 27 января. Второй раз — из-за премьеры блокбастера «Мстители. Финал».

«Мы вынуждены были подвинуться ещё раз, чтобы очистить дорогу для «Мстителей», — рассказал Попов. — Пусть они выходят в первые дни нашего национального праздника, а мы выйдем 8 мая: а то не дай Бог не доберут зрителей».

«Коридор бессмертия» будет не единственным фильмом на военную тематику в майские выходные: приключенческая драма про советских офицеров «На Париж» режиссёра Сергея Саркисова и сценариста Станислава Говорухина стартует 9 мая. Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Певцов («День радио» 2003, «Контракт со смертью» 1998), Сергей Маковецкий («Брат 2» 2000, «12» 2007) и Рената Литвинова.

Кроме того, в День Победы до проката доберётся и фестивальная драма «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко. С 1 мая кинотеатрах уже представлен режиссёрский дебют Теймураза Тания (актёр проекта ТНТ «Однажды в России») «Спасибо деду за победу» с Егором Бероевым («Папа» 2004, «Турецкий гамбит» 2005) и Ксенией Алфёровой («Дед Мороз. Битва Магов»2016) в главных ролях.