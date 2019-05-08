«Создал неистощимый запас фантастической музыки»: ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

8 мая в Москве скончался советский и российский композитор Евгений Крылатов. Ему было 85 лет. Крылатов стал широко известен с выходом в свет картин «Чародеи», «Гостья из будущего» и «Приключения Электроника», к которым он написал музыкальное сопровождение. Композиции Крылатова звучали в мультфильмах «Умка» и «Простоквашино». В общей сложности он создал музыку к 160 кинопроектам. Коллеги вспоминают Евгения Крылатова как талантливого и отзывчивого человека.

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов. По данным РИА Новости, на момент смерти Крылатов болел двусторонней пневмонией.

Дата и место похорон пока не известны. В то же время глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов заявил, что память о композиторе увековечат в столице.

Соболезнования в связи со смертью Крылатова выразили члены Союза композиторов России. В организации отметили, что его произведения пополнили золотой фонд культуры страны.

«Его прекрасная музыка любима несколькими поколениями. За годы творческой деятельности Евгений Крылатов создал большое количество симфонической, камерной, эстрадной музыки. Он автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и близким композитора», — сообщается на сайте организации.

Режиссёр и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко назвал Крылатова одним из лучших российских композиторов.

«Я услышал его музыку, будучи уже достаточно взрослым человеком. Он написал «Крылатые качели» и теперь на них улетел. Как жалко и как обидно. Есть люди, которые делают искусство. Этот человек сделал столько музыки в нашем кино, что хватило бы на десять композиторов», — сказал Бортко в беседе с RT.

Евгений Крылатов во время церемонии вручения в Кремле премий

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Коллеги Крылатова вспоминают о нём не только как о талантливом мелодисте, но и как об отзывчивом человеке, готовом в любое время оказать помощь.

«Это был замечательный человек, очень светлый и радостный. Я вспоминаю сейчас, что никогда не видел его злым. Он никогда никому не завидовал и ко всем дружелюбно относился. Он был потрясающим человеком, готовым в любую минуту прийти на помощь. Богом данный мелодист, он создал за свою творческую жизнь неистощимый запас фантастической музыки. В наше безмелодийное время очень важно оставаться таким мастером. К счастью, эта музыка навсегда останется с нами, но очень жаль, что её творец ушёл», — цитирует телеканал «Звезда» композитора Максима Дунаевского.

Представители «Союзмультфильма», в свою очередь, отметили колоссальный вклад Крылатова в советский кинематограф. Члены киностудии также сообщили, что готовы оказать близким композитора помощь в организации похорон.

«Творческое наследие, оставленное Евгением Павловичем, феноменально: им созданы одни из самых блестящих композиций для золотой коллекции советских и российских фильмов и мультфильмов. Без его музыки лицо нашей анимации не было бы таким, какое оно есть сейчас. Мелодии, созданные Крылатовым, обладали уникальным качеством — запоминаться с первого прослушивания», — цитирует председателя правления киностудии Юлиану Слащёву Агентство городских новостей «Москва».

Создал репертуар детской музыки

Евгений Крылатов родом из города Лысьва Пермского края. Он появился на свет 23 февраля 1934 года в семье рабочих. Впоследствии его родители переехали в пригород Перми, где Крылатов окончил музыкальную школу, а позднее поступил в музыкальное училище.

В 1950-х он продолжил обучаться музыке уже в Московской консерватории имени Чайковского. Крылатов получал образование сразу на двух факультетах — композиции и игры на фортепиано. Сокурсниками композитора по классу сочинения были такие музыканты, как Альфред Шнитке и Эдуард Лазарев.

Среди дебютных работ Крылатова — «Памирское каприччио» и балет «Цветик-семицветик», на несколько лет вошедший в репертуар Большого театра.

© Кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето» (1969 год)

В начале 1960-х композитор расширил свой творческий кругозор, обратившись к кинематографу. Его дебют как кинокомпозитора состоялся с выходом в 1961 году картин «Совершенно серьёзно» и «Жизнь сначала».

Крылатов написал музыку к таким фильмам, как «Достояние республики», «Ищу человека», «С любимыми не расставайтесь», «Не болит голова у дятла», «Ох уж эта Настя!» и «Не ходите, девки, замуж».

По-настоящему прославили композитора музыкальные темы к мультипликационным фильмам «Умка», «Дед Мороз и лето» и трилогии «Простоквашино», а также к художественным лентам «Чародеи» («Три белых коня»), «Гостья из будущего» («Прекрасное далёко») и «Приключения Электроника» («Крылатые качели»).

Детская музыка в России стала такой, какая она есть, во многом именно благодаря творчеству Крылатова, считают общественные и культурные деятели. По мнению главы соцкомитета Совета Федерации Валерия Рязанского, композитору удалось сделать детство советских и российских ребят светлым.

«Песня Крылатова «Крылатые качели» очень хорошо отражает его творчество, его стремление подарить ребятам мечту, сделать детство светлым, «крылатым», — передаёт РИА Новости слова Рязанского.

Творчество Крылатова в кинематографе охватывает широкий период — свыше 50 лет. Он написал музыку к более чем 160 кинопроектам. В 1994 году Евгений Крылатов был удостоен звания «Народный артист России».