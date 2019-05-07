«Все готовы помогать»: Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения на сцене в Тель-Авиве

Во вторник, 7 мая, в Тель-Авиве прошла первая репетиция выступления Сергея Лазарева для конкурса «Евровидение». В интервью RT музыкант рассказал, что остался доволен постановкой номера. По словам певца, до второго полуфинала, который пройдёт в Израиле 14 мая, запланированы ещё несколько прогонов. Кроме того, артист объяснил сюжет своего выступления. Подробнее — в материале RT.

7 мая российский певец Сергей Лазарев провёл первую репетицию своего номера для Евровидения на площадке смотра в Тель-Авиве. В интервью RT музыкант отметил, что в целом доволен выступлением, однако есть ряд «технических замечаний», о которых он и его команда уже проинформировали специалистов.

«У нас прошла первая репетиция здесь — на сцене Евровидения в Тель-Авиве. В целом мы довольны. Мы несколько раз прогнали номер. Естественно, есть какие-то технические комментарии и замечания, которые мы уже высказали, попросив кое-что изменить. Все очень лояльны и готовы помогать. Обстановка абсолютно спокойная, рабочая. Репетиции для того и даны, чтобы всё проверять», — рассказал Лазарев в беседе с RT.

По словам музыканта, перед полуфиналом, который состоится 16 мая, пройдут ещё несколько репетиций номера. К тому моменту, отметил певец, ожидается, что все технические вопросы уже будут улажены.

«У нас впереди ещё одна репетиция через несколько дней — к тому моменту должны быть учтены все наши комментарии и замечания, поправки по свету и экранам. Перед полуфиналом планируется ещё одна репетиция без зрителей, потом будет утренняя со зрителями, затем — прогон для членов жюри, а после — ещё одна утренняя репетиция и потом уже сам полуфинал», — рассказал Лазарев.

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

© Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый полуфинал конкурса состоится во вторник, 14 мая. Второй полуфинал Евровидения, в котором российский певец выступит под номером 13, пройдёт через два дня.

Вместе с Сергеем Лазаревым во втором полуфинале по результатам жеребьёвки оказались представители Армении, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, а также Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

Музыкант отметил, что ему пока не довелось увидеть выступления других конкурсантов — это запрещается правилами состязания.

«Я, честно говоря, не видел выступлений других участников, мы не смотрим выступления других делегаций — это запрещено. И у каждого серьёзный график, мы просто не успеваем следить друг за другом. Но скоро мы увидим друг друга — впереди ещё несколько прогонов, будет несколько концертов без трансляции», — заметил певец.

Не жалеть о прошлом и идти вперёд

В марте Лазарев официально представил песню Scream, с которой будет выступать на международном конкурсе. Композицию сочинил Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, а текст к песне написала американка Мэри Шэрон Вон.

Позднее в сети появился клип, сюжет которого рассказывает о духовном взрослении героя и транслирует его борьбу с собственными страхами: в клипе их олицетворяли волки и драконы. Ролик собрал более 5 млн просмотров.

По признанию клипмейкера Константина Черепкова, идея видео к песне заключается именно в борьбе с собой, поскольку в ней удаётся «познать свои силы и возможности». Такой замысел транслирует и Лазарев в своём выступлении для Евровидения. При этом организаторы конкурса отметили, что музыкант не дублирует клип.

В сети уже появились первые фрагменты с репетиции номера для конкурса: на сцене, где расположена специальная платформа, установлены восемь зеркал, в которых отражается сам исполнитель. Они же позднее станут экранами для разнообразных спецэффектов.

«На сцене большое количество зеркал, экраны. В определённый момент появляются несколько моих отражений, что символизирует мои эмоции: переживания, сожаления и страхи. Это есть у каждого, это близко всем — переживания при разговоре с самим собой», — рассказал артист в беседе с RT.

Декорации для выступления выполнены в чёрно-белых тонах, а певец одет в белое. В ходе перформанса летящие кометы сменяются проливным дождём, а на экране перед зрителем сгущаются тучи.

«В конце я разбиваю все эти зеркала, потому что я избавляюсь от всех страхов, криков и сожалений, чтобы идти вперёд и оставить всё позади, в прошлом. Ведь чтобы сделать шаг вперёд, навстречу чему-то новому, нужно расстаться с чем-то в прошлом и не жалеть об этом. Вот об этом, собственно, весь номер», — добавил певец.