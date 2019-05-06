Европейская премьера: фильм Аллена покажут в Италии вопреки решению американского прокатчика

Премьера фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» американского режиссёра Вуди Аллена состоится в Италии, сообщили СМИ. Романтическую комедию могут показать и в других странах Европы. Ранее американская студия Amazon отказалась выпускать картину в прокат, из-за того что приёмная дочь кинематографиста Дилан Фэрроу напомнила публике о скандале 25-летней давности. В 1992-м бывшая гражданская жена Аллена Миа Фэрроу заявила, что режиссёр растлил Дилан. Однако тогда правоохранительные органы сочли, что в деле нет веских доказательств, и Аллен не предстал перед судом по обвинению в насилии над ребёнком.

Фильм американского режиссёра Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», который ранее отказались выпускать в США, выйдет в прокат в Италии. Об этом сообщает Variety со ссылкой на информированные источники. Издание отмечает, что картину могут показать и в других странах Европы.

Производство ленты было завершено ещё в 2017 году, но в 2018-м компания Amazon Studios объявила, что не будет заниматься дистрибуцией этой картины и ещё нескольких фильмов из-за обвинений в адрес Аллена со стороны его приёмной дочери Дилан Фэрроу.

Теперь же, по данным Variety, за выпуск ленты возьмётся итальянский прокатчик Lucky Red. Как сообщается, премьера фильма может состояться 3 октября 2019 года.

О сюжете новой картины Аллена известно мало. «Дождливый день в Нью-Йорке» — это романтическая комедия, повествующая о двух молодых людях, которые отправляются в Нью-Йорк на выходные. Однако героям не везёт с погодой, и их планы меняются из-за непредвиденных обстоятельств.

Не исключено, что фильм снят в лучших традициях алленовских комедий с закадровым голосом (возможно, рассказчиком выступит Джуд Лоу). В фильме снимались Тимоти Шаламе, Селена Гомес, Эль Фаннинг, Ребекка Холл и Лив Шрайбер.

#MeToo для Вуди Аллена

После того как в США набрало силу движение #MeToo, Вуди Аллен вновь оказался в эпицентре скандала. В Голливуде вспомнили, что в 1992 году бывшая гражданская жена режиссёра Миа Фэрроу обвинила Аллена в сексуальном насилии над их приёмной дочерью Дилан. Аллен всё отрицал, и до суда дело тогда не дошло.

В 2017 году Дилан Фэрроу написала колонку для The Los Angeles Times под заголовком «Почему революция #MeToo обошла Вуди Аллена?» Она рассказала о сексуальном насилии со стороны приёмного отца, подчеркнув, что та история мало повлияла на репутацию режиссёра. По её оценке, карьера Аллена шла в гору, тогда как Харви Вайнштейн оказался за бортом после обвинений в домогательствах. Фэрроу отмечала, что её версию событий поддерживают по меньшей мере три свидетеля, в числе которых её бывшая няня, которая видела, как Аллен лежал у неё на коленях.

Дилан Фэрроу и Вуди Аллен

© imago stock&people; Armando Gallo/Arga Images/globallookpress.com

После этого Amazon Studios отказалась от сотрудничества с оскароносным режиссёром. Компания разорвала сделку о совместном производстве нескольких фильмов и не стала выпускать в прокат ленту «Дождливый день в Нью-Йорке».

В ответ Вуди Аллен подал иск с намерением отсудить у компании $68 млн — минимально гарантированное вознаграждение за съёмки. Отмечалось, что ещё до заключения сделки с Алленом о производстве совместных картин студия располагала информацией об обвинениях 25-летней давности.

Помимо Amazon, от режиссёра дистанцировались и артисты, снявшиеся в «Дождливом дне в Нью-Йорке». Некоторые актёры сообщили, что сожалеют о совместной работе с режиссёром. Кроме того, Ребекка Холл, Тимоти Шаламе и Селена Гомес пожертвовали свои гонорары движению против сексуальных домогательств Time's Up, основанному голливудскими знаменитостями в 2018 году.

В свете обвинений в сексуальном насилии мемуары Вуди Аллена отказались публиковать четыре крупных издательства, сообщила ранее газета The New York Times.

По её данным, некоторые издатели даже не стали читать рукопись, поскольку на фоне движения против сексуальных домогательств любое сотрудничество с режиссёром может быть токсичным.