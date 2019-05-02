Фэнтезийный фильм ужасов и документальная картина о комиксах: что смотреть в кино в первую неделю мая

В первые дни мая на российские киноэкраны выходит сразу несколько картин. Капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймураз Тания уже представил свою дебютную полнометражную работу — семейную комедию «Спасибо деду за победу». Также в первые майские праздники зрители могут узнать о том, как ленты о супергероях стали одним из самых популярных жанров кинематографа. Кроме того, среди новинок недели — фэнтезийный фильм ужасов «Время монстров» о средневековом охотнике за чудовищами, который хочет отомстить за гибель своей дочери, и продолжение популярного мультфильма «Букашки». Подробнее об этих и других премьерах недели — в материале RT.

«Спасибо деду за победу»



Десятилетний мальчик по имени Сандрик вместе с отцом Тимуром (Егор Бероев), которого за невозвращённый долг преследуют бандиты, вынужден переехать из Москвы в Абхазию — к родственникам отца. Никогда не бывавший в деревне Сандрик знакомится с местным бытом, родственниками, а главное — с родным дедом. Тот, в свою очередь, рассказывает о себе и важных событиях в своей жизни через призму военного прошлого.

Лента стала дебютной режиссёрской работой абхазского актёра и капитана команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймураза Тании («Держи удар, детка»). Постановщик подчёркивает, что картина не о войне и военных подвигах — война здесь служит лишь фоном рассказов деда-героя для внука.

«Все рассказы из моего детства — и про усы, и про печенье — там есть. Могу сказать, что эту историю я писал 38 лет. Сценарий — три года. Сначала думал, что это будет короткий метр, но потом ко мне присоединился мой друг Теймураз Квеквескири — и так получился фильм из пяти новелл», — рассказал Тания в одном из интервью.

«В метре друг от друга» (Five Feet Apart)

У Стеллы и Уилла редкое заболевание — кистозный фиброз, при котором любое заражение может привести к летальному исходу. Молодые люди вынуждены держаться друг от друга на безопасном расстоянии (в метре), чтобы снизить риск заражения. Стелла намерена придерживаться установленных правил, а вот Уилл любит их нарушать. Тем не менее Стелле удаётся уговорить Уилла соблюдать режим, но и у него есть условия.

«В метре друг от друга» — первый полнометражный фильм американского актёра и продюсера Джастина Бальдони («Зачарованные», «C.S.I.: Майами»). Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Ривердейл» Коул Спроус (многие зрители также помнят его по проекту «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди») и Хейли Лу Ричардсон («Сплит»).

«Велотачки» (Bikes)

Со 2 мая в российский кинотеатрах стартует показ мультфильма «Велотачки». Фильм стал результатом сотрудничества киностудий из трёх стран: испанской Animation Bikes AIE, китайской CVC и аргентинской Aleph Media.

Лента расскажет об экологичном городке под названием Споксвилль. Это идеальное место для здоровой жизни: он расположен среди рек и лесов, и в нём обитают только велосипеды. Однако всё меняется, когда местные банкиры Ромуло и Ремо решают внедрить в городе бензиновые моторы. Противостоять им будут главные герои мультфильма: горный велосипед по кличке Спиди со своими друзьями — Пиньоном, Гасси и Монтаной.

В числе сценаристов мультфильма числится Майкл Маурер — один из авторов мультсериалов «Черепашки-ниндзя», «Приключения мишек Гамми», «Чёрный плащ» и «Пираты тёмной воды».

«Время монстров» (The Head Hunter)

Действие этого малобюджетного фэнтезийного фильма ужасов разворачивается в эпоху Средневековья. Главный герой — охотник на монстров, который путешествует на лошади. При этом каждый раз, берясь выследить очередное чудовище, он надеется найти конкретного монстра, который когда-то убил его дочь.

Критики уже назвали этот проект своеобразной смесью фильма «Хищник» и компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. От «Хищника» ему досталась концепция противостояния монстру в лесистой местности, а от игры — средневековый антураж, суровые зимние пейзажи и элементы фэнтези.

Картина снята в минималистичном ключе, что отчасти обусловлено весьма скромным бюджетом. В фильме сыграли всего два актёра: Кристофер Рай в роли охотника и Кора Кауфман в образе его дочери. Хронометраж хоррора также довольно небольшой: всего 72 минуты. Постановкой «Времени монстров» занимался режиссёр Джордан Дауни, который до этого работал в основном над малобюджетными ужастиками.

«Супергерои. Как всё начиналось» (Rise of the Superheroes)

В последние годы комиксы и снятые на их основе фильмы обрели огромную популярность во всём мире. Флагманы этого рынка — DC и Marvel — зарабатывают на этом бизнесе миллиарды долларов и во многом уже изменили лицо индустрии развлечений. В год на экраны выходит не менее десятка супергеройских фильмов, однако зритель от них не устаёт и послушно идёт в кино на очередную серию похождений супергероев.

В чем секрет такой популярности и как появились комиксы? На эти вопросы попытались ответить авторы британского документального фильма «Супергерои. Как всё начиналось». В рамках данного проекта были опрошены многие представители этой индустрии, в том числе легендарный Стэн Ли, скончавшийся в ноябре 2018 года.

Сценаристом и режиссёром ленты выступил Том О’Делл, который признался, что и сам является фанатом комиксов.

«Мне было 12 лет, когда вышел фильм Тима Бёртона о Бэтмене. Тогда я впервые без стеснения одел футболку с супергеройской символикой!» — рассказал режиссёр.

По его словам, долгое время фанаты графических романов считались «гиками» и маргиналами, однако кино изменило эту ситуацию, превратив комиксы в мейнстрим. Как проходил этот процесс — рассказывает эта лента.

«Букашки 2» (Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde)

Эта анимационная картина — продолжение фильма «Букашки. Приключение в Долине муравьев», а также одноимённого телесериала. За постановку ленты снова взялись режиссёры Томас Сабо и Хелен Жиро, которые стоят у истоков этого проекта.

Как можно понять из названия мультфильма, его главные персонажи — разнообразные насекомые: пчёлы, моль, божьи коровки, бабочки, муравьи и мухи. В мультсериале продолжительность каждой серии не превышала пяти минут. Всего было снято 176 таких мини-эпизодов. Полнометражный сиквел будет идти 92 минуты.

Стилистика ленты имеет ряд особенностей. Например, компьютерная графика в ней накладывается на натурные съёмки, благодаря чему главные герои — букашки — действуют в реалистичной среде. В мультфильме также полностью отсутствуют диалоги, что делает его понятным любой аудитории.