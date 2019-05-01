Кино для всей семьи: в российский прокат выходит комедия «Спасибо деду за победу»

1 мая в российский прокат выходит российско-абхазский фильм «Спасибо деду за победу». В качестве режиссёра картины и исполнителя одной из главных ролей выступил капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймураз Тания. По его признанию, сюжет ленты он взял из собственной биографии. Каким получился фильм — в материале RT.

В среду, 1 мая, на экраны России выходит российско-абхазская комедия «Спасибо деду за победу». Картину снял капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймураз Тания, который также исполнил в ней одну из главных ролей. Изначально предполагалось, что премьера ленты состоится в 2017 году, однако из-за определённых трудностей в производстве она добралась до кинотеатров только сейчас.

Фильм начинается с того, что абхаз (Теймураз Тания) в черкеске вламывается в ставку Гитлера и обрывает тому длинные усы. Вскоре выясняется, что это всего лишь одна из выдуманных историй, которые старик — ветеран Великой Отечественной войны (Кесоу Хагба) рассказывает о себе внуку Сандро, который приехал к нему в гости из Москвы.

Отец Сандро Тимур (Егор Бероев) женат на русской и живёт в столице, где у него возникли проблемы с бизнесом. Он купил магазин у своего земляка-абхаза, однако вскоре выяснилось, что тот его подставил: через несколько дней после сделки московские власти снесли торговую точку.

В итоге Тимур не только не получил магазин, но и остался должен за его покупку: возвращать деньги, судя по всему, он планировал постепенно, по мере получения прибыли от торговли. Ему намекают, что если он не заплатит через неделю, то может расстаться с жизнью.

За помощью Тимур едет на родину, в Абхазию. С родителями он уже десять лет не виделся после ссоры, которая произошла, когда он привёз знакомить с ними свою невесту: тогда отец не одобрил выбор сына.

Егор Бероев и Алексей Онежен в фильме «Спасибо деду за победу»

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© Спасибо деду за победу

С собой Тимур берёт и Сандро, чтобы тот смог увидеться с дедушкой и бабушкой. В Абхазии мальчик сталкивается с типичными для детей проблемами: сверстники издеваются над ним, а чтобы им противостоять, ребёнку недостаёт уверенности в себе. Ситуацию усугубляет и то, что Сандро подружился с девочкой Сариёй, что ещё сильней настроило против него местных мальчишек.

Преодолеть эти трудности внуку помогает дедушка, рассказывая ему в качестве примера фантастические истории о своих подвигах во время Великой Отечественной войны. В одной из них он помогает сбежать из плена партизанке, которая станет его женой. В другой — получает лично от Сталина задание спасти попавших в немецкое окружение союзников по антигитлеровской коалиции. Также, по словам деда, именно он не дал Гитлеру убежать из Берлина в 1945 году.

На экране эти истории разыграны подчёркнуто абсурдно и по-детски — так их себе представляет Сандро. При этом в конце фильма выясняется, что не всё в этих рассказах было выдумкой. Дедушка Сандро — действительно герой, за что ему и хотят вручить медаль.

Перед показом своего первого полнометражного фильма Теймураз Тания рассказал, что сценарий основан на его детских воспоминаниях. Например, байку про усы Гитлера режиссёру рассказывал его собственный дедушка, которому он и посвятил картину.

Несмотря на то что фильм относится к лёгкому жанру, в нём прослеживается несколько важных тем: классический конфликт отцов и детей, история взросления Сандро, рассказ о подвиге в годы Великой Отечественной войны и преемственности поколений. Есть в сценарии и своеобразная интерпретация истории из пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: Тимур хочет вырубить и продать семейный лес, чтобы расплатиться с долгами, однако дети не дают ему этого сделать.

«Спасибо деду за победу» — кино довольно простое. Оно не претендует ни на большие кассовые сборы, ни на победу на фестивалях. На его создание была потрачена скромная по сегодняшним меркам сумма — 30 млн рублей. Поэтому фильм, конечно, не лишён изъянов, но заострять на них внимание не хочется. В ленте есть искренность и доброта, а они сегодня на экране встречаются довольно редко.