Мел Гибсон в роли составителя словаря и российский фильм на библейскую тематику: что смотреть в кино в выходные

В последнюю неделю апреля в прокат вышло немало заслуживающих внимания фильмов — к примеру, лента «Игры разумов» с Мелом Гибсоном в роли составителя Оксфордского словаря. Также на экраны выпустили британскую военную драму «Последствия» с Кирой Найтли и российскую картину на библейскую тематику «Варавва». Ценители авторского кинематографа смогут увидеть новый фильм культового французского режиссёра Франсуа Озона.

«Игры разумов» (The Professor and the Madman)

Одному из первых редакторов-составителей Оксфордского словаря английского языка Джеймсу Мюррею (Мел Гибсон) помогает в работе талантливый врач Уильям Минор (Шон Пенн). Особенной эту историю делает то, что Минор страдает психическим заболеванием и занимается составлением словаря, находясь в клинике для душевнобольных, куда его поместили за убийство человека.

В основу фильма легли реальные события, изложенные в романе Саймона Винчестера The Surgeon of Crowthorne. Для Гибсона это был проект мечты: над адаптацией книги он работал на протяжении 20 лет и изначально собирался ставить картину сам. Однако позже решил пригласить на должность постановщика Фархада Сафинию, с которым он вместе писал сценарий для фильма «Апокалипсис».

Тем удивительней может показаться тот факт, что сейчас Гибсон, похоже, не хочет, чтобы зрители увидели «Игры разумов». В частности, он отказался участвовать в рекламной кампании, а Сафиния снял своё имя с титров — в режиссёрской графе там красуется его псевдоним P.B. Sherman.

Причина — якобы несоблюдение студией Voltage Pictures условий договора, согласно которым бюджет, окончательный монтаж, подбор актёров и мест съёмок компания должна была согласовывать с Гибсоном и его студией Icon. Однако этого не произошло. Например, принципиально важным для Гибсона было снимать фильм в самом Оксфорде, однако на студии сочли это слишком дорогой затеей и сделали выбор в пользу Тринити-колледжа в Дублине.

Помимо этого, Гибсон обвинил компанию в том, что она продемонстрировала потенциальным дистрибьютерам в Каннах не утверждённую им версию фильма. В итоге актёр подал на Voltage Pictures в суд. Не остался в стороне и режиссёр Фархад Сафиния, выдвинувший против студии иск о клевете. Причиной стало заявление представителей компании, обвинивших Гибсона и Сафинию в нарушении контрактных обязательств и несоответствии своей профессии.

«Последствия» (The Aftermath)

Сюжет фильма переносит зрителей в послевоенную Германию. Британская подданная Рейчел Морган (Кира Найтли) в 1946 году приезжает в разбомбленный Гамбург, куда командировали её мужа — полковника британской армии Льюиса Моргана (Джейсон Кларк). Ему поручено руководить налаживанием в разрушенном городе мирной жизни.

Морганы тяжело переживают смерть своего сына. Они сторонятся друг друга, мало общаются. В Гамбурге супруги селятся в уцелевшем после войны особняке, где продолжает жить немец Стефан Люберт (Александр Скарсгард) с дочерью. У жильцов складываются непростые отношения: из-за войны и гибели сына Рейчел испытывает ненависть ко всем немцам.

Постановкой картины занимался режиссёр фильма «Воспоминания о будущем» Джеймс Кент. Также он поставил ряд эпизодов в знаменитом сериале «Пуаро» с Дэвидом Суше в роли сыщика. На портале Rotten Tomatoes критики и зрители разделились в мнении об этом фильме. Первые сказали ленте категоричное «нет»: на основе 128 рецензий картина получила всего 25% одобрения. А вот рядовые любители кино оценили «Последствия» довольно положительно — у них картина набрала 73%.

«Варавва»

Авторы ленты предлагают проследить, что произошло с Вараввой (библейский персонаж в исполнении Павла Крайнова) после описанных в Новом Завете событий. Согласно сюжету, оказавшись на свободе, преступник пытается выяснить — кем был человек, которого распяли вместо него. Постепенно Варавва понимает, что распятым был Иисус. И это понимание коренным образом меняет его жизнь.

Режиссёром, сценаристом и продюсером ленты стал Евгений Емелин, новое лицо в киноиндустрии. Как рассказал Емелин в одном из интервью, снять фильм на эту тему его вдохновила книга «Варавва. Повесть времён Христа» Марии Корелли.

«В картине мне было очень важно показать переход от жизни героев до встречи с Христом и после неё, показать осознание всеми героями картины исключительности происходящего: жизнь текла и протекала, а потом произошла встреча с ним, и теперь ничего уже не будет по-прежнему», — рассказал Емелин.

«Синонимы» (Synonymes)

С 25 апреля на российских киноэкранах также появится новая — пятая по счёту — полнометражная картина израильского постановщика Надава Лапида. Фильм, снятый совместными усилиями израильских, немецких и французских кинематографистов, стал триумфатором последнего Берлинского международного киносмотра.

По сюжету недавно демобилизовавшийся израильтянин Йоав решает переехать в Париж, чтобы откреститься от своей культуры, языка и национальной идентичности и стать французом. Он поселяется в заброшенную квартиру, но наутро остаётся на улице — кто-то похищает все его вещи. Спасают израильтянина двое парижан, которые вручают непутёвому эмигранту пачку денег и телефон. Тот вселяется в новую квартиру, начинает посещать курсы по натурализации и учить французский язык, постоянно повторяя синонимы.

«По воле божьей» (Grâce à Dieu)



Ещё один призёр Берлинского кинофестиваля — картина одного из самых известных французских режиссёров Франсуа Озона «По воле божьей». Лента основана на реальных событиях и отсылает к громкой истории о возможных домогательствах в отношении мальчиков со стороны французского священника Бернарда Прейната. Судебный процесс над Прейнатом, а также якобы покрывавшими его кардиналами продолжается до сих пор. По данным СМИ, сам священник пытался воспрепятствовать релизу картины во Франции до оглашения вердикта по своему делу.

Александр счастливо женат, у него пятеро детей и хорошая работа. Однажды, придя на службу в церковь, он узнаёт, что некогда домогавшийся до него священник Бернард Прейнат всё ещё работает с детьми. Герой решает это прекратить, однако разговоры с самим священнослужителем и вышестоящими кардиналами оказываются бесполезными. Тогда Александр отправляется в полицию с анонимным заявлением, а в ходе расследования выясняется, что от действий Прейната пострадали десятки человек.

«Пираньи Неаполя» (La paranza dei bambini)



Николя и его друзья, как и многие молодые люди, хотят для себя красивой жизни. Но бесстрашная компания зарабатывает деньги преступным путём: юноши торгуют наркотиками, а споры решают с помощью оружия. За свою мечту они готовы умереть.

Картина итальянского режиссёра Клаудио Дованнези (известного зрителю по драме «Цветок») в этом году была отмечена призом за сценарий на всё том же Берлинском киносмотре. Лента — экранизация бестселлера «La Paranza dei Bambini» писателя и сценариста Роберто Савиано, прославившегося благодаря роману о неаполитанской мафии «Гоморра».

К слову, многие знают, что мировая популярность не всё, что «Гоморра» принесла Савиано: после выхода романа итальянская мафия вынесла писателю смертный приговор. Теперь автор скандальной книги постоянно находится под охраной полиции.