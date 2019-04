«Это не реванш»: Киркоров и Лазарев рассказали о подготовке к Евровидению

В преддверии Евровидения-2019 конкурсант от России Сергей Лазарев и отвечающий за постановку его номера Филипп Киркоров дали пресс-конференцию в Москве. Они объяснили журналистам, зачем Лазареву понадобилось участвовать в музыкальном состязании во второй раз, оценили степень влияния политики на результаты голосования и рассказали о песне Scream, с которой артист будет выступать в Тель-Авиве.

До начала Евровидения-2019 остаётся меньше месяца: первый полуфинал пройдёт 14 мая в Израиле. От России на конкурсе выступит Сергей Лазарев, который уже представлял страну на этом музыкальном состязании в 2016 году. Жеребьёвка определила его во второй полуфинал, запланированный на 16 мая.

В преддверии конкурса Сергей Лазарев и Филипп Киркоров (он принял участие в создании песни Scream, с которой артист будет выступать в Тель-Авиве, а также отвечает за подготовку номера) дали пресс-конференцию в Москве. Они рассказали о создании клипа, оценили, насколько политика может повлиять на результат голосования, а также похвалили Израиль за подготовку мероприятия.

О песне

Слова песни Scream написала американская исполнительница и номинантка на премию Grammy Шерон Вон, а музыку сочинил Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Лазарев и Киркоров отметили, что в этот раз песня будет сильно отличаться по своей концепции от You Are the Only One. Если в 2016 году упор был сделан на танцевальный элемент, запоминающуюся мелодию, то в этот раз композиция получилась нестандартная.

«Я прекрасно понимал, что это не радиохит, что это не песня-жвачка, которая прилепляется. У неё очень необычная структура. В ней нет привычного строения: куплет-припев-куплет. Мелодия непростая, её невероятно сложно петь: очень широкий диапазон у песни», — поделился своим мнением Лазарев.

Подтвердил слова коллеги и Киркоров: «Вокально — это испытание, пытка. Когда мы выбирали тональность, Сергей настоял, чтобы она была максимально высокой».

Лазарев также сообщил, что он уже исполнял Scream во время тура по Европе, и в каждом городе публика очень тепло принимала композицию.

О политике на конкурсе

Киркоров и Лазарев признали, что из-за нынешних правил, согласно которым победитель выбирается не только путём зрительского голосования, но и решением жюри, возникают вопросы относительно объективности конкурса. Вместе с тем они выразили надежду, что политические соображения не повлияют на итог состязания.

«Конкурс «Евровидение» — это достаточно сложная система взаимоотношений стран, политики, музыки. Это очень сложный конструктор. Поехать второй раз — колоссальная ответственность и огромный риск», — считает Киркоров.

Филипп Киркоров

РИА Новости

© Владимир Трефилов

По его словам, если бы в 2016 году конкурс действовал по старым правилам, когда учитывалось исключительно мнение зрителей, то Лазарев победил бы уже тогда.

«Но подключилось голосование жюри. Как они договариваются, как оценивают артиста, остаётся на совести компании, которая транслирует конкурс в этой стране», — отметил продюсер.

«Если вы посмотрите, как голосовали за Полину Гагарину в Литве, то увидите, что её поставили на 26 место. Сергея Лазарева жюри в Литве поставило на 25 место. В финале поставить таких артистов на такие места — это непонятно чем обоснованное предвзятое отношение, — считает Киркоров. — Надо понимать, что миссия у Сергея как никогда сложная. По большом счёту, отношение к нам мало поменялось. Есть ситуации, на которые мы повлиять не можем. Мы верим, что это конкурс песни».

В то же время Сергей Лазарев отметил, что он готов к возможному давлению во время выступления, однако надеется, что «политика не всё решает».

«В 2016 году нас пугали, что меня будут освистывать, как это было с нашими исполнителями в 2014 и 2015 годах. Я к этому был морально готов. Но, выйдя на первую репетицию со зрителями, я услышал, как люди скандируют моё имя. Мы были лидерами у букмекеров, к нам было повышенное внимание, все понимали, что будет что-то невероятное. И нас стали поддерживать простые зрители. Это вселяло уверенность и понимание того, что политика не всё решает», — рассказал певец.

О клипе

Клип снимал режиссёр Константин Черепков, с которым Лазарев уже работал над видео для песни You Are the Only One.

«Для меня эта песня — разговор с самим собой, внутренними переживаниями, страхами, многие из них идут из детства. В клипе мы видим остров. Это то самое место, которое есть у каждого в голове, куда мы приходим для разговора с самими собой. Мы возвращаемся в прошлые переживания, боремся со страхами. Про это наш клип», — поведал Лазарев.

Он назвал музыкальное видео «замечательно сделанной работой, необычной и театральной». По его словам, на съёмках использовались картонные декорации, без какой-либо компьютерной графики. В свою очередь, Киркоров назвал визуальную стилистику видео минималистичной.

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Изначально планировалось, что роль мальчика — лирического героя Лазарева в детстве — сыграет его сын Никита. Однако потом от этой идеи авторы отказались и позвали актёра постарше, у которого уже есть опыт в этой области. Не в последнюю очередь такое решение было принято из-за тяжёлого процесса съёмок, которые длились почти 20 часов. К тому же, по признанию Лазарева, таким образом хотелось избежать обвинений в спекуляциях на теме детства.

Авторы подчеркнули, что клип пользуется большой популярностью в интернете. В день публикации на Youtube его посмотрели 1,5 млн раз. На данный момент видео набрало почти пять миллионов просмотров.

О решении поехать на Евровидение во второй раз





Лазарев признался, что не сразу согласился вновь выступить на музыкальном смотре: он долго сомневался, советовался с коллегами. При этом он попросил не рассматривать его поездку в Израиль как попытку взять реванш за 2016 год.

«Многие говорят, что я еду за реваншем, чтобы что-то доказать. Это не реванш. Реванш — это когда с тобой что-то плохое произошло, а со мной в 2016-м году только замечательные вещи происходили. Сейчас я еду на конкурс, чтобы вновь окунуться в эту атмосферу и постараться максимально достойно представить честь своей страны в замечательной команде», — сообщил певец.

При этом он согласился, что повторное выступление — это риск.

«Я, конечно, рискую. Чувствую дополнительную ответственность. И тогда это было так. Я был бы не я, если бы не принял это предложение», — заявил Лазарев.

О сюрпризах

Лазарев и Киркоров также положительно оценили ход подготовки к «Евровидению-2019».

«Израиль очень хорошо готовится. Как только они выиграли в прошлый раз, со следующего дня они начали готовиться к конкурсу: площадки, концертные залы, гостиницы. На заключительном вечере будет выступать Мадонна. Событие грядёт крупного масштаба», — рассказал Киркоров.