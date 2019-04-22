Что нужно Королю Ночи: подробности новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO презентовал второй эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов». Осторожно: спойлеры. Серия длится 55 минут, её действие целиком разворачивается в Винтерфелле, и, что примечательно, за это время не умрёт ни один из героев. На этот раз зрители станут свидетелями зарождения новых романтических отношений, сцены секса между не самыми очевидными персонажами и наконец узнают кое-что о намерениях таинственного Короля Ночи. О новом эпизоде — в материале RT.

Вторая серия восьмого сезона «Игры престолов» длится 55 минут. Её действие полностью происходит в Винтерфелле, который готовится к наступлению армии мертвецов. В кузнице ударными темпами выковываются орудия из драконьего стекла — материала, наравне с валирийской сталю способного поразить белых ходоков.

Копей и мечей потребуется много: в бою задействуют всех северян мужского пола за исключением стариков и детей. Впрочем, отсиживаться на время сражения не хотят и многие женщины. В их числе — храбрая Леди Мормонт, Арья Старк и, конечно, Бриенна Тарт.

К слову, теперь Бриенну Тарт больше не будут называть «леди»: в новом эпизоде её посвятил в рыцари Джейме Ланнистер. Церемония, разумеется, была не вполне законна — согласно обычаям Семи королевств, женщины не могут становиться рыцарями. Но это уже мало кого волнует: в разговорах одной половины героев можно угадать упаднические настроения, другие даже не пытаются скрывать, что готовятся к гибели. А перед смертью можно всё.

Так полагает и Арья, решившая «не проводить последние часы с двумя старыми хрычами» (подразумевая под этим Сандора Клигана и Берика Дондарриона). Девушка отдаёт предпочтение Джендри и в ходе недолгой беседы склоняет его к сексу. «Мы, наверное, скоро умрём, но до этого я хочу познать это», — поясняет юная Старк. Перед сексом ей удаётся выяснить, что у Джендри до неё было три девушки, а ещё он является бастардом короля Роберта Баратеона.

Как водится в «Игре престолов», даже на волоске от смерти герои не прекращают думать о любви. Серый Червь и Миссандея в числе остальных понимают, что их шансы выжить невелики — однако успокаивают себя планами на будущее. Шокированная местным климатом и замкнутостью северян Миссандея признаётся, что мечтает «снова увидеть пляжи», и Серый Червь обещает отвести её в Наат, когда всё закончится.

Вероятно, развития отношений стоит ждать между Сансой Старк и Теоном Грейджоем — неспроста зрителям показывают их жаркие объятия при встрече и многозначительные взгляды после.

Тормунд как обычно не скрывает, что заинтересован Бриенной. Лидер вольного народа делает «большой женщине» комплименты и хвастается в её присутствии. Но выходит всегда неловко. Чего только стоит рассказанная Тормундом история о происхождении прозвища «Великанья Смерть» (будучи десятилетним мальчишкой он убил великана, забрался в постель к его жене, которая приняла одичалого за своего ребёнка и поила молоком). История странная, и сцена — тоже.

Тормунд немного нервничает из-за появления соперника — Джейме. Тот в самом начале серии предстал перед Дейнерис, всё детство мечтавшей найти и уничтожить «цареубийцу» — то есть убийцу своего отца. К счастью, за Джейме вступилась Бриенна, а гнев королевы перебросился на Тириона: выяснилось, что Тирион ошибся, и Серсея (вот сюрприз!) не собирается отправлять армию на Север и продолжает строить козни. Но и этому Ланнистеру везёт — за него замолвит словечко Джорах Мормонт.

Тем не менее, Джейме в разговоре с Тирионом подтверждает, что в одном Серсея не солгала — она действительно беременна: «Серсея всегда знала, как сказать правду, чтобы солгать».

Кроме того, Джейме поговорил с Браном и попросил у него прощения за попытку его убить, на что Старк ответил, что «ни на кого не злится». Бран объяснил, что не стал выдавать Ланнистера, поскольку тот ещё пригодится в битве с белыми ходоками.

Типичный Бран из Игры Престолов 🤣 pic.twitter.com/HdYQAc3iQ4 — Актуальный Мир (@Actually_World) 16 апреля 2019 г.

Дейнерис с беседами в этой серии не везёт — случай прерывает сразу два важных разговора. В одном она разошлась с Сансой во мнении по поводу судьбы Севера после победы (королева предсказуемо не хочет делать его независимым). Ну а в конце Мать драконов наконец узнаёт из уст Джона Сноу правду о его происхождении.

«Если это правда, ты — единственный наследник дома Таргариен по мужской линии с правами на железный трон» , — говорит она зловеще, но тут дозорные возвещают о прибытии войска Короля Ночи. На этом второй эпизод восьмого сезона заканчивается.

Примечательно, что из серии, действие которой не выходит за пределы Винтерфелла и в которой наконец-то никто не умирает, поклонники «Игры престолов» получают ответ на, пожалуй, один из самых главных вопросов: что нужно Королю Ночи. И даёт его всезнающий Брандон Старк.

«Он хочет бесконечной ночи. Он хочет стереть этот мир. А я — его память», — объясняет Бран.

С его слов мы понимаем, что Королю Ночи, чтобы уничтожить мир людей, необходимо добраться до Трёхглазого Ворона, коим является Бран. Живым же, чтобы одолеть армию мертвецов, нужно убить Короля Ночи — и потому они решают оставить Брана в Богороще и использовать в качестве приманки.

Как именно герои будут воплощать этот план в жизнь зрители, вероятно, увидят уже в следующей серии. Доступ к ней будет открыт 28 апреля.