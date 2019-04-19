Кто убил русскую Лору Палмер: в сети показали первый сезон «Содержанок» Богомолова

18 апреля в сети появилась последняя серия драмы «Содержанки», ставшей дебютной телевизионной работой известного театрального режиссёра Константина Богомолова. В сериале длительностью в восемь эпизодов рассказывается о жизни и нравах московской элиты, сюжет же выстраивается вокруг расследования убийства молодой девушки. Впечатлениями от просмотра «Содержанок» делится культурный обозреватель RT.

18 апреля сервис Start открыл доступ к последнему эпизоду сериала «Содержанки» — восьмисерийной драмы о нравах столичной элиты, снятой известным театральным режиссёром Константином Богомоловым.

«Содержанки» стали дебютной работой Богомолова на телевидении. Имя автора сильно подогрело интерес к релизу, но в то же время возложило на проект определённые ожидания: не может же лауреат «Чайки» и номинант на «Золотую маску» выпустить какую-то ерунду?

Ерунды Богомолов, конечно, не снял: сериал у него получился очень качественный, драматургически выверенный. Правда, что называется, «на любителя».

Любителями здесь выступают или горячие поклонники творчества режиссёра, или те, кому нравится подглядывать за глянцевой жизнью богатых и знаменитых. Ну или просто люди, получающие эстетическое удовольствие от красивой картинки — а она у Богомолова действительно безукоризненная.

У прочих после просмотра (особенно последней серии) может возникнуть резонный вопрос: «Зачем?» Неужели зрителю на протяжении нескольких часов методично рассказывают о жизни не самых приятных людей, чтобы в конце он удостоверился: эти люди действительно гадкие?

Персонажи, которым в начале ещё удаётся симпатизировать, в конце вызывают отторжение. Из обратных примеров разве что рохля — школьный учитель Широков (Семён Штейнберг), к финалу отыскавший в себе зачатки характера, и герой Бурунова — беспринципный чиновник Долгачёв. Последний остаётся человеком не самым приятным, но всё же ему сочувствуешь, как любому попавшему в западню существу. И это заслуга огромного драматического таланта Бурунова.

Бурунов, к слову, оказался лучшей находкой Богомолова и главным украшением «Содержанок». На его фоне теряется игра Софьи Эрнст и крайне проигрышно смотрится красивое, но неживое лицо Маруси Фоминой.

Впрочем, с каменными выражениями лиц содержанок ещё можно смириться (роль такая — играть куклу). Куда сложнее закрыть глаза на неловкое камео Богомолова: всё же кто-то должен был набраться смелости и сказать режиссёру, что в кадре он лишний. Куда лучше с эпизодической ролью справилась Ксения Собчак — она играла саму себя. Правда, зачем нужен был этот эпизод, не совсем ясно.

Для телевизионного дебюта Константин Богомолов выбрал тему, в которой он, по собственному признанию, чувствует себя комфортно — светская жизнь. Поэтому в «Содержанках» всё крутится вокруг приёмов, денег и, собственно, ищущих финансовую поддержку девушек.

Сперва в центре зрительского внимания оказывается Марина Левкоева (Маруся Фомина) — молодая красивая бездельница, днём обитающая в спортзале, а вечером — на светских раутах. Марина тайно встречается с женатым высокопоставленным чиновником Игорем Долгачёвым (Сергей Бурунов) и очень тайно — с начинающим актёром Киром (Александр Кузнецов). Кир, в свою очередь, живёт на деньги героини светской хроники Алисы Ольховской (Ольга Сутулова). Та замужем на известным бизнесменом Глебом Ольховским (Владимир Мишуков), который тоже порядком подустал от супруги, но долго не предпринимает ничего кардинального.

Смуту в привычное положение дел вносит приезд в Москву Даши Смирновой, однокурсницы Марины (Софья Эрнст). Даша мечтает расстроить жизнь подруги, чтобы занять её место — и это у неё получается подозрительно легко и быстро.

Создатели «Содержанок» характеризуют свой сериал как эротический триллер. От триллера, правда, в нём только многообещающе тревожные анонсы следующих эпизодов. Но эротики действительно хоть отбавляй. Так, в предпоследнем эпизоде присутствует эротическая сцена длительностью более трёх минут — видимо, как компенсация за предшествующие, где секс подавался дозировано (всё самое главное нам уже показали в начале).

В первой серии сцены красивой жизни то и дело сменяются сценами страстного секса. Опытным путём выясняется, что от буйства красок и страстей недолго и заскучать, а прозвучавшая из уст следователя Елены Широковой (Дарья Мороз) фраза «У нас труп» становится глотком свежего воздуха. Причём убита героиня, которая, как казалось, будет присутствовать в проекте до его самого конца.

Постепенно трупов, измен и подозреваемых становится больше. Краски сгущаются, интрига держится. Но разгадка оказалась самой скучной и предсказуемой.

Остаётся надеяться, что такая концовка просто не была задумана, как концовка: 18 апреля стало известно, что «Содержанок» продлили на второй сезон.