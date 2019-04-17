«При выборе роли помогает интуиция»: Дэнни Де Вито об отношениях с Тимом Бёртоном, о своих первых фильмах и о социализме

Слава к Дэнни Де Вито пришла после выхода на экраны сериала «Такси». За роль диспетчера в этом ситкоме он был удостоен премий «Золотой глобус» и «Эмми». Проявил себя Де Вито и на режиссёрском поприще, сняв несколько картин, в числе которых популярная комедия «Война супругов Роуз». В качестве продюсера он работал над такими фильмами, как «Криминальное чтиво» и «Эрин Брокович». В интервью Ларри Кингу в передаче Larry King Now на RT актёр рассказал о съёмках в фильме «Дамбо» и об отношениях с режиссёром Тимом Бёртоном. Де Вито также признался, что придерживается социалистических убеждений и выступает за то, чтобы образование в США стало полностью бесплатным.

— Расскажите, как вы попали в игровой ремейк диснеевского мультфильма «Дамбо»?

— Мы с режиссёром Тимом Бёртоном уже работали вместе над несколькими фильмами: «Бэтмен возвращается», «Крупная рыба» и «Марс атакует!». Около года назад я играл в Нью-Йорке в постановке прекрасной пьесы Артура Миллера под названием «Цена».

Неожиданно мне позвонил Тим и сказал, что собирается снимать «Дамбо». Я спросил: «Когда?» Ведь, играя в театре, ты берёшь на себя определённые обязательства и не можешь бросить работу на середине. Поначалу я невероятно расстроился. Тим говорил о конкретных датах, которые где-то недели на три пересекались с моими спектаклями.

И вот я сижу в Нью-Йорке и мучаюсь из-за этого. Тогда он говорит: «Давай посмотрим, что будет». Знаете, я не хотел бросать постановку, для меня это невероятно ценный опыт, но в то же время весь был как на иголках. Но, как вам хорошо известно, в ходе работы над фильмами всегда возникают какие-то мелкие проблемы, которые отодвигают дату начала съёмок. И мне повезло!

— Вы закончили работу в театре?

— Я доиграл в пьесе и отправился в Лондон к Тиму, чтобы обсудить проект. Как я сказал, к тому времени мы уже не раз работали вместе. Роль всё-таки досталась мне.

— Фильмы Тима Бёртона — это полностью его работы? Или у вас тоже есть возможность внести свой вклад?

— Тим всегда с уважением относится к чужому мнению и любит работать в команде. Он очень мягкий и приятный в общении человек. Его часто представляют мрачным и замкнутым: кто ещё может создавать картины наподобие «Бэтмен возвращается» и «Эдвард Руки-ножницы»?

В действительности Бёртон очень открытый и дружелюбный, особенно если узнать его поближе. Кроме того, мы с ним давно знаем и хорошо понимаем друг друга. Но должен признать, что в конечном счёте фильм всё же его детище, его видение.

— Помню, в детстве я обожал мультфильм про Дамбо. Он был моим любимым диснеевским персонажем, и эта картина часто доводила меня до слёз. В новом фильме есть грустные моменты?

— Цирк братьев Медичи очень яркий, зрелищный, масштабный, весёлый и живой. В нём есть все эти прекрасные составляющие, но также есть и ключевой элемент, характерный для диснеевских картин: здесь обнажаются разные проблемы и деликатные аспекты нашего отношения к окружающим.

К примеру, у Дамбо с рождения огромные уши. Внешне он несуразен, из-за чего проявляется присущая каждому из нас ксенофобия, боязнь других — тех, кто на нас не похож.

К тому же в фильме есть момент — уверен, в своё время именно он вас и растрогал, — когда слонёнка разлучают с мамой-слонихой. Как страшно, когда у матери отнимают ребёнка! К сожалению, как раз это сейчас и происходит...

Дэнни Де Вито и Тим Бёртон на съёмках фильма «Дамбо»

© imdb.com

— Такова действующая практика у нас на границе.

— Именно. Я к тому, что очень многое в этом фильме находит живой отклик у зрителей. В руках такого мастера визуализации, как Тим Бёртон, оказались невероятно пронзительные темы — всё самое ценное, заложенное в мультфильм 1940-х годов самим Диснеем. А Бёртон заставил эти идеи засверкать и создал уже современную историю.

— А кто сыграл слонёнка?

— На самом деле этот персонаж создан при помощи компьютерной графики. На съёмочной площадке мы его не видели. Вы смотрите в пустое пространство. Во время полёта Дамбо актёры следили за проекцией луча лазерной указки.

— То есть впервые Дамбо вы увидели при просмотре смонтированной ленты?

— Объясню так: поскольку Тим — это Тим, он всё прорисовывает. Так было и во время работы над лентой «Бэтмен возвращается». Тогда он показал мне эскиз Пингвина в своём альбоме для зарисовок. Таким образом, ты можешь прочувствовать своего персонажа. С «Дамбо» ситуация была схожая: Тим показал нам — Колину Фарреллу, Майклу Китону, мне и всем остальным, — как выглядят наши персонажи и какие у них отношения с Дамбо.

— Поговорим о сериале «Такси». Вы были актёром, снимавшимся в комедиях, или же комиком, увлёкшимся актёрской игрой?

— В жанре стендапа мне выступать не довелось. То есть на ваш вопрос отвечу так: я комедийный актёр.

— А правда ли, что роль в этом сериале вам досталась после того, как вы разыграли создателей на прослушивании?

— Да. На дворе был 1978 год, и до этого я снялся всего в парочке эпизодических ролей. Подбором актёрского состава занимался в том числе Джоэл Тёрм, который порекомендовал меня в сериалы «Женщина-полицейский» с Энджи Дикинсон в главной роли и «Старски и Хатч».

То есть я к тому времени сыграл нескольких второстепенных персонажей. И вот Джоэл мне говорит: «Скоро начнутся съёмки сериала «Такси», работают над ним очень известные люди: Джим Брукс, Эд Вайнбергер, Стэн Дэниелс и Дейв Дэвис. Это продюсерская компания MTM, которая в числе прочего занималась «Шоу Мэри Тайлер Мур». Я же был обычным ньюйоркцем и ни о ком из них отродясь не слышал.

Дэнни Де Вито в фильме «Дамбо»

© kinopoisk.ru

И вот я прочёл сценарий и познакомился с персонажем Луи Де Пальмой — диспетчером службы такси. Кстати, все персонажи там, за исключением героя Джадда Хёрша, хотели заниматься чем угодно, только не водить такси.

Я тогда ещё не знал, кто будет задействован в сериале. В общем, в сценарий я буквально влюбился. Он был просто потрясающим. И мне захотелось произвести впечатление.

Когда я зашёл в здание, Джоэл ввёл меня в курс дела: «Там будут Джеймс Брукс, Эд Вайнбергер, Стэн Дэниелс. В центре кабинета стул — на него и сядешь». У одного из продюсеров были закатаны рукава, а в руках он держал сценарий. Джоэл сказал: «Это Дэнни» — и представил меня всем вокруг. Я сделал шаг вперёд со словами: «Пока мы не начали, я хочу знать только одно: кто сочинил эту муть?» — и швырнул сценарий на стол.

— Вы вошли в роль?

— Да. При таких обстоятельствах просто нельзя допустить промах. Я сострил и сел на тот стул. И всё, что бы я ни говорил, им казалось забавным. Даже когда просто спрашивал: «Ну и..?», они хохотали. Тогда я и получил роль.

— Что делало Энди Кауфмана такой особенной личностью?

— Энди просто был самим собой. Он словно ребёнок, который любит играть, показывать фокусы, устраивать шоу. Как вы видели в кино, Энди всякое выделывал в своей комнате — и всё это правда. Но, когда мы познакомились, я видел его всего пару раз — на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и на одном выступлении, когда он играл на барабанах бонго и закатывал истерику, а дальше шли смех, слёзы и прочее сумасшествие.

Он был концептуалистом. Энди привлёк бы к себе всё внимание. Если бы он зашёл сюда прямо сейчас, во время нашего интервью, он бы просто стоял и молчал. Не говорил ни слова. Мы продолжали бы беседу, а рядом стоял бы парень в рубашке с коротким рукавом, увлечённо слушая ваши вопросы и мои ответы.

— Расскажите о сериале «В Филадельфии всегда солнечно». Он ведь всё ещё популярен?

— Да. Участие в нём было хорошей идеей. Как правило, при выборе роли мне помогает интуиция. Я посмотрел первый сезон этого сериала канала FX и убедился, что ребята там изобретательные и смешные. Они полны энергии. Чтобы привлечь телезрителей, у них есть все необходимые качества и даже немного безумия. Они показались мне очень приятными.

Дэнни Де Вито в фильме Тима Бёртона «Бэтмен возвращается»

© kinopoisk.ru

Я решил, что если мой персонаж органично вписывается в сюжет (то есть речь не идёт лишь о том, чтобы привязать к сериалу моё имя), то я хочу встретиться с авторами и обсудить их задумку. Не знаю, видели ли вы моё первое появление в сериале, но оно было внезапным. Два актёра, которые меньше всего сошли бы за моих сына и дочь, — Гленн Хоуэртон и Кейтлин Олсон — оказались в сериале как раз теми, у кого внезапно объявился отец — я. Это было настоящее безумие.

— Вы ведь сторонник Берни Сандерса, да?

— Точно. Обожаю Берни!

— Почему? Вы социалист?

— Да, я социал-демократ и люблю Берни! За демократию нужно бороться. Стараниями многих людей её значение уменьшилось, и мне понятно, из чего исходит Берни. Я верю в необходимость расширения Medicare (национальная программа медицинского страхования в США. — RT) для всех и не вижу причин считать иначе.

Мы очень богатая страна и способны позаботиться о своих гражданах. Можно предоставить людям бесплатное образование и списать их долги. Если власти спасают от банкротства банки и General Motors, то почему бы не выручить детей? Пусть у них будут хорошая жизнь и светлое будущее.

— И вы не поклонник нынешнего президента?

— Совсем не поклонник. Америка должна способствовать сплочению людей, а не разобщению. Мы должны быть сильной страной. Наша история и без того началась с геноцида: мы отобрали земли у коренных американцев и бросили их за решётку. Мы привезли афроамериканцев в страну и засадили их в тюрьмы и гетто. Мы ввозим наркотики в страну и так много всего себе позволяем! Это позор. Не тем должны заниматься разумные люди. Нужно делать мир лучше друг для друга.

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