«Сочинил небылицу ради наживы»: режиссёру скандального фильма о Джексоне «Покидая Неверленд» грозит судебный иск

Группа юристов, управляющая имуществом покойного музыканта Майкла Джексона, может подать в суд на режиссёра фильма «Покидая Неверленд». По их мнению, картина содержит клевету на артиста. Также они отмечают, что окружению Джексона не предлагали высказать своё мнение о событиях, показанных в фильме. В то же время биограф артиста нашёл в ленте несколько серьёзных нестыковок. Он убеждён, что это ставит под сомнение показания «потерпевших», которые обвинили Джексона в сексуальном насилии в то время, когда они были детьми.

Один из управляющих имуществом американского певца Майкла Джексона Джон Бранка может подать в суд на режиссёра скандального фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида. Об этом сообщает издание Billboard.

«Эти люди сочинили чёртову небылицу ради наживы, и мы этого так не оставим», — заявил Бранка во время дискуссии в Гарвардской школе права.

Адвокат вместе с двумя другими юристами — доверенными лицами Джексона Говардом Вайцманом и Брайаном Фридманом — резко раскритиковал содержание фильма. Он также отметил, что выход картины стал полной неожиданностью для душеприказчиков Джексона, поскольку снимался в «полной секретности».

Как утверждает Бранка, ни канал HBO, ни сам режиссёр не дали официальным представителям певца возможности прояснить некоторые моменты или выразить точку зрения Джексона на те события, которые упоминаются в картине.

«В документальном фильме Дэна Рида полно неточностей, вранья и заведомо ложных сведений, — цитирует адвоката Billboard. — Им должно быть стыдно. Майкл слишком велик, чтобы потерпеть крах».

«Кинематографические» неточности

Между тем споры, касающиеся биографических и хронологических нестыковок в фильме «Покидая Неверленд», идут не первый месяц. В конце марта британский журналист и биограф поп-музыканта Майк Смоллкомб обратил внимание на то, что один из «пострадавших» — Уэйд Робсон — утверждает, что в 1993 году оставался наедине с певцом на ранчо «Неверленд», когда вся его семья, приехавшая в Соединённые Штаты по приглашению Джексона, отправилась на экскурсию в Гранд-Каньон.

Журналисту удалось найти документы, согласно которым мать Робсона во время слушания в суде заявила, что её сын вместе с другими членами семьи был на экскурсии. Таким образом, Робсон не мог стать жертвой домогательств.

Железнодорожная станция на ранчо «Неверленд»

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© Frazer Harrison

Смоллкомб также обратил внимание на показания другого «пострадавшего» — Джеймса Сейфчака. В фильме тот признался, что подвергался домогательствам с 1988 по 1992 год — в последний раз это якобы случилось на железнодорожной станции на ранчо Джексона. Журналист отметил, что станцию построили двумя годами позже, в 1994 году.

«Это две подробные, ключевые истории в документальном фильме, — особенно в случае с Уэйдом Робсоном, — которые являются доказуемо сфабрикованными. И хотя это категорически не исключает того, что Джексон домогался их, это заставляет задуматься: если эти истории — выдумка, как насчёт всего остального?» — заявил Смоллкомб в беседе с NME.

О результатах расследования Смоллкомб сообщал в Twitter. За Сейфчака в социальной сети вступился режиссёр фильма Дэн Рид, отметивший, что «пострадавший» бывал на ранчо «Неверленд» неоднократно, в том числе и после того, как там появилась железная дорога.

1. James Safechuck was at Neverland both before and after the construction of the train station there. The two still photos of the station shown in #leavingneverland were in fact taken by James, who is very clear that he was abused by Jackson in multiple places over many years. — Dan Reed (@danreed1000) 4 апреля 2019 г.

«Джеймс Сейфчак бывал на ранчо «Неверленд» как до, так и после того, как там построили железнодорожную станцию. Две фотографии дороги, продемонстрированные в фильме «Покидая Неверленд», по сути, были сделаны Джеймсом, который ясно говорит о том, что Джексон совращал его во многих местах на протяжении многих лет», — заявил Рид.

Тем не менее Смоллкомб настаивает, что железная дорога появилась на ранчо уже после того, как Сейфчак перестал посещать его. Позднее таблоид The Sun опубликовал статью, в которой подробно изложена версия Смоллкомба и описывается, когда на ранчо появилась станция.

Судебное разбирательство



Сразу после выхода фильма «Покидая Неверленд» родственники Джексона подали иск к HBO с требованием выплатить им компенсацию в размере $100 млн. Сторона истца утверждает, что доказательная база картины противоречива (в том числе и потому, что ранее Робсон и Сейфчак опровергали связь с Джексоном).

Кроме того, по их мнению, канал HBO нарушил один из пунктов соглашения от 1992 года, согласно которому обязался не распространять информацию, порочащую Майкла Джексона.

Режиссер «Покидая Неверленд» Дэн Рид и герои — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак

globallookpress.com

© Wiese / face to face

Иск против героев фильма могут подать и дети поп-звезды. Скандальный фильм отрицательно отразился на репутации музыканта. От сотрудничества с брендом Джексона уже отказались ряд корпораций, соцучреждений, модных домов и радиостанций. Бранка, Фридман и Вайцман считают, что СМИ предвзято относятся к Джексону, при этом закон не защищает от клеветы уже умерших людей.