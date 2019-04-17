«Сочинил небылицу ради наживы»: режиссёру скандального фильма о Джексоне «Покидая Неверленд» грозит судебный иск

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Наталья Романова
Группа юристов, управляющая имуществом покойного музыканта Майкла Джексона, может подать в суд на режиссёра фильма «Покидая Неверленд». По их мнению, картина содержит клевету на артиста. Также они отмечают, что окружению Джексона не предлагали высказать своё мнение о событиях, показанных в фильме. В то же время биограф артиста нашёл в ленте несколько серьёзных нестыковок. Он убеждён, что это ставит под сомнение показания «потерпевших», которые обвинили Джексона в сексуальном насилии в то время, когда они были детьми.
«Сочинил небылицу ради наживы»: режиссёру скандального фильма о Джексоне «Покидая Неверленд» грозит судебный иск
  • Кадр из фильма «Покидая Неверленд»
  • © HBO / imdb.com

Один из управляющих имуществом американского певца Майкла Джексона Джон Бранка может подать в суд на режиссёра скандального фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида. Об этом сообщает издание Billboard.

«Эти люди сочинили чёртову небылицу ради наживы, и мы этого так не оставим», — заявил Бранка во время дискуссии в Гарвардской школе права. 

Адвокат вместе с двумя другими юристами — доверенными лицами Джексона Говардом Вайцманом и Брайаном Фридманом — резко раскритиковал содержание фильма. Он также отметил, что выход картины стал полной неожиданностью для душеприказчиков Джексона, поскольку снимался в «полной секретности».

Как утверждает Бранка, ни канал HBO, ни сам режиссёр не дали официальным представителям певца возможности прояснить некоторые моменты или выразить точку зрения Джексона на те события, которые упоминаются в картине.

«В документальном фильме Дэна Рида полно неточностей, вранья и заведомо ложных сведений, — цитирует адвоката Billboard. — Им должно быть стыдно. Майкл слишком велик, чтобы потерпеть крах».

«Кинематографические» неточности 

Между тем споры, касающиеся биографических и хронологических нестыковок в фильме «Покидая Неверленд», идут не первый месяц. В конце марта британский журналист и биограф поп-музыканта Майк Смоллкомб обратил внимание на то, что один из «пострадавших» — Уэйд Робсон — утверждает, что в 1993 году оставался наедине с певцом на ранчо «Неверленд», когда вся его семья, приехавшая в Соединённые Штаты по приглашению Джексона, отправилась на экскурсию в Гранд-Каньон.

Журналисту удалось найти документы, согласно которым мать Робсона во время слушания в суде заявила, что её сын вместе с другими членами семьи был на экскурсии. Таким образом, Робсон не мог стать жертвой домогательств.

  • Железнодорожная станция на ранчо «Неверленд»
  • Gettyimages.ru
  • © Frazer Harrison

Смоллкомб также обратил внимание на показания другого «пострадавшего» — Джеймса Сейфчака. В фильме тот признался, что подвергался домогательствам с 1988 по 1992 год — в последний раз это якобы случилось на железнодорожной станции на ранчо Джексона. Журналист отметил, что станцию построили двумя годами позже, в 1994 году.

«Это две подробные, ключевые истории в документальном фильме, — особенно в случае с Уэйдом Робсоном, — которые являются доказуемо сфабрикованными. И хотя это категорически не исключает того, что Джексон домогался их, это заставляет задуматься: если эти истории — выдумка, как насчёт всего остального?» — заявил Смоллкомб в беседе с NME.

О результатах расследования Смоллкомб сообщал в Twitter. За Сейфчака в социальной сети вступился режиссёр фильма Дэн Рид, отметивший, что «пострадавший» бывал на ранчо «Неверленд» неоднократно, в том числе и после того, как там появилась железная дорога. 

«Джеймс Сейфчак бывал на ранчо «Неверленд» как до, так и после того, как там построили железнодорожную станцию. Две фотографии дороги, продемонстрированные в фильме «Покидая Неверленд», по сути, были сделаны Джеймсом, который ясно говорит о том, что Джексон совращал его во многих местах на протяжении многих лет», — заявил Рид.

Тем не менее Смоллкомб настаивает, что железная дорога появилась на ранчо уже после того, как Сейфчак перестал посещать его. Позднее таблоид The Sun опубликовал статью, в которой подробно изложена версия Смоллкомба и описывается, когда на ранчо появилась станция. 

Судебное разбирательство


Сразу после выхода фильма «Покидая Неверленд» родственники Джексона подали иск к HBO с требованием выплатить им компенсацию в размере $100 млн. Сторона истца утверждает, что доказательная база картины противоречива (в том числе и потому, что ранее Робсон и Сейфчак опровергали связь с Джексоном).

Кроме того, по их мнению, канал HBO нарушил один из пунктов соглашения от 1992 года, согласно которому обязался не распространять информацию, порочащую Майкла Джексона.

  • Режиссер «Покидая Неверленд» Дэн Рид и герои — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак
  • globallookpress.com
  • © Wiese / face to face

Иск против героев фильма могут подать и дети поп-звезды. Скандальный фильм отрицательно отразился на репутации музыканта. От сотрудничества с брендом Джексона уже отказались ряд корпораций, соцучреждений, модных домов и радиостанций. Бранка, Фридман и Вайцман считают, что СМИ предвзято относятся к Джексону, при этом закон не защищает от клеветы уже умерших людей. 

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