Тест RT по фильмам Чаплина: в каком из них вы могли бы сыграть?

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RT
130 лет назад, 16 апреля 1889 года, родился Чарли Чаплин — выдающийся сценарист, режиссёр, композитор и актёр. Большинство его грустных комедий стали шедеврами мирового кино. А в каком из фильмов Чаплина могли бы сыграть вы?
Тест RT по фильмам Чаплина: в каком из них вы могли бы сыграть?
  • globallookpress.com
  • © Charles Chaplin Productions/ZUMAPRESS.com

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».

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