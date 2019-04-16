Тест RT по фильмам Чаплина: в каком из них вы могли бы сыграть?

130 лет назад, 16 апреля 1889 года, родился Чарли Чаплин — выдающийся сценарист, режиссёр, композитор и актёр. Большинство его грустных комедий стали шедеврами мирового кино. А в каком из фильмов Чаплина могли бы сыграть вы?

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© Charles Chaplin Productions/ZUMAPRESS.com

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».