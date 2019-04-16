Гражданская война и Охлобыстин в роли бандита: на телевидении состоялась премьера сериала «Ростов»

На телеканале НТВ показали первый эпизод нового российского сериала «Ростов». В нём рассказывается, как в годы Гражданской войны советская власть боролась с преступностью в Ростове-на-Дону. Главную роль бывшего вора Козырева, ставшего после революции начальником уголовного розыска, исполнил Артур Смольянинов. А его антагониста, бандита по кличке Котелок, сыграл Иван Охлобыстин. Подробнее о новом проекте — в материале RT.

В понедельник, 15 апреля телеканал НТВ показал первый эпизод нового сериала «Ростов». Его действие разворачивается в Ростове-на-Дону в годы Гражданской войны. В течение нескольких лет город несколько раз переходил от белых войск к красным, пока в 1920 году он окончательно не оказался под властью Советов. Перед новым руководством встала важная задача — положить конец бандитизму.

До революции царская полиция успешно противостояла преступности. Ситуация изменилась в 1917 году, когда указом Временного правительства был расформирован Департамент полиции. Многие его бывшие сотрудники остались не у дел или погибли в ходе революции. Годами создававшаяся система сыска рухнула, были уничтожены полицейские архивы, без которых ведение оперативной работы не представлялось возможным.

Ещё одной проблемой для правопорядка стала объявленная революционными властями всеобщая амнистия. В ходе неё на свободу вышли не только политзаключённые, но и уголовники. Всё это привело к небывалому до той поры разгулу преступности в России.

На руку преступникам сыграла начавшаяся позднее Гражданская война. Особенно критичной стала ситуация на территориях, где непосредственно проходили боевые действия. Частая смена власти не давала вести системную борьбу с преступностью, а многочисленные дезертиры постоянно пополняли ряды банд.

Был вором, стал следователем

В этих условиях и происходит становление советских органов правопорядка. По сюжету фильма организацию уголовного розыска доверяют бывшему вору-рецидивисту Алексею Козыреву по кличке «Козырь» (Артур Смольянинов). Он вступил в ряды Красной армии, решив таким образом завязать со своим преступным прошлым.

Однако предложение возглавить ростовский угрозыск Козырев принимает не сразу: психологически ему сложно вести борьбу с прежними «коллегами» по цеху. Всё меняется, когда в преступном мире происходит передел сфер влияния, и банда Котелка (Иван Охлобыстин) расправляется с бывшими подельниками Козыря. Герой решает принять предложение властей, чтобы отомстить.

Артур Смольянинов в роли Алексея Козырева в сериале «Ростов»

© НТВ

Как отмечают авторы сериала, сюжет фильма частично основан на реальных событиях, а у главных действующих лиц были исторические прототипы. Так, образ Козыря объединил в себе сразу двух людей: первого начальника донского уголовного розыска Ивана Художникова и сыщика Станислава Невойта.

Художников практически с нуля создавал органы правопорядка в занятом большевиками Ростове. При нём новый уголовный розыск превратился в боеспособную организацию, которая успешно противостояла криминалу. Именно он возглавлял операцию по ликвидации банды Котелка.

Однако в отличие от Козыря Художников никогда не был уголовником. До начала работы в угрозыске он служил в ЧК. Криминальное прошлое досталось Козыреву от известного ростовского сыщика Станислава Невойта. До революции тот промышлял грабежом: его имя было хорошо знакомо полиции. С приходом к власти большевиков Невойт решил начать новую жизнь и завязать с воровским ремеслом.

Невойт поступил на службу в милицию Ростова, где проявил себя как эффективный сыщик. Знание преступного мира стало для него хорошим подспорьем в условиях, когда правоохранительные органы страдали от нехватки квалифицированного персонала.

В начале 1920-х Невойт внезапно бесследно исчез. Что с ним произошло, доподлинно неизвестно. Существует версия, что во время одной из облав он убил высокопоставленного сотрудника НКВД, за что и поплатился жизнью. Найдёт ли эта часть его биографии отражение в сериале, зрители смогут узнать только в последних эпизодах.

Реальный прототип есть и у Котелка: в действительности бандита звали Василий Говоров, и он был значительно моложе героя Охлобыстина — руководил головорезами, когда ему было всего 19 лет. Его банда известна особой жестокостью — своим жертвам преступниками выкалывали глаза.

Иван Охлобыстин на съёмках сериала «Ростов»

© НТВ

Вопросы истории

Конечно, у пытливого зрителя могут возникнуть вопросы к описываемым в сериале событиям. Не исключено, что не вполне правдоподобной им покажется сцена, в которой сотрудники милиции — вчерашние рабочие, пришедшие на службу либо по идейным соображениям, либо ради пайка — возвращают некоей зажиточной горожанке её украденные драгоценности, ради которых рисковали жизнью. Такую щепетильность в первые послереволюционные годы представить сложно: в стране царили голод и разруха, власти проводили политику военного коммунизма, экспроприируя собственность зажиточных слоёв населения.

При этом авторы на славу потрудились в воспроизведении особенностей речи южных регионов империи. Особенно в этом преуспел Артур Смольянинов, который для съёмок в фильме не только освоил характерный для тех мест говор, но и детально изучил особенности лексики уголовного мира России начала ХХ века.

«Я много читал про те годы. Например, я с головой погрузился в прекрасную книгу под названием «Блатная музыка» 1908 года. Это словарь блатного жаргона и фольклора того времени. Сами слова, сам язык имеют свою, какую-то невероятную энергию», — рассказал актёр.

Иван Охлобыстин наделил Котелка собственной харизмой и обаянием, что, впрочем, не делает из его персонажа обаятельного преступника: слишком жестокие поступки он совершает.

«Котелок — явно неуравновешенный человек с разорванным сознанием, потому что он совершает лютые зверства, он паталогически бесстрашен, что говорит о какой-то аномалии психической», — поделился видением своего героя Охлобыстин.

В реальной жизни Охлобыстин приходится Смольянинову крёстным папой. Тем удивительнее наблюдать на экране, насколько убедительно они показывают непримиримую вражду между собой.

Александр Головин в роли Птахи

© НТВ

В фильме много и других колоритных персонажей, хорошо вписавшихся в исторический антураж. Органично смотрится в роли помощника Козырева по кличке Птаха Александр Головин. Случайность это или нет, но в картине его герой порой напоминает Петруху из «Белого солнца пустыни». Впрочем, Птаха отнюдь не так наивен.

Опытный зритель наверняка найдёт и немало других параллелей с советским кино на схожую тематику. К примеру, один из бандитов Котелка использует тот самый пулемёт Льюиса, из которого стрелял герой Никиты Михалкова в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Как утверждают авторы картины, это грозное оружие 45 лет пролежало на складе с реквизитом, чтобы сегодня вновь попасть на экран.