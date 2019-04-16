Гражданская война и Охлобыстин в роли бандита: на телевидении состоялась премьера сериала «Ростов»
- Съёмки сериала «Ростов»
- © НТВ
В понедельник, 15 апреля телеканал НТВ показал первый эпизод нового сериала «Ростов». Его действие разворачивается в Ростове-на-Дону в годы Гражданской войны. В течение нескольких лет город несколько раз переходил от белых войск к красным, пока в 1920 году он окончательно не оказался под властью Советов. Перед новым руководством встала важная задача — положить конец бандитизму.
До революции царская полиция успешно противостояла преступности. Ситуация изменилась в 1917 году, когда указом Временного правительства был расформирован Департамент полиции. Многие его бывшие сотрудники остались не у дел или погибли в ходе революции. Годами создававшаяся система сыска рухнула, были уничтожены полицейские архивы, без которых ведение оперативной работы не представлялось возможным.
Ещё одной проблемой для правопорядка стала объявленная революционными властями всеобщая амнистия. В ходе неё на свободу вышли не только политзаключённые, но и уголовники. Всё это привело к небывалому до той поры разгулу преступности в России.
На руку преступникам сыграла начавшаяся позднее Гражданская война. Особенно критичной стала ситуация на территориях, где непосредственно проходили боевые действия. Частая смена власти не давала вести системную борьбу с преступностью, а многочисленные дезертиры постоянно пополняли ряды банд.
Был вором, стал следователем
В этих условиях и происходит становление советских органов правопорядка. По сюжету фильма организацию уголовного розыска доверяют бывшему вору-рецидивисту Алексею Козыреву по кличке «Козырь» (Артур Смольянинов). Он вступил в ряды Красной армии, решив таким образом завязать со своим преступным прошлым.
Однако предложение возглавить ростовский угрозыск Козырев принимает не сразу: психологически ему сложно вести борьбу с прежними «коллегами» по цеху. Всё меняется, когда в преступном мире происходит передел сфер влияния, и банда Котелка (Иван Охлобыстин) расправляется с бывшими подельниками Козыря. Герой решает принять предложение властей, чтобы отомстить.
- Артур Смольянинов в роли Алексея Козырева в сериале «Ростов»
- © НТВ
Как отмечают авторы сериала, сюжет фильма частично основан на реальных событиях, а у главных действующих лиц были исторические прототипы. Так, образ Козыря объединил в себе сразу двух людей: первого начальника донского уголовного розыска Ивана Художникова и сыщика Станислава Невойта.
Художников практически с нуля создавал органы правопорядка в занятом большевиками Ростове. При нём новый уголовный розыск превратился в боеспособную организацию, которая успешно противостояла криминалу. Именно он возглавлял операцию по ликвидации банды Котелка.
Однако в отличие от Козыря Художников никогда не был уголовником. До начала работы в угрозыске он служил в ЧК. Криминальное прошлое досталось Козыреву от известного ростовского сыщика Станислава Невойта. До революции тот промышлял грабежом: его имя было хорошо знакомо полиции. С приходом к власти большевиков Невойт решил начать новую жизнь и завязать с воровским ремеслом.
Невойт поступил на службу в милицию Ростова, где проявил себя как эффективный сыщик. Знание преступного мира стало для него хорошим подспорьем в условиях, когда правоохранительные органы страдали от нехватки квалифицированного персонала.
В начале 1920-х Невойт внезапно бесследно исчез. Что с ним произошло, доподлинно неизвестно. Существует версия, что во время одной из облав он убил высокопоставленного сотрудника НКВД, за что и поплатился жизнью. Найдёт ли эта часть его биографии отражение в сериале, зрители смогут узнать только в последних эпизодах.
Реальный прототип есть и у Котелка: в действительности бандита звали Василий Говоров, и он был значительно моложе героя Охлобыстина — руководил головорезами, когда ему было всего 19 лет. Его банда известна особой жестокостью — своим жертвам преступниками выкалывали глаза.
- Иван Охлобыстин на съёмках сериала «Ростов»
- © НТВ
Вопросы истории
Конечно, у пытливого зрителя могут возникнуть вопросы к описываемым в сериале событиям. Не исключено, что не вполне правдоподобной им покажется сцена, в которой сотрудники милиции — вчерашние рабочие, пришедшие на службу либо по идейным соображениям, либо ради пайка — возвращают некоей зажиточной горожанке её украденные драгоценности, ради которых рисковали жизнью. Такую щепетильность в первые послереволюционные годы представить сложно: в стране царили голод и разруха, власти проводили политику военного коммунизма, экспроприируя собственность зажиточных слоёв населения.
При этом авторы на славу потрудились в воспроизведении особенностей речи южных регионов империи. Особенно в этом преуспел Артур Смольянинов, который для съёмок в фильме не только освоил характерный для тех мест говор, но и детально изучил особенности лексики уголовного мира России начала ХХ века.
«Я много читал про те годы. Например, я с головой погрузился в прекрасную книгу под названием «Блатная музыка» 1908 года. Это словарь блатного жаргона и фольклора того времени. Сами слова, сам язык имеют свою, какую-то невероятную энергию», — рассказал актёр.
Иван Охлобыстин наделил Котелка собственной харизмой и обаянием, что, впрочем, не делает из его персонажа обаятельного преступника: слишком жестокие поступки он совершает.
«Котелок — явно неуравновешенный человек с разорванным сознанием, потому что он совершает лютые зверства, он паталогически бесстрашен, что говорит о какой-то аномалии психической», — поделился видением своего героя Охлобыстин.
В реальной жизни Охлобыстин приходится Смольянинову крёстным папой. Тем удивительнее наблюдать на экране, насколько убедительно они показывают непримиримую вражду между собой.
- Александр Головин в роли Птахи
- © НТВ
В фильме много и других колоритных персонажей, хорошо вписавшихся в исторический антураж. Органично смотрится в роли помощника Козырева по кличке Птаха Александр Головин. Случайность это или нет, но в картине его герой порой напоминает Петруху из «Белого солнца пустыни». Впрочем, Птаха отнюдь не так наивен.
Опытный зритель наверняка найдёт и немало других параллелей с советским кино на схожую тематику. К примеру, один из бандитов Котелка использует тот самый пулемёт Льюиса, из которого стрелял герой Никиты Михалкова в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Как утверждают авторы картины, это грозное оружие 45 лет пролежало на складе с реквизитом, чтобы сегодня вновь попасть на экран.