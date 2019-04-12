Российские космонавты снялись для афиш легендарных фантастических фильмов в рамках спецпроекта RT

Ко дню космонавтики RT подготовил специальный фото- и видеопроект: создал афиши классических советских фильмов и мультфильмов о космосе. В главных ролях — российские космонавты. За основу взяты кадры из «Соляриса» Андрея Тарковского, «Кин-Дза-Дза!» Георгия Данелии, а также из мультфильма Романа Качанова «Тайна третьей планеты» по сценарию Кира Булычева. В проекте приняли участие Герои России, лётчики-космонавты Александр Самокутяев, Максим Сураев, Роман Романенко, Сергей Рязанский, Олег Котов, а также космонавт-испытатель Анна Кикина.

Ко дню космонавтики RT подготовил фото- и видеопроект — создал афиши классических советских фильмов и мультфильмов о космосе, в которых главные роли исполнили российские космонавты. За основу были взяты кадры из культовых картин «Солярис» (1972) Андрея Тарковского, «Кин-Дза-Дза!» (1986) Георгия Данелии, а также из мультфильма Романа Качанова «Тайна третьей планеты» (1981) по сценарию Кира Булычева.

В съёмках приняли участие Герои России, лётчики-космонавты Александр Самокутяев, Максим Сураев, Роман Романенко, Сергей Рязанский, Олег Котов и космонавт-испытатель Анна Кикина.

«Мы готовились в этих образах ко Дню космонавтики, ко дню покорения космоса. Но так совпало, что мы также посвящаем свою работу, свои образы памяти замечательного режиссёра Георгия Данелии», — сказал Герой России, лётчик-космонавт Олег Котов.

Олег Котов и Сергей Рязанский перевоплотились в героев картины Данелии «Кин-Дза-Дза!»

«Это классика, по которой я бы хотел, чтобы учились жить и думать мои дети, мои внуки», — отметил Рязанский.

© RT

Другая участница проекта, космонавт Анна Кикина рассказала, что фильмы, в частности, «Солярис», пробудили в ней интерес к приключениям.

«Естественно такого рода фильмы и сказки складывали мою личность тоже. Как добрые такие начинания, интерес к приключениям», — подчеркнула Анна Кикина.

Вместе с Александром Самокутяевым Кикина снялась для афиши фильма «Солярис».

«Главного персонажа фильма «Солярис» я бы всё-таки хотел видеть более волевым человеком. Космонавт должен обладать определёнными качествами, в первую очередь, усидчивостью, умением контролировать себя, свои эмоции», — отметил Самокутяев.

© RT

Роман Романенко и Максим Сураев перевоплотились в героев мультфильма «Тайна третьей планеты». В образе Алисы снялась участница ансамбля «Юные Александровцы» Кристина Сунцова.

Максим Сураев отметил, что для космонавта «очень важно давать выход эмоциональному напряжению», и в этом помогает чувство юмора. С ним согласились и Олег Котов, и Александр Самокутяев.

«Главное — это чувство юмора. Без чего нельзя в космосе — так это без чувства юмора», — заявил Котов.

© RT

«В этот день первый человек с нашей планеты полетел в космос. И нашей сегодняшней работой хочется немножко поднять настроение, украсить этот день», — отметила Анна Кикина.

«Космонавт — он, помимо того, что он летает в космос, ещё и работает с молодёжью, — добавил Романенко. — Хочу пожелать молодому поколению стать свидетелями новых открытий российской космонавтики».

Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса. Она пока не совершала полёты в космос. Все остальные участники проекта RT — опытные космонавты.

Олег Котов провёл на орбите 526 суток во время трёх экспедиций на МКС и шесть раз выходил в открытый космос — в общей сложности на 37 часов. Сергей Рязанский участвовал в двух экспедициях МКС и стал первым учёным — командиром космического корабля. Он провёл на орбите 304 суток и четыре раза выходил в открытый космос.

Александр Самокутяев совершил два космических полёта, которые длились в общей сложности 331 сутки, а также дважды выходил в открытый космос (10 часов в совокупности). Депутат Госдумы Максим Сураев также входил в две экспедиции МКС и провёл на орбите 334 суток, при этом дважды работал в открытом космосе.

Роман Романенко — третий потомственный космонавт в мире. В составе двух экипажей МКС он провёл на орбите 304 суток и один раз выходил в открытый космос. Сейчас Романенко — депутат Госдумы, а также руководит Главным штабом военно-патриотического движения «Юнармия». Сегодня в «Юнармии» состоят около 400 тыс. российских подростков.