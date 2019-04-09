«Нам нужна свобода — и это не просьба»: новый документальный сериал RTД о жизни темнокожих в американском гетто

На канале RTД вышел документальный сериал «Выжить в гетто» о жизни темнокожего населения США. Афроамериканцев возмущает не только бедность и социальное неравенство, но и беззащитность перед полицейскими. Они считают, что любой сотрудник правоохранительных органов может застрелить темнокожего и уйти от ответственности. После беспорядков 2014 года в американском городе Фергюсон в Штатах появилось движение Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»). Однако люди в США продолжают гибнуть из-за полицейского произвола.

9 августа 2014 года в городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна. После этого в пригороде Сент-Луиса начались масштабные беспорядки — полторы недели в городе проходили манифестации, звучали выстрелы со стороны полиции и протестующих, для урегулирования ситуации потребовалось введение комендантского часа и вмешательство национальной гвардии.

Прошло пять лет, но темнокожие активисты Сент-Луиса считают, что ситуация не изменилась. Один из героев фильма, Доруба Шакур, прямо заявляет: «В Фергюсоне мы упустили свой шанс, но мы вооружаемся и готовимся к революции». По мнению его товарищей, у властей существует список, по которому якобы уничтожаются наиболее опасные активисты.

«Эта страна основана на угнетении и муках темнокожих, поэтому народ говорит: мы сыты по горло, если вы хотите войны — мы вам её устроим. К чёрту ваше правительство, нам нужна свобода прямо сейчас — и это не просьба», — заявляет Доруба Шакур.

Ночью улицы Фергюсона патрулирует преподобный пастор Маккой — темнокожий священник, который раздаёт неимущим афроамериканцам воду и бутерброды. К его мнению прислушиваются простые люди, некоторые прямо называют его святым человеком — но это не уберегло пастора от тяжёлого ранения. Впрочем, свои обходы преподобный Маккой возобновил, как только поправился.

Нью-йоркский бомж с 11-летним стажем Пол Александер целый день просит милостыню на улице. Он приветлив, у него найдётся улыбка даже для того, кто не бросит ему ни цента. Между тем Александер — человек с непростой судьбой. Ещё подростком он прострелил своему жестокому отцу колени, затем отсидел десять лет в тюрьме за убийство.

«Кто-то должен помогать таким людям как я, тем, кто не может помочь себе сам, — я думаю, чиновники могли бы этим заняться», — говорит Александер.

А в Филадельфии действует общественное движение по раздаче бесплатной еды неимущим и предоставлению им ночлега. Сотрудник организации рассказывает, что в сутки только в одном отделении организации ночуют около двух сотен человек, выдаётся более 400 порций питания.

Клиентами организации может стать почти половина жителей Филадельфии, так как многие живут на пороге черты бедности. Любой жизненный форс-мажор — дорогое лечение, развод, потеря работы, пожар — лишает человека возможности платить за жильё, и он оказывается на улице. Таких в Филадельфии, одном из символов американской демократии, около 40%, считает сотрудник организации.

Смотрите документальный сериал «Выжить в гетто» на сайте RTД.