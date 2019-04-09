Зомби-аттракцион продолжается: что известно о втором спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Телеканал AMC обнародовал подробности создания второго по счёту спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы». В центре сюжета окажутся две девушки, которые родились и выросли уже после наступления зомби-апокалипсиса. Съёмки нового шоу начнутся летом 2019 года, а премьера намечена на 2020 год. В то же время телеканал не собирается отказываться от продолжения оригинального сериала, хотя выход последних сезонов и сопровождался снижением зрительского интереса.

Американский телеканал AMC раскрыл некоторые подробности создания нового спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы».

Как сообщил портал Deadline, главными героями нового шоу станут две девушки. Отмечается, что они родились и достигли совершеннолетия уже после наступления зомби-апокалипсиса, поэтому никто из них не знает прежней мирной жизни. Главная интрига будет заключаться в том, кто из них двоих к концу сериала останется положительным героем, а кто превратится в отрицательного.

Телекомпания также объявила, что производство сериала начнётся летом 2019 года, а премьера первого эпизода намечена на 2020 год. Название, количество эпизодов и актёрский состав нового шоу пока остаются неизвестными.

«Мы очень рады, что «Ходящие мертвецы» продолжат проникать во всё новые уголки постапокалипсического мира, благодаря чему мы получим новых персонажей и новые истории. Они не будут похожими на то, что мы до этого показывали в нашем сериале», — заявил программный директор AMC Networks Дэвид Мэдден.

Если планы AMC воплотятся в жизнь, то это будет уже вторым спин-оффом к сериалу. Первый назывался «Бойтесь ходячих мертвецов», его премьера состоялась в 2015 году. На данный момент шоу насчитывает 53 серии, поделённых на четыре сезона. В 2018 году было объявлено о намерениях выпустить пятый сезон.

Зомби-аттракцион

Сериал «Ходячие мертвецы» снят по одноимённому комиксу Роберта Киркмана и Тони Мура. Телешоу транслируется с 2010 года и рассказывает историю о постапокалиптическом мире, который захватили зомби.

Также по теме «Ходячие мертвецы»: новое пособие по этике для норвежских школьников Норвежский преподаватель этики Тобиас Стааби нашёл новое применение для игрового сериала The Walking Dead («Ходячие мертвецы»): он...

Первый сезон состоял всего из шести серий. Автором идеи, а также режиссёром и сценаристом пилотного эпизода выступил Фрэнк Дарабонт, хорошо известный благодаря экранизациям нескольких романов Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля» и «Мгла».

Действие сериала происходит на территории США. В центре повествования большинства сезонов находится помощник шерифа Рик Граймс. В первой серии он выходит из комы, в которую попал после ранения, и обнаруживает, что прежний мир разрушен из-за нашествия оживших мертвецов.

Рик возглавляет группу выживших, с которой пытается наладить жизнь в новых условиях. Впоследствии он обнаруживает другие подобные колонии, с которыми налаживает контакт. Однако не все из них настроены дружелюбно: Рику и его соратникам приходится защищаться не только от зомби, но и от группировок бандитов.

Дебютный сезон был тепло встречен критиками и номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал». Шоу вскоре набрало популярность, а самыми рейтинговыми стали четвёртый и пятый сезоны. Однако начиная с седьмого сезона рейтинги «Ходячих мертвецов» заметно снизились, а десятая серия восьмого сезона сериала показала рейтинг 2,9 млн у аудитории от 18 до 49 лет, что стало худшим показателем среди зрителей (премьеру пятого сезона посмотрели более 17 млн зрителей только на территории США).

Существенное падение рейтингов коснулось и девятого сезона сериала. Октябрьская премьера показала, что сериал посмотрели около трёх миллионов зрителей. Такие заметные изменения в рейтинговых показателях можно объяснить тем, что был заменен шоураннер «Ходячих мертвецов» — вместо Скотта Гимпла за руководство сериала взялась сценарист проекта Анджела Канг. Кроме того, девятый сезон стал последним для Эндрю Линкольна (шериф Рик Граймс) и Лорен Коэн (Мэгги Грин).

Несмотря на низкие рейтинги, сериал по-прежнему остаётся одним из наиболее популярных на кабельном телевидении в США. Более того, в феврале 2019 года AMC анонсировал продление сериала на 10 сезон.

А в сентябре 2018 года глава AMC Джош Сапан и вовсе заявил, что телеканал не собирается заканчивать франшизу как минимум в ближайшие десять лет. В планах телекомпании — новые фильмы и сериалы, основанные на оригинальном комиксе.

В 2013 году по мотивам сериала студией Terminal Reality была создана компьютерная игра «Ходячие мертвецы: Инстинкт выживания» в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора. Проект был рассчитан для использования на всех основных на тот момент игровых платформах: Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii U и Xbox 360. Однако такого же успеха, как сериал, игра не имела. Критики её ругали за плохую графику, слабый сюжет и технические недоработки.