«Кладбище домашних животных», новый кинокомикс DC и лента про Амундсена: что смотреть в кино в выходные

Среди самых интересных киноновинок этой недели оказались новый фильм по мотивам комиксов DC «Шазам!», историческая лента «Амундсен» о знаменитом норвежском покорителе Южного полюса и российская чёрная комедия. Также в выходные в кинотеатрах покажут новую киноадаптацию культового романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» и сделанный в редкой сегодня технике кукольной анимации мультфильм «Потерянное звено».

«Шазам!» (Shazam!)



Новый кинокомикс от DC расскажет о подростке Билли Бэтсоне (Эшер Энджел), которого волшебник по имени Шазам наделил сверхспособностями. Когда мальчик произносит имя доброго мага, он тут же превращается во взрослого супергероя (Закари Ливай). Новые возможности вскружили голову юноше: он не знает, как ими правильно распорядиться, что порождает множество комичных ситуаций. Однако вскоре ему приходится вспомнить, что суперсилу он получил не просто так, а чтобы спасти мир от злодея Тадеуса Сиваны (Марк Стронг).

Постановкой ленты занимался шведский кинорежиссёр Дэвид Сандберг, который до этого снимал в основном фильмы ужасов. Одна из последних его работ — хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Картина стала настоящим событием в мире кино, заработав более $300 млн при весьма скромном бюджете в $15 млн. Однако в отличие от его прошлых фильмов «Шазам!» ориентирован скорее на детскую аудиторию: в США лента выходит в прокат с рейтингом PG-13.

«Кладбище домашних животных» (Pet Sematary)



Роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» вышел в 1983 году. Книга была написана в духе постмодернистской готической литературы и рассказывала о таинственном индейском кладбище, которое обладает способностью оживлять похороненных на нём животных или людей. Узнавший об этом доктор Луис Крид решает таким образом воскресить своего сына, однако сталкивается с тем, что оживший ребёнок вернулся к жизни другим — злым и агрессивным.

Роман довольно быстро заинтересовал кинематографистов, и в 1989 году в прокат вышла его экранизация. Фильм ужасов собрал тогда $57 млн при бюджете в $11 млн. Через три года появился сиквел, однако такого же коммерческого успеха он не имел.

В 2010 году в кинокомпании Paramount Pictures заговорили о новой адаптации романа, однако съёмки начались только в 2018 году. За постановку взялся режиссёрский дуэт Кевина Колша и Денниса Уидмайера, а главные роли достались Джейсону Кларку («Человек на Луне») и Эми Саймец («Закон и порядок. Специальный корпус»). По сравнению с романом сюжет фильма претерпел незначительные изменения. Так, например, в новой экранизации доктор Крид попытается оживить дочь, а не сына. Авторы пообещали, что в случае успеха ленты они займутся созданием приквела.

«Папа, сдохни»



Оля жалуется своему парню Матвею на насилие со стороны отца — Андрея Геннадьевича. Взбешённый молодой человек отправляется к нему, чтобы отомстить. Однако папа — сотрудник МВД — встречает его во всеоружии, в результате чего стычка двух мужчин превращается в кровавое побоище с непредсказуемым финалом. Роли Матвея и Оли в этой чёрной комедии исполнили Александр Кузнецов («Лето») и Евгения Крегжде («Географ глобус пропил»), а Андрея Геннадьевича сыграл Виталий Хаев («Салют-7»).

Обилие кровавых сцен в фильме уже стало причиной обвинений в эстетизации насилия. Некоторые критики усмотрели в этом подражание Квентину Тарантино. Однако режиссёр фильма Кирилл Соколов, для которого эта лента стала дебютом в большом кино, отмёл все эти упрёки. По его словам, вдохновлялся он скорее южнокорейскими фильмами. Главной же темой своей комедии он назвал проблемы современной семьи.

«Амундсен» (Amundsen)



Сюжет ленты основан на биографии знаменитого норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена. Он известен тем, что первым в истории достиг Южного полюса, а также оказался первым человеком, побывавшим на обоих географических полюсах Земли. За заслуги в науке в честь него были названы море Амундсена, ледник Амундсена, полярная станция Амундсен-Скотт в Антарктиде, залив Амундсена, кратер Амундсен у Южного полюса Луны и ряд других объектов.

В картине будет показана экспедиция Амундсена 1910—1911 годов на Южный полюс, а также затронуты подробности его частной жизни, в том числе взаимоотношения полярника с братом Леоном. Учёного в ленте сыграл норвежский актёр Пол Сверре Валхейм Хаген («Мутная вода»), а роль его возлюбленной Бесс Магидс досталась английской актрисе Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»).

Постановкой занимался Эспен Сандберг, который уже не в первый раз снимает фильм о знаменитых путешественниках. До этого он поставил ленту «Кон-Тики», основанную на книге норвежского археолога Тура Хейердала, а также снял сериал об итальянском путешественнике Марко Поло. Ещё одна известная работа постановщика — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

«Потерянное звено» (Missing Link)



Главный герой этой анимационной ленты — учёный-натуралист Лайонел Фрост. Он занимается исследованием монстров и мифов о них и мечтает доказать существование Линка — создания, которое, по его мнению, является недостающим звеном в теории эволюции. Чтобы подтвердить обоснованность своих предположений и заслужить уважение коллег-учёных, он отправляется в опасное путешествие.

По задумке авторов, образ Лайонела Фроста (Хью Джекман) объединяет в себе черты таких персонажей массовой культуры, как Индиана Джонс и Шерлок Холмс. Линк же, которого озвучил Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе»), описывается как большое, мохнатое и наивное существо. В мультфильме есть и женский персонаж — путешественница Аделина Фортнайт, разговаривающая голосом актрисы Зои Салдана («Аватар»).

Лента выполнена в технике кукольной анимации студией Laika. На её создание ушло более пяти лет. Такой долгий производственный цикл объясняется тем, что главные герои много путешествуют, из-за чего мультипликаторам пришлось создать большое количество различных локаций и персонажей.