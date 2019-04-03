Проморолики, квест и компьютерная игра: как HBO подогревает интерес к премьере финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал новый постер сериала «Игра престолов», на котором все его ключевые персонажи изображены лежащими в снегу и, предположительно, мёртвыми. Это стало частью рекламной кампании, которую создатели шоу проводят в преддверии выхода финального сезона фэнтезийной саги. Помимо постера, уже появились несколько видеороликов, квест и даже компьютерная игра. Премьера восьмого сезона намечена на 14 апреля.

Телеканал HBO опубликовал постер к восьмому сезону сериала «Игра престолов». Кадр появился на официальной странице канала в Facebook.

На постере все главные персонажи саги изображены лежащими в снегу с закрытыми глазами, возможно, мёртвыми. Тела героев расположены в форме трона, борьба за который является главной интригой сериала.

«Великая война была здесь», — говорится в постере.

Публикация уже собрала более 200 тыс. лайков и свыше 10 тыс. комментариев пользователей соцсети. Часть поклонников саги отнеслась к постеру с юмором, другая восприняла болезненно, поскольку кадр предвкушает завершение киноэпопеи.

Нагнетая атмосферу

До выхода финального сезона «Игры престолов» остаётся меньше двух недель. Телеканал HBO продолжает нагнетать атмосферу: 1 апреля на официальном аккаунте «Игры престолов» в Youtube появились три дополнительных видео, посвящённые восьмому сезону сериала: клип о создании спецэффектов для саги и два новых проморолика.

В четырёхминутном видео о создании визуальных эффектов VFX-продюсер сериала Стив Куллбэк и супервайзер Джо Бауэр рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться команде по созданию спецэффектов при съёмках сериала.

«Мы пытаемся делать то, что до нас никто не делал. Каждый год перед нами встают новые задачи, и это здорово. Самое сложное в создании визуальных эффектов — оценить масштабы работы. Каждая отдельная сцена требует уникального подхода», — рассказал супервайзер спецэффектов Джо Бауэр.

Больше всего, по признанию Бауэра, ему запомнилась работа над эпизодом с замёрзшим озером.

«Сначала мы следим за тем, как Визерион дышит огнём, затем переводим взгляд наверх и видим, как на остров приземляется Дрогон с Дени (Дейенериc. — RT) на спине. Вместе с мертвецами (из которых состоит армия Короля Ночи. — RT) мы бежим навстречу дракону, который испепеляет нас своим пламенем», — поделился впечатлениями супервайзер.

«Гибель Визериона была невероятным моментом», — согласился VFX-продюсер Стив Куллбэк. — Мы создаём, по сути, ещё одного персонажа сериала, и он должен вести себя так, чтобы вызывать у зрителей эмоциональный отклик. Это гораздо больше, чем просто работа. Это наш образ жизни», — добавил он.

В двух других роликах — «Вместе» и «Выживание» — речь идёт о подготовке к последней битве в Винтерфелле, а также демонстрируются кадры перед последней битвой.

Кроме того, в преддверии премьеры финального сезона HBO совместно с Yoozoo Games запустил игру по сериалу «Игра престолов» — Game of Thrones: Winter is Coming. Действие в ней разворачивается с момента начала глобальной войны, то есть после убийства Эддарда Старка.

Game of Thrones Winter is Coming, the officially licensed PC browser game, has launched worldwide and is now available in English, with additional languages to follow. Share the CGI trailer and tag your friends to play together! https://t.co/uBXA4k6oEx#gameofthrones#gotpic.twitter.com/OIbFwkX1bH — Game of Thrones Winter is Coming (@got_coming) 27 марта 2019 г.

Также телеканал организовал для поклонников телесериала специальный квест: фанатам нужно было найти шесть спрятанных макетов железного трона.

Это ещё не конец

История сериала началась в 2007 году, когда телеканал HBO приобрёл права на экранизацию романов Джорджа Мартина. Сам писатель поначалу с недоверием относился к идее перенести придуманную им вселенную на телеэкран, считая материал книги слишком объёмным и не подходящим для телеформата.

Предложения о продаже прав поступали к нему с 1996 года, когда свет увидела первая книга цикла «Песнь Льда и Пламени». В итоге на то, чтобы переубедить писателя, ушло 11 лет.

Съёмки первого сезона стартовали в 2009 году, и с тех пор производство сериала не останавливалось ни на год. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году, сериал быстро набрал популярность, сплотив вокруг себя целую армию фанатов по всему миру.

К моменту выхода шестого сезона создатели «Игры престолов» практически исчерпали материал литературного первоисточника: новые серии выходили быстрее, чем Джон Мартин успевал выпускать книги.

Всего, по замыслу писателя, «Песнь Льда и Пламени» должна состоять из семи книг. На сегодняшний день написаны только пять из них, а шестая — «Ветра зимы» — находится на стадии редактирования, её появление на прилавках запланировано на 2019 год. Финальный том под названием «Грёзы о весне» должен выйти ещё позже.

Продюсеры сериала неоднократно признавались, что они не будут ждать, пока писатель допишет свою эпическую сагу: новые эпизоды должны выйти в срок. Поэтому уже начиная с седьмого сезона в основе сценария лежат не столько идеи Мартина, сколько собственные наработки телевизионщиков.

Впрочем, писатель проинформировал их о том, как планирует завершить сагу и что произойдёт с основными героями, поэтому написание двух последних романов цикла и съёмки последнего сезона идут в общем сюжетном русле.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Премьера восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов» запланирована на 14 апреля. Уже известно, что количество эпизодов в нём будет отличаться от предыдущих частей. Так, если первые шесть сезонов насчитывали по 10 серий, седьмой — семь, то в восьмом их будет лишь шесть.

При этом возросла длительность и стоимость производства каждой серии. Совокупный бюджет всех шести эпизодов составляет порядка $90 млн, что является рекордным показателем для американских телешоу.

Восьмой сезон завершит сюжет «Игры престолов», однако не станет последним во франшизе. В 2018 году телеканал HBO анонсировал выход приквела, в котором история будет разворачиваться за тысячу лет до событий «Песни Льда и Пламени». В создании сценария спин-оффа примет участие и Джордж Мартин.