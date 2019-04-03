Проморолики, квест и компьютерная игра: как HBO подогревает интерес к премьере финального сезона «Игры престолов»

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Наталья Романова, Алексей Латышев
Телеканал HBO опубликовал новый постер сериала «Игра престолов», на котором все его ключевые персонажи изображены лежащими в снегу и, предположительно, мёртвыми. Это стало частью рекламной кампании, которую создатели шоу проводят в преддверии выхода финального сезона фэнтезийной саги. Помимо постера, уже появились несколько видеороликов, квест и даже компьютерная игра. Премьера восьмого сезона намечена на 14 апреля.
Проморолики, квест и компьютерная игра: как HBO подогревает интерес к премьере финального сезона «Игры престолов»
  • © Кадр из сериала «Игра престолов»

Телеканал HBO опубликовал постер к восьмому сезону сериала «Игра престолов». Кадр появился на официальной странице канала в Facebook.

На постере все главные персонажи саги изображены лежащими в снегу с закрытыми глазами, возможно, мёртвыми. Тела героев расположены в форме трона, борьба за который является главной интригой сериала. 

«Великая война была здесь», — говорится в постере.

Публикация уже собрала более 200 тыс. лайков и свыше 10 тыс. комментариев пользователей соцсети. Часть поклонников саги отнеслась к постеру с юмором, другая восприняла болезненно, поскольку кадр предвкушает завершение киноэпопеи. 

Нагнетая атмосферу

До выхода финального сезона «Игры престолов» остаётся меньше двух недель. Телеканал HBO продолжает нагнетать атмосферу: 1 апреля на официальном аккаунте «Игры престолов» в Youtube появились три дополнительных видео, посвящённые восьмому сезону сериала: клип о создании спецэффектов для саги и два новых проморолика. 

В четырёхминутном видео о создании визуальных эффектов VFX-продюсер сериала Стив Куллбэк и супервайзер Джо Бауэр рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться команде по созданию спецэффектов при съёмках сериала.

«Мы пытаемся делать то, что до нас никто не делал. Каждый год перед нами встают новые задачи, и это здорово. Самое сложное в создании визуальных эффектов — оценить масштабы работы. Каждая отдельная сцена требует уникального подхода», — рассказал супервайзер спецэффектов Джо Бауэр. 

Больше всего, по признанию Бауэра, ему запомнилась работа над эпизодом с замёрзшим озером. 

«Сначала мы следим за тем, как Визерион дышит огнём, затем переводим взгляд наверх и видим, как на остров приземляется Дрогон с Дени (Дейенериc. — RT) на спине. Вместе с мертвецами (из которых состоит армия Короля Ночи. — RT) мы бежим навстречу дракону, который испепеляет нас своим пламенем», — поделился впечатлениями супервайзер. 

«Гибель Визериона была невероятным моментом», — согласился VFX-продюсер Стив Куллбэк. — Мы создаём, по сути, ещё одного персонажа сериала, и он должен вести себя так, чтобы вызывать у зрителей эмоциональный отклик. Это гораздо больше, чем просто работа. Это наш образ жизни», — добавил он. 

В двух других роликах — «Вместе» и «Выживание» — речь идёт о подготовке к последней битве в Винтерфелле, а также демонстрируются кадры перед последней битвой. 

Кроме того, в преддверии премьеры финального сезона HBO совместно с Yoozoo Games запустил игру по сериалу «Игра престолов» — Game of Thrones: Winter is Coming. Действие в ней разворачивается с момента начала глобальной войны, то есть после убийства Эддарда Старка.

Также телеканал организовал для поклонников телесериала специальный квест: фанатам нужно было найти шесть спрятанных макетов железного трона.

Это ещё не конец

История сериала началась в 2007 году, когда телеканал HBO приобрёл права на экранизацию романов Джорджа Мартина. Сам писатель поначалу с недоверием относился к идее перенести придуманную им вселенную на телеэкран, считая материал книги слишком объёмным и не подходящим для телеформата.

Предложения о продаже прав поступали к нему с 1996 года, когда свет увидела первая книга цикла «Песнь Льда и Пламени». В итоге на то, чтобы переубедить писателя, ушло 11 лет.

Съёмки первого сезона стартовали в 2009 году, и с тех пор производство сериала не останавливалось ни на год. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году, сериал быстро набрал популярность, сплотив вокруг себя целую армию фанатов по всему миру.

К моменту выхода шестого сезона создатели «Игры престолов» практически исчерпали материал литературного первоисточника: новые серии выходили быстрее, чем Джон Мартин успевал выпускать книги.

Всего, по замыслу писателя, «Песнь Льда и Пламени» должна состоять из семи книг. На сегодняшний день написаны только пять из них, а шестая — «Ветра зимы» — находится на стадии редактирования, её появление на прилавках запланировано на 2019 год. Финальный том под названием «Грёзы о весне» должен выйти ещё позже.

Продюсеры сериала неоднократно признавались, что они не будут ждать, пока писатель допишет свою эпическую сагу: новые эпизоды должны выйти в срок. Поэтому уже начиная с седьмого сезона в основе сценария лежат не столько идеи Мартина, сколько собственные наработки телевизионщиков.

Впрочем, писатель проинформировал их о том, как планирует завершить сагу и что произойдёт с основными героями, поэтому написание двух последних романов цикла и съёмки последнего сезона идут в общем сюжетном русле. 

  • Кадр из сериала «Игра престолов»

Премьера восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов» запланирована на 14 апреля. Уже известно, что количество эпизодов в нём будет отличаться от предыдущих частей. Так, если первые шесть сезонов насчитывали по 10 серий, седьмой — семь, то в восьмом их будет лишь шесть.

При этом возросла длительность и стоимость производства каждой серии. Совокупный бюджет всех шести эпизодов составляет порядка $90 млн, что является рекордным показателем для американских телешоу.

Восьмой сезон завершит сюжет «Игры престолов», однако не станет последним во франшизе. В 2018 году телеканал HBO анонсировал выход приквела, в котором история будет разворачиваться за тысячу лет до событий «Песни Льда и Пламени». В создании сценария спин-оффа примет участие и Джордж Мартин.

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