«Обожаю это число»: Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале Евровидения под 13-м номером

Российский музыкант Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале Евровидения под 13-м номером. Исполнитель отметил, что обожает это число. 16 мая вместе с Лазаревым на сцену в Тель-Авиве выйдут представители 18 стран, в том числе фаворит букмекеров — нидерландский певец Дункан Лоуренс. Финал конкурса состоится 18 мая.

Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019» под 13-м номером. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

«Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве», — написал певец в социальной сети.

В комментариях к посту Лазарева поддержали коллеги — Яна Рудковская, Влад Топалов, Лолита Милявская и Филипп Киркоров.

«Моё любимое и тоже счастливое число», — прокомментировал Киркоров публикацию Лазарева.

Ранее артисту пожелали удачи победитель «Евровидения-2008» Дима Билан и многие другие артисты.

Согласно итогам жеребьёвки, опубликованным на официальном сайте конкурса, в первом полуфинале выступят представители 17 стран, в том числе Финляндии, Белоруссии, Сербии, Чехии, Эстонии, Грузии и Бельгии. Первый полуфинал состоится 14 мая.

16 мая пройдёт второй полуфинал. В него вошли 18 государств, в том числе Россия, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Швеция и Норвегия.

Баллада к Евровидению

В марте Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой будет бороться за первое место на международном конкурсе. Позднее на YouTube вышел клип, набравший за двое суток более 2,5 млн просмотров. К началу апреля видео на песню Scream посмотрели свыше 4,5 млн человек.

Создатели ролика отмечали, что в клипе показали историю о духовном взрослении. Повзрослевшего главного героя сыграл сам Лазарев. Кроме того, режиссёр ролика Константин Черепков добавил, что при создании клипа авторы хотели обойтись без дополнительных компьютерных спецэффектов. Вместо этого они использовали «тёплые аналоговые приёмы».

Также по теме Без «синтетической жвачки»: клип Лазарева на песню для Евровидения набрал более 2,5 млн просмотров Клип на песню Сергея Лазарева Scream, с которой музыкант будет представлять Россию на Евровидении, набрал свыше 2,5 млн просмотров с...

«Мы совместили технологии стоп-моушен-анимации, 2D-проекции и декораций, получив сказочно-реалистичный мир, снятый вживую», — рассказал Черепков.

Композиция вызвала горячие дискуссии. В частности, её раскритиковали некоторые представители шоу-бизнеса, в том числе Виктор Дробыш и Юрий Лоза.

Между тем большинство пользователей YouTube отмечали, что песня напоминает балладу, которая «слишком шикарна» для конкурса «Евровидение». Кроме того, поклонники творчества Лазарева рассказали, что композиция напомнила им треки к фэнтезийному циклу «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», в записи которых Лазарев принимал участие.

Один из претендентов на победу

По оценкам букмекеров, сейчас Лазарев — второй наиболее вероятный претендент на победу в конкурсе после лидера рейтинга прогнозов — представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. Вероятность победы голландца оценивается в 24%, а Лазарева — в 11%. В списке фаворитов сразу же за россиянином расположился представитель Швейцарии Люка Хэнни также с 11%.

Отметим, что до релиза песни Scream шансы на победу российского исполнителя оценивались выше — тогда Лазарев занимал первое место в списках букмекеров.

Люка Хэнни, Дункан Лоуренс и Сергей Лазарев

© Anton Belitsky/Global Look Press; Instagram

В преддверии конкурса свой рейтинг основных претендентов на победу в Евровидении составила испанская газета El Periódico. Издание отмечает, что исход состязания сложно предугадать — Евровидение ежегодно преподносит сюрпризы, заранее определить победителя практически невозможно. Тем не менее у ряда стран шансы на победу традиционно выше.

Основным претендентом на победу испанская газета считает представителя Нидерландов. Среди других фаворитов конкурса — Россия, Швеция, Швейцария, Кипр, Италия, Испания и Исландия.

Напомним, финал музыкального конкурса в этом году пройдёт 18 мая в Тель-Авиве. Традиционно финалистами конкурса станут представители стран «Большой пятёрки» — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. Эти государства являются основателями и спонсорами музыкального конкурса. Вместе с ними ежегодно в финале оказывается страна — хозяйка Евровидения.

В этом году от участия в конкурсе отказались Турция, Болгария, Босния и Герцеговина, Марокко, Словакия, Люксембург, Монако и Андорра. Также в этом году на Евровидении не будет выступать представитель Украины — в связи с отказом выигравшей национальный отбор певицы Maruv подписывать контракт с НОТУ на условиях вещателя. Позднее от участия в конкурсе отказались серебряные и бронзовые призёры украинского нацотбора.