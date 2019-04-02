Обвинения пока не предъявлены: иллюзиониста Дэвида Блейна вновь подозревают в сексуальных домогательствах

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении американского иллюзиониста Дэвида Блейна. Обращения в полицию Нью-Йорка подали две женщины, одна из которых утверждает, что якобы иллюзионист домогался её ещё в 1998 году. Ранее Блейна уже обвиняли в аналогичных преступлениях — в 2017 году бывшая британская модель Наташа Принс заявила, что была изнасилована фокусником. Тем не менее против иллюзиониста так и не было выдвинуто официальных обвинений.

Полиция Нью-Йорка начала расследование в связи с подозрением в сексуальных домогательствах 45-летнего американского иллюзиониста Дэвида Блейна. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Блейн подозревается в неподобающем и непристойном поведении по отношению к двум женщинам, однако официального обвинения против иллюзиониста ещё не выдвинули. Одна из неназванных женщин утверждает, что Блейн изнасиловал её в квартире в Манхэттене ещё в 1998 году.

Сам иллюзионист пока никак не прокомментировал ситуацию. От комментариев отказались и сотрудники правоохранительных органов, но заявили, что серьёзно подойдут к расследованию.

«Полиция Нью-Йорка крайне серьёзно подходит к делам, касающимся действий сексуального характера и изнасилований. Мы призываем всех, кто стал жертвой подобных преступлений, подать заявление, чтобы мы могли провести всестороннее расследование, а также предложить пострадавшим свои услуги и поддержку», — передаёт Daily Beast слова главного представителя Управления полиции Нью-Йорка Фила Уолзака.

Обвинения Наташи Принс

В сексуальных домогательствах Блейна обвиняют не в первый раз. В октябре 2017 широкую огласку получило заявление бывшей британской модели Наташи Принс. Заявление в Скотленд-Ярд манекенщица подала годом ранее.

По словам Принс, она познакомилась с Блейном в лондонском ночном клубе летом 2004 года. Тогда модели только исполнился 21 год.

«Он был добр ко мне. Я не помню, о чём мы говорили, но помню, что он уделял мне много внимания», — цитирует слова Принс Daily Beast.

Днём позже Блейн прислал модели приглашение на вечеринку, которая проходила в районе Челси. Иллюзионист якобы угостил девушку алкогольным коктейлем и отвёл в спальню. Принс подчеркнула, что расценила это как желание поговорить лично.

Трюк с 44-дневным заточением в стеклянном ящике над рекой Темза

AFP

© NICOLAS ASFOURI

Позднее модель призналась, что после того, как выпила коктейль, на какое-то время потеряла сознание и не помнила того, что происходило в комнате. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что иллюзионист якобы насилует её, но противостоять Блейну Принс не смогла.

Она добавила, что решила обратиться в полицию спустя столько времени, поскольку винила себя в произошедшем и боялась общественной огласки.

«Я всегда защищала себя и свою репутацию. Я считала себя классной девушкой из хорошей британской семьи. У меня есть принципы», — рассказала Принс.

В свою очередь, адвокат иллюзиониста все претензии в адрес своего клиента отверг, отметив, что Дэвид Блейн никогда никого не насиловал. Как утверждала защита, иллюзионист выражал готовность сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Обвинения Принс были сделаны на фоне расследования The New York Times о домогательствах по отношению к актрисам и моделям со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Застывший во времени и погребённый заживо





Американский иллюзионист Дэвид Блейн прославился в 1990-х годах благодаря шоу «Уличная магия». Однако кроме телевизионных выступлений, добиться популярности иллюзионист смог благодаря публичным экспериментам над своим телом.

В 1999 году Блейн показал одно из своих первых феноменальных перформансов. Он похоронил себя заживо в пластиковом гробу, помещённом в водяной саркофаг, который, в свою очередь, был зарыт глубоко под землёй. Эксперимент длился неделю.

Блейн во время одного из трюков

Reuters

© Andrew Burton

Годом позже Блейн организовал очередной экспериментальный трюк: иллюзионист заключил себя в айсберг и провёл в замороженном состоянии более 60 часов.

В числе других его известных экспериментов — 44-дневное заточение в стеклянном ящике над рекой Темза, стояние на вершине 22-метровой колонны в парке Нью-Йорка Брайант в течение 35 часов, а также трюк «Утонувший заживо» длительностью семь дней, в рамках которого Блейн погружался в наполненную водой сферу, содержащую изотонический солевой раствор.

В 2008 году Блейн побил мировой рекорд, продержавшись под водой без воздуха более 17 минут.

Вместе с тем Блейн реализовал себя и в качестве актёра. Помимо документальных фильмов о своём творчестве, он сыграл в картинах «Великий Бак Ховард» (вместе с Джоном Малковичем, Томом Хэнксом и Эмили Блант), «Мистер Одиночество», а также в телесериале «Итак, Грэм Нортон».