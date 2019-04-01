Жизнь в халифате: на экраны выходит сериал о вербовке россиянок в ряды боевиков

1 апреля телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «На краю» — остросюжетной драмы режиссёра Евгения Лаврентьева о завербованных в ряды боевиков и уехавших на Ближний Восток россиянках. Роли в картине исполнили Диана Пожарская, Софья Шуткина, Феруза Рузиева, Кирилл Дыцевич, Николай Фоменко и Евгения Дмитриева. Создатели фильма рассказали RT, в чём актуальность этого проекта и как актёры готовились к съёмочному процессу. Так, актриса Софья Шуткина отметила, что перед съёмками изучила информацию про террористическую организацию «Исламское государство»*.

В понедельник, 1 апреля, телеканал «Россия 1» покажет первый эпизод многосерийного проекта «На краю» — истории о трёх россиянках, завербованных экстремистами и отправившихся жить на Ближний Восток, где они стали живым оружием в руках боевиков.

Москвичка Лена (Диана Пожарская) — студентка престижного вуза, хорошо владеющая арабским языком и время от времени подрабатывающая переводчиком. Она собирается выйти замуж за перспективного молодого человека, однако тот её предаёт. Её переживания усугубляет обстановка в семье. Героиня ищет утешения в обществе нового знакомого по имени Руслан (Кирилл Дыцевич), который вскоре знакомит её с исламской культурой, предлагает сменить веру и покинуть Россию.

Лена оказывается не единственной в числе завербованных. По аналогичной схеме, но в других декорациях Руслан завоёвывает доверие девушки Кати (Софья Шуткина), работающей официанткой в московском ресторане и мечтающей встретить состоятельного жениха. Маршрут до халифата у Кати будет лежать через Турцию.

Привычный уклад жизни меняет и Амина (Феруза Рузиева). Однако решение о переезде на Ближний Восток героиня принимает не под влиянием вербовщика, а добровольно: она решает отправиться искать счастья в Сирию из-за травли, которую ей устроили односельчане.

«Озлобленность общества к людям, которые не похожи на них, его очерствение приводят к страшным последствиям. Давя психологически, можно уничтожить даже тех, кто выживал на войне. Моя героиня Амина не может вынести, как презирают её сына, и впадает в опасную крайность: отправляется искать другую, лучшую жизнь там, где её нет и быть не может», — рассказала Рузиева RT.

Жизнь в халифате оказывается прямо противоположной той, о которой мечтали Амина и другие героини. Поэтому, оказавшись пленницами в одном и том же месте, девушки решают бежать.

«Любая может оказаться на краю»

«На краю» — работа режиссёра Евгения Лаврентьева. Компанию Пожарской, Шуткиной, Рузиевой и Дыцевичу составили Николай Фоменко, Евгения Дмитриева и Наталья Швец.

Как подчёркивает сценарист проекта Валентин Емельянов, продюсеры взялись за этот сериал из-за его острой социальной проблематики.

«Понятно же, что это не просто мелодрама. Отдавали себе отчёт, что тема острая, нужно об этом говорить и нужно снять фильм, фокусируясь на женской и молодёжной аудитории», — отметил Емельянов.

Так, по его словам, сериал получился не самым стандартным: он освещает не бытовые истории, а социально значимую проблематику и вопросы самозащиты.

«Халифат — это не нечто далёкое по ту сторону экрана телевизора. Это опасно близко для каждого. Не только «идейные» попадают в ряды экстремистов, но любая современная девушка путём манипуляций с той стороны может оказаться на краю», — подчеркнул сценарист.

Кадр из телесериала «На краю»

© Кинокомпания «Русское»

«Слепое доверие эфемерным мечтам»

Софья Шуткина в беседе RT рассказала, что очень долго готовилась к работе над проектом.

«Читала Коран. 2—3 месяца до момента начала съёмок я провела за изучением документальных фильмов, информации — всего, что доступно в интернете. В частности, про запрещённое в России «Исламское государство»*. Смотрела интервью девушек — не дай бог это испытать, сломанные судьбы. Интервью тяжёлые для восприятия. Невозможно представить, насколько людям трудно об этом говорить», — заявила Шуткина.

Героиням сериала, как и большинству жительниц европейских стран, возможность стать пленницами боевиков на Ближнем Востоке в XXI веке поначалу кажется крайне нереалистичной. Однако, отмечают создатели проекта, оказаться в числе завербованных очень просто.

По мнению актрисы, в большинстве случаев жертвы сами идут навстречу вербовщикам — этому способствуют шаткое положение в обществе и плохие взаимоотношения с близкими.

«В подавляющем большинстве случаев вербовка происходит добровольно — люди поддаются психологическому давлению и сами делают первый шаг. От непонимания человек хочет сменить свою среду на новую. Это слепое доверие очень эфемерным мечтам», — отметила она.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.