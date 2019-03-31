Поющие милиционеры против ОПГ: на ТВ выходит сериал «Вокально-криминальный ансамбль»

В самом начале апреля телеканал НТВ покажет первый эпизод сериала «Вокально-криминальный ансамбль». Действие разворачивается в 1970-х, в центре повествования — приключения милиционеров, собравшихся в музыкальный коллектив для расследования крупных преступлений. Однако сотрудники МВД всерьёз увлекаются музыкой, и авантюра переходит из разряда очередной работы под прикрытием в нечто большее.

СССР, 1970-е. Милиция хватается за голову из-за участившихся случаев незаконного вывоза исторических реликвий за рубеж, которые мастерски организовывают преступные группировки. Чтобы раскрыть новое дело, майор Щукин (Игорь Черневич) и лейтенант Жуков (Никита Волков) решают создать музыкальную группу вроде популярных в ту эпоху ВИА и работать под прикрытием.

Участникам новообразованного коллектива — солисту Славе Жукову, клавишнику Гарику (Артём Волобуев), бас-гитаристу Пете (Евгений Харитонов) и ударнику Паштету (Иван Добронравов) — предстоит под видом ВИА внедриться в окружение одного из подозреваемых по уголовному делу — музыканта под псевдонимом Артист (Анатолий Белый).

На экране сотрудники милиции создают музыкальную группу для внедрения в преступный синдикат впервые. А вот в реальной жизни столь необычный подход к расследованию имел место: похожую историю в детстве услышала автор идеи «Вокально-криминального ансамбля» Анна Графкова.

«Это история от знакомых моего отца, который был следователем, но там действие происходило в 1950-е годы. Меня восхитил творческий масштаб руководства милиции, изобретательность и креатив. Нестандартный подход подкупил и запомнился с самого детства. Когда уже сейчас я думала, что такого можно написать про полицию, чтобы это было небанально и интересно, вспомнила про эту историю, написала заявку и начала её показывать», — рассказала она RT.

Несмотря на нетривиальность идеи, телевизионщики не сразу согласились помочь Графковой в создании сериала. Отказ аргументировали тем, что предложенный формат больше подходит зарубежным стриминговым сервисам.

«Вокально-криминальный ансамбль»

«Я пять лет ходила по студиям и предлагала. Все говорили, что это здорово, это круто, но это — HBO, не для нашего телевидения. То есть: «Это всё настолько классно, что не для нас». Тем не менее я продолжала показывать её (идею. — RT) на разных студиях. В конце концов я пришла на «ИКа фильм», где тогда креативным продюсером работал Денис Карышев. Ему это понравилось, руководству тоже», — вспоминает Графкова.

Действие сериала решили перенести из 1950-х на два десятилетия вперёд. Однако это, как полагает сценарист, было лишь на руку.

«Так совпало, что в 1970—1980-е начинался расцвет так называемых ОПГ, которые в 1990-е расцвели уже буйным цветом. Они начинали именно тогда. Так вот, у нас — организованная песенно-милицейская группа против преступной группировки», — пояснила она.

Что поют милиционеры

Создатели сериала обратились к времени, когда в моде господствовали эклектичность и стиль унисекс. В поп-звёзд 1970-х артисты перевоплотились благодаря батникам, брюкам-клёш, свободным плащам, кубинским ботинкам на каблуках, вельветовым рубашкам и клетчатым пиджакам.

«Так как это музыкальный фильм, мы старались сделать все образы как можно более красочными: мои герои ходили как в раритетных чешских костюмах, так и в одежде, которую мы им шили по картинкам из журналов, фотографиям известных артистов того времени — Магомаева, например. Мы также смотрели огромное количество фотографий бабушек и родителей наших актёров», — отметила художник по костюмам Татьяна Котес.

Впрочем, по определению главным достоинством сериала должен был стать саундтрек. Создатели «Вокально-криминального ансамбля» признаются: они мечтали создать собственный саундтрек, который не уступал бы хитам «Песняров», Юрия Антонова и Аллы Пугачёвой.

Кадр из сериала «Вокально-криминальный ансамбль»

© НТВ

«Мы, конечно, обращались к музыке 1970-х. При этом изначально было понятно, что, поскольку история музыкальная, то музыка нужна из того периода настоящая. Важным моментом было то, что тот самый период, в первую очередь, характеризуется тем, что там, как говорится, всё было по правде. Поэтому если мы берёмся за музыку, то эта музыка должна была выглядеть крайне правдивой и настоящей», — рассказал RT музыкальный продюсер сериала Михаил Ковалёв.

По этой причине, подчеркнул он, возникла идея создать собственный саундтрек, жанрово, интонационно и литературно приближенный к музыке 1970-х.

«Был у нас некий внутренний тезис: «Давайте попробуем сделать собственные музыкальные произведения, которые будут очень похожи на настоящие из той эпохи, чтобы даже у специалистов в области отечественной эстрады возникал вопрос, кто пел песню. Есть современные талантливые композиторы, которые владеют музыкальным языком советской мелодичности, позволяющим нам создавать произведения, очень похожие на настоящие», — добавил он.

А вот авторов слов к музыке найти было непросто. Поэтому создатели обратились к неопубликованным материалам советских бардов и поэтов.

«Песенная советская литература — большое искусство. Я не понимаю, кто из современных авторов может придумать строчку «раскудрявый лист резной», к примеру. У нас были попытки поискать что-то из неопубликованного среди трудов больших авторов советского прошлого. Наследники предоставили эти материалы, но сюжетно нам далеко не всё подошло. Мы взяли два текста от Валерии Горбачёвой (автор текста песни «Любовь. похожая на сон». — RT)», — рассказал Ковалёв.

Не оставили без внимания и творчество современных поэтов. В частности, тексты для «поющих милиционеров» написала поэтесса Екатерина Ишимцева. Исполняли композиции Владислав Косарев и группа «Сейф» под руководством Николая Ковалёва.

«Мы пытались записывать и живые оркестровые группы, скрипки и духовые инструменты. Во всех песнях записывали живого барабанщика», — подытожил продюсер.

Задавая тон эпохе

Съёмки проходили в Минске. Именно там, отмечают создатели, сохранился присущий советскому времени «культурный облик». Тем не менее художникам-постановщикам пришлось изрядно потрудиться над реставрацией фасадов старых зданий и вывесок.

Кадр из сериала «Вокально-криминальный ансамбль»

© НТВ

Чтобы зритель в полной мере прочувствовал эпоху, кинематографисты наполнили сериал массой отсылок к отечественной и зарубежной культуре тех лет: песням различных групп и культовым советским фильмам.

«У меня есть четыре вставки — их зрители увидят на киносеансах, что посетят герои сериала. Покажем кадры «Экипажа», который я очень любил в детстве. Это первый остросюжетный фильм, фильм-катастрофа, с дорогими и очень сложными комбинированными съёмками», — поделился режиссёр сериала Степан Коршунов, добавив, что один из героев может напомнить зрителям персонажа «Экипажа».

Также хронометраж «Вокально-криминального ансамбля» разбавили вставками из «Пиратов ΧΧ века», «Того самого Мюнхгаузена» и анимационной картины «Пиф-Паф».

«Есть ещё эпизод, когда герои смотрят фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Безумно люблю эту картину. И тут есть небольшая неправда: насколько я помню, это телевизионный фильм, в кинотеатрах он не шёл. Мультфильм тоже вышел несколько позже. Мы себе позволили небольшую художественную неправду. Думаю, нас за это простят», — признался режиссёр.