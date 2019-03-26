«По настроению близко к «Покровским воротам»: что известно о новой картине киностудии «Ленфильм»

Каст ленты «Этаж» киностудии «Ленфильм» пополнился: в картине сыграют российские артисты Михаил Боярский и Рудольф Фурманов. Ранее сообщалось, что съёмочная группа фильма сняла первые кадры с участием Сергея Шнурова и Анастасии Мельниковой. Главные роли в картине исполнят Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева и Семён Стругачёв. Премьера ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.

К актёрскому ансамблю картины «Этаж» киностудии «Ленфильм» присоединились российские артисты Михаил Боярский и Рудольф Фурманов. Об этом в беседе с RT рассказал сотрудник пресс-службы «Ленфильма» Артемий Аграфенин.

«Буквально только что мы с Михаилом Боярским пришли к соглашению — он будет играть в нашем фильме. Будет одним из соседей по коммунальной квартире. Также актёр и режиссёр Рудольф Фурманов исполнит в картине одну из эпизодических ролей», — рассказал он.

Накануне, 25 марта, петербургская киностудия приступила к съёмкам сатирической ленты «Этаж». Продюсером картины выступил генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугов, а режиссёрское кресло занял Стас Мареев («Русский спецназ», «СОБР 2»).

«После первого кадра, отснятого в Ботаническом саду, режиссёр Стас Мареев и генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин под аплодисменты съёмочной группы торжественно разбили тарелку, на которой расписались все члены съёмочной группы», — сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

В центре сюжета — жильцы одной из коммунальных квартир в Санкт-Петербурге. У них появляется возможность разъехаться, и в этот момент соседи осознают, насколько дорожат друг другом.

«Житейские ситуации»

Автором идеи фильма о соседях по коммуналке стал Эдуард Пичугин. В августе прошлого года продюсер вместе с Сергеем Мареевым сообщил о начале работы над картиной под названием «Этаж».

Главные роли в лирической комедии исполнят Лия Ахеджакова, Сергей Шнуров, Семён Стругачёв и Светлана Немоляева. В картине также сыграют Анастасия Мельникова, Александр Баширов, Анвар Либабов, а одну из эпизодических ролей исполнит сам Эдуард Пичугин.

«У нас много главных героев — одного какого-то нет. Это яркие, характерные личности, их несколько — восемь героев. Мы будем следить за развитием их характеров», — рассказал в беседе с изданием 78.ru Пичугин.

Он отметил, что в условиях выбранного жанра лирической комедии герои, взаимодействуя друг с другом, будут развиваться и отдельно.

«По настроению это близко к «Покровским воротам». Это жизненные, житейские ситуации», — подчеркнул продюсер.

К настоящему времени уже снято несколько эпизодов, в том числе с участием Мельниковой. По словам Артемия Аграфенина, с начала апреля стартуют павильонные съёмки — сейчас члены съёмочной группы завершают установку декораций коммунальной квартиры.

Ожидается, что съёмки фильма займут не больше месяца, однако картину планируют выпустить не раньше чем в конце 2019-го или в начале 2020 года.

«Из-за звёздного состава будет очень долгий постпродакшен. Поэтому фильм планируется выпустить либо в конце этого года, либо в начале следующего», — уточнил Аграфенин.

Съёмочная группа фильма «Этаж»

© Андрей Федечко / пресс-служба «Ленфильма»

Другие проекты «Ленфильма»

Ещё несколько лет назад одна из старейших киностудий в России находилась в непростом коммерческом положении, создавая не больше одного-двух фильмов в год. Шли разговоры о том, чтобы объединить «Ленфильм» с АФК «Система». В 2012 году ситуацию удалось исправить усилиями гендиректора студии Эдуарда Пичугина.

Положение «Ленфильма» заметно улучшилось: киностудия осуществляет большее число проектов, а пятый павильон, который ранее использовали в качестве склада для мебели, теперь стал помещением для создания декораций, в том числе и для будущего «Этажа».

Среди новых проектов петербургской киностудии значатся ещё три картины: «Запах фиалки», «Оборванный дуэт» и «Халхин-Гол».

Военно-патриотический фильм «Запах фиалки» расскажет о молодом российском репортёре, попавшем в Сирийскую Арабскую Республику. Сценарий написал российский актёр Иван Охлобыстин. Также по мотивам сценария выпущена одноимённая книга.

«Для «Запаха Фиалки» в настоящее время ищем спонсоров. Изначально Иван Охлобыстин написал сценарий, тогда же возникла идея создать фильм, потом вышла книга», — уточнил Аграфенин.

Проект «Оборванный дуэт» также будет сниматься по мотивам художественного произведения — одноимённого рассказа Георгия Демидова. Главным действующим лицом станет оперный певец, известный в светских кругах европейских столиц, попавший в ГУЛАГ.

Картина «Халхин-Гол» расскажет о событиях конца 1930-х годов, произошедших на фоне конфликта между СССР и Японией на границе Монголии и Маньчжоу-го. Она приурочена к 80-летию победы при Халхин-Голе, которое будет отмечаться в 2019 году.

Кроме того, по словам Аграфенина, вскоре киностудия планирует выпустить на экраны фильмы «Чужая жизнь» и «Мальчик Русский».