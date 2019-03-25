«В поддержку современного искусства»: обнажившийся в Третьяковке художник объяснил мотивы своего поступка

Московский художник Артём Гаврилюк-Божко объяснил, для чего его коллеги оставили в Третьяковской галерее несколько новых экспонатов, а он сам прошёлся по залам в полуобнажённом виде. По словам Гаврилюка-Божко, главной целью перформанса было привлечение внимания общественности к проблемам современного искусства. Он подчеркнул, что теперь рассчитывает на сотрудничество с Третьяковкой. Примечательно, что в минувшие выходные схожий инцидент произошёл в Государственном историческом музее: сотрудники СМИ разместили на одной из стен слегка отредактированную фотографию императрицы Александры Фёдоровны. В Минкультуры прокомментировали эту ситуацию, отметив, что не исключают введения дополнительных мер безопасности в российских музеях.

«Обнажённый перформанс», который на прошлой неделе в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке провели московские художники, должен был обратить внимание общественности на современное искусство. Так произошедшее объяснил художник Артём Гаврилюк-Божко в беседе с РИА Новости.

«Общий посыл был в поддержку современного искусства. Любая акция, особенно такая, которая граничит с общественным пространством, всегда выявляет какие-то либо проблемы, либо вопросы, которые касаются социума. Современное искусство сейчас если не политическое, то социальное, интеллектуальное — поднимает разные вопросы, которые потом решаются», — рассказал Гаврилюк-Божко.

Он отметил, что некоторые художники как раз работают над решением подобных вопросов.

«Это может быть всё, что угодно — и проблемы безопасности, и вопросы, связанные с современными художниками, с их влиянием, с возможностью выставляться, с интеграцией их в контекст музейного пространства», — добавил художник.

Кроме того, Гаврилюк-Божко сообщил, что таким образом рассчитывает на взаимодействие с руководством галереи.

«Мы в одном контексте, мне и ребятам хотелось бы участвовать в культурной жизни Москвы, страны. Мы много всего делаем — фестивали, выставки, но они находятся в другом поле. Такого яркого появления никто, конечно, не ожидал. Здорово, что теперь у нас будет, надеюсь, возможность развиваться современно искусство и поддерживать его», — отметил он.

В стрингах по Третьяковке

20 марта в СМИ появилась информация о том, что мужчина, раздевшись до трусов, прошёлся по некоторым залам Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

«В одном из залов посетитель разделся до трусов — что-то вроде стрингов — спешным шагом прошёлся по нескольким залам и быстро покинул здание», — сообщил источник РИА Новости, отметив, что тело мужчины было выкрашено золотой краской.

Примечательно, что никто из сотрудников не остановил полуголого мужчину. Смотрительницы музея, очевидно, не нажали на тревожную кнопку, поскольку информация об инциденте поступила после того, как мужчина покинул музей.

Третьяковская галерея

РИА Новости

© Александр Поляков

Позднее выяснилось, что акцию провели московские художники, а голышом по галерее прошёл Артём Гаврилюк-Божко. Прогулявшись через несколько залов, он остановился у панно «Принцесса Грёза» в вестибюле, посвящённом творчеству живописца Михаила Врубеля. В это время кто-то из сообщников художника разместил в здании Третьяковки новые экспонаты.

Позднее Гаврилюк-Божко признался, что местом для перформанса участники акции решили выбрать именно галерею в Лаврушинском переулке, поскольку им было интересно поместить произведения современного искусства в пространство искусства классического.

«Зал Врубеля более фактурный. Есть примеры и в российской, и в зарубежной практике, когда современных художников пускают в залы с классическим искусством, и получается такая интервенция, коллаборация. Зритель видит классическое и современное искусство, происходит более глубокое погружение», — передаёт его слова РИА Новости.

В пресс-службе музея подчеркнули, что акция не была согласованной, однако угрозы хранящимся в нём произведениям искусства не возникло. Вечером 20 марта сообщалось, что устроившего несанкционированный перформанс мужчину разыскивает московская полиция.

Днём позже генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что участники акции оставили в музее несколько изображений.

«Какие-то странные картиночки в подарок Третьяковской галерее», — цитирует руководителя музея РИА Новости.

Фальшивый экспонат на экспозиции о Николае ΙΙ

После «обнажённой» акции в Третьяковке в СМИ появилась информация, что в Государственный исторический музей также внесли лишний экспонат — фотографию жены Николая II, императрицы Александры Фёдоровны.

На изображении она держит в руках предмет, напоминающий брелок мобильной тревожной кнопки — такие предметы сигнализации носят с собой сотрудники музея для вызова охраны. Позднее информацию о фальшивом экспонате на выставке подтвердили сотрудники Исторического музея, назвав произошедшее спланированной акцией.

Через несколько часов «Московский комсомолец» опубликовал заметку «Куинджи наоборот: мы на сутки повесили в музей лишний экспонат», в которой сообщалось, что акцию организовали журналисты издания. Участники акции, по собственному признанию, хотели проверить систему безопасности музея.

После этого в Минкультуры сообщили, что внимательно изучат инцидент вокруг включения экспонатов в выставки. Как передаёт ТАСС, глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов не исключил, что вскоре посетителей галерей могут обязать сдавать сумки при входе в здание.

Здание Государственного Исторического музея

РИА Новости

© Владимир Вяткин

«Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определённые неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову — возможность реализации такого умысла необходимо исключать», — заявил он.