Козловский в Чернобыле и Йовович среди шахматистов: над какими фильмами работают российские кинокомпании

В четверг представители крупнейших кинокомпаний России защищали свои новые проекты на питчинге в Фонде кино. На финансирование претендовали более десятка лент. Среди них — фильм о катастрофе в Чернобыле с участием Данилы Козловского, военная лента «Пальмира» об операции российской армии в Сирии от студии Алексея Учителя, а также — драма от создателей «Движения вверх» о противостоянии Анатолия Карпова и Виктора Корчного на матче за звание чемпиона мира по шахматам в 1978 году (на одну из ролей планируется пригласить Еву Грин или Милу Йовович).

21 марта в Москве прошёл ежегодный питчинг в Фонде кино, на котором ведущие российские кинокомпании представили свои проекты, претендующие на финансирование.

Спортивная драма с зарубежными актрисами

После успеха лент «Легенда №17» и «Движение вверх» кинокомпания ТРИТЭ Никиты Михалкова вновь обратилась к жанру спортивной драмы. Продюсеры намерены запустить в производство громкий проект под названием «Чемпион мира».

Как сообщает ТАСС, создатели картины представят свою интерпретацию событий 1978 года — тогда на острове Багио в Филиппинах состоялся легендарный матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул боролись два советских шахматиста: действующий чемпион Анатолий Карпов и Виктор Корчной.

Режиссёрское кресло займёт известный по картинам «Бой с тенью» и «Т-34» Алексей Сидоров. Актёрский состав пока не сформирован — известно, что к участию в съёмках планируется привлечь Еву Грин или Милу Йовович.

«Мы откроем новую страницу в спортивном и шахматном кино», — цитирует ТАСС Сидорова.

Бюджет ленты составит 550 млн рублей, из которых 350 млн студия просит у Фонда кино в качестве невозвратной помощи, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Премьера запланирована на май 2021 года.

Ева Грин

AFP

© LOIC VENANCE

Козловский в фильме про Чернобыль и драме о Герое Советского Союза

Актёр Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский прибыли на питчинг с проектом фильма о катастрофе в Чернобыле «Опасная вода» (им займётся компания «Нон-Стоп Продакшн»). Козловский планирует сыграть в ленте главную роль, а также выступить в качестве режиссёра и продюсера.

Речь в картине, бюджет которой составляет 690 млн рублей, пойдёт о трёх инженерах, благодаря героическим усилиям которых удалось предотвратить второй взрыв на АЭС.

Съёмки пройдут в Курске и Курчатове. Ожидается, что к созданию картины будут привлечены консультанты из концерна «Росэнергоатом».

Студия Bazelevs, тем временем, занимается созданием фильма о Герое Советского Союза лётчике Михаиле Девятаеве. В годы Великой отечественной войны ему удалось совершить побег из нацистского концлагеря на бомбардировщике. При этом он смог доставить на Родину ценные данные о разработке немцами ракет. Эти события он описал в своей книге «Полёт к солнцу», которая легла в основу сценария.

Сыграть лётчика опять же может Данила Козловский. Черновое название картины — «Девятаев». В прокат её планируют выпустить в феврале 2020 года, таким образом приурочив премьеру к 75-й годовщине подвига лётчика, сообщает ТАСС.

Данила Козловский

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Продолжение «Последнего богатыря» и комедия с Биковичем

Компания Yellow, Black & White представила сразу два амбициозных проекта. Первый — продолжение фэнтези «Последний богатырь», которое в 2018 году произвело сенсацию на отечественном кинорынке и собрало в прокате почти 1,7 млрд рублей. В производстве сиквела снова примет участие компания Disney. В картине появится ряд новых персонажей, в том числе злодей по имени Роголепт, а также Колобок. Последний предстанет отрицательным героем.

Бюджет ленты составит 650 млн рублей, что почти в полтора раза больше по сравнению с первой частью. Фильм будет называться «Последний богатырь: Корень зла» и выйдет в прокат 24 декабря 2020 года.

Ещё один фильм Yellow, Black & White — комедия «Холоп» с Милошем Биковичем («Солнечный удар», «Лёд») в главной роли. Режиссёром картины стал Клим Шипенко — автор исторической драмы о советских космонавтах «Салют-7». Бюджет картины составил 160 млн рублей. У Фонда кино студия запросила 50 млн, хотя до этого картине уже выделялись средства на безвозвратной основе.

По сюжету картины олигарх решает проучить своего непутёвого сына и заставляет его окунуться в трудные будни холопа дореволюционной России.

Фильм «Битва» от студии «Рок» Алексея Учителя также можно отнести к категории молодёжного кино. В ней пойдёт речь о танцевальных поединках. Главный герой ленты — Антон — теряет слух в результате драки, что фактически ставит крест на его желании стать танцором. Однако он не сдаётся и, несмотря на недуг, пытается воплотить в жизнь свою мечту. Режиссёром и сценаристом ленты стал Анар Аббасов. В картине снялись Риналь Мухаметов («Притяжение») и Анна Исаева («Большой»).

Кадр из фильма «Последний богатырь»

© kinopoisk.ru

Мультфильмы, «Конёк-горбунок» и «Маленький Мук» при участии инвесторов из ОАЭ

Кинокомпания СТВ претендует на финансирование Фондом кино сразу шести своих фильмов, большинство из которых — анимационные.

Мультфильм «Барбоскины на даче» станет продолжением успешного телесериала «Барбоскины», в котором рассказывается о приключениях семьи собак. Производством ленты занимается студия «Мельница», известная по франшизе о трёх богатырях.

Ещё один мультфильм от СТВ — «Бука». По словам авторов, это будет своеобразная версия сказки «Красавица и Чудовище». Проект не в первый раз представляется на питчинге в Фонде кино и уже запущен в производство. Его бюджет составляет 300 млн рублей, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».

Глава компании СТВ Сергей Сельянов также упомянул на презентации о четвёртой части мультфильма «Иван царевич и Серый волк» и анимационном фильме «Щелкунчик и волшебная флейта», однако подробностей не привёл.

Рассказал продюсер и о ходе съёмок масштабной картины «Конёк-горбунок», которые начались весной 2018 года. В создании фильма принимают участие телеканал «Россия-1» и студия CGI-Factory. В данный момент лента находится на стадии пост-продакшна. Кроме того, создателям приходится переснимать ряд сцен для улучшения качества материала.

Кадр из мультсериала «Барбоскины»

© melnitsa.com

Сюжет фильма основан на одноимённой русской сказке Петра Ершова. Зрители увидят на экране уже знакомых персонажей — Иванушку-дурачка и Конька-горбунка. Режиссёром фильма стал Олег Погодин («Крик совы», «Родина ждёт»), а продюсерские функции помимо Сельянова выполняет первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский. Главные роли исполнили Антон Шагин, Павел Деревянко и Паулина Андреева.

Заявленный бюджет ленты составляет 600 млн рублей, а премьера намечена на 2020 год.

Ещё один полнометражный фильм студии, представленный на питчинге, — экранизация сказки писателя Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». В центре сюжета — 16-летний мальчик Мук, проживающий в Никее (современная Турция). После смерти отца он остаётся без средств к существованию и отправляется скитаться по миру. Однажды он находит волшебные туфли и палочку. Благодаря башмакам он получает возможность переноситься в любую точку мира, а палочка помогает ему искать клады.

Проект пока находится на начальной стадии реализации, его бюджет неизвестен. В финансировании «Маленького Мука» примут участие инвесторы из ОАЭ — на территории этой страны, возможно, пройдёт часть съёмок.

Федор Бондарчук

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Петербург XIX века и экранизация романа Алексея Иванова

Драма «Серебряные коньки» от компании «Централ партнершип» перенесёт зрителей в рождественский Петербург 1889 года. Главными героями фильма станут сын фонарщика и дочь богатого сановника. Поставит ленту дебютант в полнометражном кино Михаил Локшин, а главные роли исполнят молодые актёры Фёдор Федотов и Софья Присс.

К производству ленты подключились также компания «ТриТэ», киностудия «Слово» и ГПМ КИТ, входящая в холдинг «Газпром-медиа». Представители последнего пообещали фильму мощную информационную поддержку, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинокомпания «ПРОФИТ»в очередной раз привезла на питчинг фильм «Сердце Пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова. Постановкой ленты занимается режиссёр Антон Мегердичев («Движение вверх»), а главные роли исполняют Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук. В создании сценария принял участие Сергей Бодров — старший. Стоимость производства оценивается в 610 млн рублей. Съёмки проходят в Пермской области и на территории Подмосковья, где уже сооружаются масштабные декорации.

Действие романа Иванова происходит в XV веке и разворачивается вокруг экспансии Московского княжества на территорию Урала.

Алексей Учитель

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Кругосветка Конюхова и операция российской армии в Сирии

Как режиссёр Фёдор Бондарчук презентовал экспертному совету Фонда кино свой новый проект — картину «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии Фёдора Конюхова на воздушном шаре. Бюджет ленты может составить порядка 580 млн рублей, производством займётся Art Pictures Studio. Картина будет сниматься для показа на экранах формата IMAX.

Лента «Пальмира» от студии «Рок» расскажет об операции российской армии в Сирии. Авторы уже заручились поддержкой Минобороны России, которое обещает помочь в съёмках фильма. Их начало которых намечено на осень 2019 года, передаёт «Бюллетень кинопрокатчика». По словам Учителя, в России до сих пор не было «мощного» фильма о современной российской армии, и «Пальмира» призвана заполнить этот пробел.

По информации «Российской газеты», в качестве режиссёра ленты выступит Рустам Мосафир («Скиф»), а сценарий напишет Ариф Алиев («Кавказский пленник»). Съёмки пройдут в самой Пальмире, а также в Крыму и Астраханской области.

Агентство RNS сообщает, что речь в картине пойдёт о двух сапёрах, которые разминируют освобождённую от террористов Пальмиру. В ленту войдёт и эпизод с выступлением в Сирии российского оркестра под руководством Валерия Гергиева.