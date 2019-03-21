«Всегда была абсолютно оптимистичной»: в Москве простились с Юлией Началовой

В Москве состоялась церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Она скончалась 16 марта от сердечной недостаточности. Исполнительница прославилась после выступления на детском песенном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991 году — на тот момент ей было всего 11 лет. Затем последовали международные вокальные состязания, записи альбомов и съёмки в кино. Началовой удалось реализовать себя и в качестве телеведущей — в частности, она участвовала в съёмках шоу «Субботний вечер», «Ты супер! и «Один в один!».

На Троекуровском кладбище Москвы состоялись церемония прощания и похороны Юлии Началовой.

Проводить певицу в последний путь пришли сотни поклонников и её коллеги — Александр Панайотов, Кирилл Андреев, Ирина Салтыкова, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, участники группы «Премьер-министр» и другие.

«Она была талантливая, красивая и юная. Умирать такие не должны», — цитирует «Московский комсомолец» продюсера Бари Алибасова.

На церемонии прощания присутствовали родные певицы, её дочь, а также бывший муж Евгений Алдонин.

Юлия Началова скончалась в Боткинской больнице 16 марта 2019 года. Сердце певицы остановилось на фоне сепсиса, возникшего в результате абсцесса.

Звезда 1990-х

Юлия Началова родилась в январе 1981 года в Воронеже, в семье музыкантов. Виктор Началов, композитор и продюсер, с детства обучал дочь вокалу. Мать Юлии Началовой Таисия — также профессиональная певица. Впервые на сцене Юлия Началова появилась в пятилетнем возрасте, а прославилась уже в одиннадцать лет, выиграв популярный детский телеконкурс «Утренняя звезда».

На состязании Началова познакомилась с певицей Ириной Понаровской, которая впоследствии стала её наставницей. Началова рассказывала, как после победы в «Утренней звезде» гастролировала вместе с Понаровской.

«Практически в течение года мы записали дуэт. Я стала ездить с ней в гастрольные туры. Она провела со мной чёткий инструктаж по поводу того, как мы летаем на гастроли, как мы одеваемся на гастроли, как мы одеваемся на концерт и что мы читаем в полёте. Всё должно быть идеально у настоящего артиста», — вспоминала артистка в беседе с журналистами.

Позднее была поездка в Нью-Йорк и победа в международном конкурсе Big Apple 95, где Началова, по её словам, перепела американскую исполнительницу Кристину Агилеру. Тогда же, в середине 1990-х, она записала первый сольный альбом «Ах, школа, школа», а двумя годами позже, в 1997-м, — свой хит «Герой не моего романа».

Окончив школу экстерном, певица поступила в Гнесинское музыкальное училище. В начале 2000-х она попробовала себя в кино, снявшись в комедии «Герой её романа». Позже фильмография артистки пополнилась ещё одной полнометражной картиной, «Бомба для невесты», где Началова сыграла вместе с Дмитрием Харатьяном. Параллельно она обучалась на заочном отделении ГИТИСа.

Новый виток популярности к Началовой пришёл после участия в четвёртом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Вместе с ней за главный приз боролись артисты Жанна Фриске, Максим Покровский, Екатерина Семёнова, Кирилл Толмацкий (рэпер Децл) и Влад Сташевский, а также зоолог Николай Дроздов.

Участники чертвёртого сезона реалити-шоу «Последний герой»

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С 2005 года исполнительница записала семь музыкальных пластинок, включая перевыпущенный дебютный альбом (под новым названием «Детские песни»). В том же году вышла пластинка «Музыка любви». Позднее состоялись релизы дисков «Давай поговорим о любви», «Разные песни о главном», «Лучшие песни», «Непридуманные истории «Делюкс» и англоязычного альбома «Wild Butterfly», записанного в сотрудничестве с американским продюсером Уолтером Афанасьевым.

Активный период работы на телевидении у Началовой завершился в 2007 году. Позднее она периодически выступала на фестивалях патриотической песни, а в 2014-м приняла участие во втором сезоне шоу перевоплощений «Один в один». В 2019 году певица вернулась в эту программу — уже в качестве наставника.

Последние пять лет артистка принимала активное участие в съёмках программ «Наш выход!», «Два голоса», а также «Секрет на миллион». 17 марта 2019 года в эфир вышел первый выпуск третьего сезона программы «Ты супер!», где Юлия Началова выступила в качестве гостьи.

Госпитализация и смерть

Новость о госпитализации певицы появилась в сети 11 марта. В период пребывания артистки в клинике СМИ распространяли крайне противоречивые догадки о её болезни.

Тогда Началова и её представители опровергли появившуюся в СМИ информацию. Менеджеры артистки сообщили: она проходит плановое обследование. Позднее пиар-менеджер Началовой Анна Исаева, сообщила, что певица вскоре пойдёт на поправку (об этом ей сказала сама Началова). По словам Исаевой, ситуация не вызывала опасений ни у кого из близких исполнительницы.

Юлия Началова

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

События развивались стремительно, однако официального диагноза врачи и представители Началовой не сообщали. Тем временем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. СМИ вновь стали публиковать догадки касательно состояния здоровья певицы, и Анна Исаева попросила не распространять слухи.

Днём 16 марта Началова перенесла операцию на ноге. Артистка по-прежнему находилась в реанимации. Вечером того же дня стало известно, что певица скончалась.

«Было несколько дней, когда нас врачи обнадёживали. Я тоже об этом честно писала. Улучшались показатели, и думали, что она справится. Поэтому никакого вранья и никакой лжи тут не было. Случилось всё внезапно. Мы ничего не скрываем — это был сепсис», — рассказала в эфире программы «Пусть говорят» Исаева.

Она уточнила, что сердце певицы остановилось, когда прошла вторая волна инфекции — с первой врачам удалось справиться.

«Врачи рассказывали, что бывают две, три, четыре волны в такой ситуации. Второй волны она не перенесла — не выдержало сердце», — объяснила пиар-менеджер.

В эфире программы Исаева подтвердила, что всё действительно началось с ссадины на ноге.

«При сахарном диабете любой такой пустяк — это опасная вещь. Это произошло на съёмках большого шоу. Она натёрла ногу, ей было больно надевать каблуки, и мы вызвали врача, который дежурил в тот момент на съёмках. Он посмотрел на её ногу и сказал: «Вы знаете, очень желательно пойти сегодня же вечером к хирургу», — рассказала она, отметив, что коллеги Началовой и она сама расценили ранку как мелочь.

Исаева добавила, что Началова очень боялась огласки своих заболеваний, поэтому никогда не рассказывала о диагнозах публично.

«Она сопротивлялась какое-то время, пока ей не стало совсем плохо и пока она не упала дома в обморок восьмого марта. Она, конечно, артистка от кончиков волос до кончиков ногтей. Она не дала удалить палец, про который когда она ещё была в сознании, разговаривали с ней врачи. Она очень этого боялась. Трудно судить, что было бы, если бы его удалили», — добавила Исаева.