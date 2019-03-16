Российский хоррор про Пиковую даму и Николь Кидман в роли детектива полиции: что смотреть в кино в выходные

В выходные дни российских зрителей ждёт ряд интересных премьер. Режиссёр Александр Шейн представит результат своей шестилетней работы — фильм «ВМаяковский», в необычной форме рассказывающий о жизни русского поэта-футуриста. В прокат также выйдут российский хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье», американская экранизация пьесы Антона Чехова «Чайка» и этнографическое фэнтези «Водяная». Об этих и других премьерах — в материале RT.

«Пиковая дама: Зазеркалье»

В 2015 году вышел российский хоррор «Пиковая дама: Чёрный обряд». В фильме рассказывалось о страшном призраке — Пиковой даме, которая терроризирует четверых подростков и их родных. Картина при довольно скромном бюджете в 45 млн рублей умудрилась собрать в прокате сумму в три раза больше, поэтому продолжение было лишь вопросом времени.

14 марта в российских кинотеатрах состоялась премьера сиквела под названием «Пиковая дама: Зазеркалье». На этот раз со зловещим привидением придётся столкнуться воспитанникам интерната. В одном из помещений здания дети находят старое зеркало и проводят перед ним мистический обряд, который вызывает к жизни Пиковую даму.

«ВМаяковский»

«ВМаяковский» — экспериментальная картина режиссёра Александра Шейна, посвящённая жизни русского поэта-футуриста Владимира Маяковского. Работа над лентой продолжалась в течение шести лет. Режиссёр привлёк к ней своих друзей и коллег — актёров, художников и музыкантов, которые также занимаются изучением творчества поэта. Роль Маяковского исполнил актёр Юрий Колокольников. Также в фильме снялись Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.

Зрители должны быть готовы к тому, что «ВМаяковский» не похож на классический фильм-биографию. Картина представляет собой сплав постановочных сцен, записей репетиций, отрывков из документальных фильмов, кадров хроники и мокьюментари. Сценарий ленты хронологически соответствует биографии Маяковского и освещает все этапы его личной жизни, творчества и отношений с властью. Всё это, по замыслу создателей, должно дать зрителю возможность окунуться в мир произведений поэта и эпоху, в которую он жил.

«Середина 90-х»

Действие этой комедийной драмы разворачивается в Калифорнии 1990-х годов. В центре сюжета — мальчик по имени Стиви. В семье его воспринимают как маленького ребёнка и не желают замечать, что он повзрослел. Стиви решает подружиться с компанией скейтбордистов, большинство которых гораздо его старше. Чтобы заслужить уважение новых друзей, мальчик готов на самые безумные выходки.

В ходе подготовки «Середины 90-х» режиссёр Джона Хилл («Мачо и ботан», «Человек, который изменил всё» и «Волк с Уолл-стрит») и его коллеги проделали серьёзную работу по воссозданию атмосферы ушедшей эпохи. Картина наполнена атрибутикой давно минувших дней: кассетами VHS, игровыми приставками и многим другим. В качестве саундтрека Хилл использовал популярную в те годы музыку, а чтобы придать изображению большую аутентичность, снимал ленту на 16-мм плёнку.

«Чайка»

«Чайку» Антона Чехова экранизировали множество раз. Впрочем, голливудский режиссёр Майкл Майер посчитал, что ещё один фильм по мотивам великой пьесы не будет лишним.

Сценарий его ленты в целом повторяет сюжетную канву классического произведения. Зрители увидят на экране уже знакомых персонажей: увлечённого литературным творчеством Константина Треплева, беллетриста Бориса Тригорина и дочь богатого помещика Нину Заречную, которая мечтает играть в театре.

«Время возмездия»

Детектив из Лос-Анджелеса Эрин Белл и её напарник Крис внедряются в опасную банду грабителей банков. Во время работы под прикрытием между двумя офицерами завязываются романтические отношения. Однажды Белл подговаривает любимого принять участие в ограблении и присвоить украденные деньги.

За главную роль в триллере режиссёра Карин Кусамы Николь Кидман была номинирована на премию «Золотой глобус», однако награду не получила.

«Водяная»

Главные герои семейного фэнтези «Водяная» режиссёра Алексея Барыкина — брат и сестра, которых отправляют на летние каникулы в деревню. Отдых на природе превращается в опасное приключение, когда их маму похищает страшная ведьма — Водяная.

Съёмки фильма проходили в деревне Большие Ачасыры, расположенной на территории Республики Татарстан. Сюжет картины основан на произведениях учёного-этнографа XIX века Каюма Насыри. Некоторые сцены «Водяной» снимали в его доме-музее.