Из века в век: тест «Дилетанта» о российской прессе
13 января — День российской печати. В 1703 году в этот день вышел первый номер газеты «Ведомости» — старейшего отечественного периодического издания. С тех пор многое в российской прессе изменилось. Однако есть вечные темы, которые переходят из столетия в столетие, и не всегда легко угадать, в каком веке была опубликована статья. Проверьте, получится ли у вас, пройдя наш тест, подготовленный историческим журналом «Дилетант» совместно с RT.
- Gettyimages.ru
- © gilaxia
Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».
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