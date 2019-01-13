Из века в век: тест «Дилетанта» о российской прессе

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RT
13 января — День российской печати. В 1703 году в этот день вышел первый номер газеты «Ведомости» — старейшего отечественного периодического издания. С тех пор многое в российской прессе изменилось. Однако есть вечные темы, которые переходят из столетия в столетие, и не всегда легко угадать, в каком веке была опубликована статья. Проверьте, получится ли у вас, пройдя наш тест, подготовленный историческим журналом «Дилетант» совместно с RT.
Из века в век: тест «Дилетанта» о российской прессе
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».

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