Элвис покинул здание: что вы знаете об альтернативных версиях гибели знаменитостей

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RT
8 января 1935 года родился Элвис Пресли. Он прожил яркую, но недолгую жизнь и скончался в возрасте 42 лет. Поклонники артиста отказались поверить в ранний уход своего кумира. Вскоре начали распространяться слухи, что Элвис на самом деле инсценировал похороны. Пройдите тест, подготовленный историческим журналом «Дилетант» совместно с RT, и проверьте, знакомы ли вы с альтернативными версиями гибели знаменитостей.
Элвис покинул здание: что вы знаете об альтернативных версиях гибели знаменитостей
  • Элвис Пресли
  • globallookpress.com
  • © imago stock&people

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