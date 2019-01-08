Элвис покинул здание: что вы знаете об альтернативных версиях гибели знаменитостей
8 января 1935 года родился Элвис Пресли. Он прожил яркую, но недолгую жизнь и скончался в возрасте 42 лет. Поклонники артиста отказались поверить в ранний уход своего кумира. Вскоре начали распространяться слухи, что Элвис на самом деле инсценировал похороны. Пройдите тест, подготовленный историческим журналом «Дилетант» совместно с RT, и проверьте, знакомы ли вы с альтернативными версиями гибели знаменитостей.
- Элвис Пресли
- globallookpress.com
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