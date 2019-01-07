«Богемская рапсодия» и «Американцы»: в США наградили лауреатов премии «Золотой глобус»

В воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии за заслуги в области кино и телевидения «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал байопик о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», а из числа комедий и мюзиклов Голливудская ассоциация иностранной прессы выделила «Зелёную книгу». Приз за лучший неанглоязычный фильм достался «Роме» Альфонсо Куарона. Среди сериалов лауреатами оказались «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Американцы» и «Метод Комински».

В воскресенье, 6 января, в лос-анджелесском отеле «Беверли-Хилтон» состоялось вручение премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус». Церемония проводилась в 76-й раз. Награды присуждались в 25 номинациях: 14 категорий относились к области игрового кино, 11 — к телевизионным проектам.

Также Голливудская ассоциация иностранной прессы вручила два специальных приза. Актёр Джефф Бриджес удостоился почётной премии имени Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. Аналогичная награда в области телеискусств была введена в только в этом году. Её получила актриса и комедиантка Кэрол Бёрнетт, в честь которой и названа эта премия.

В качестве ведущих 76-го «Золотого глобуса» дебютировали актёры Сандра О (сериалы «Анатомия страсти» и «Убивая Еву») и Энди Сэмберг (шоу «Субботним вечером в прямом эфире», сериал «Бруклин 9-9»).

Кино

По числу номинаций среди игрового кино лидировал комедийный байопик об американском политике-республиканце Дике Чейни «Власть», поставленный Адамом Маккеем («Игра на понижение») по собственному сценарию. Картина претендовала на победу в шести категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая режиссура», «Лучший актёр в комедии или мюзикле» (Кристиан Бейл за главную роль), «Лучший актёр второго плана» (Сэм Рокуэлл за роль Джорджа Буша-младшего), «Лучшая актриса второго плана» (Эми Адамс за роль Линн Чейни — жены политика) и «Лучший сценарий». Впрочем, по итогам церемонии награды удостоился только Бейл.

Лучшим драматическим фильмом члены ассоциации назвали биографическую ленту «Богемская рапсодия» о фронтмене рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Исполнитель главной роли Рами Малек — вполне ожидаемо — получил приз за лучшую актёрскую игру.

В категории комедий и мюзиклов лауреатом стал фильм «Зелёная книга», чей сценарий также назвали наиболее удачным. Руку к его написанию (помимо режиссёра Питера Фаррелли) приложил Ник Валлелонга, сын вышибалы Тони Валлелонги, в 60-х годах работавшего шофёром джазмена Дона Ширли, — истории этой пары и посвящена лента. Кроме того, награду получил актёр Махершала Али, сыгравший Ширли (эту роль отнесли к разряду второго плана).

Самым выдающимся актёрским исполнением в драматическом фильме среди женщин признали работу Гленн Клоуз в картине «Жена». До этого она уже получила две золотые статуэтки за телевизионные проекты (сериал «Схватка» и лента «Лев зимой»), но её появление на больших экранах было отмечено впервые.

Лучшей актрисой в комедии или мюзикле стала Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну в историческом фильме «Фаворитка». Ранее она удостаивалась награды Голливудской ассоциации иностранной прессы за роль второго плана в мини-сериале «Ночной администратор». Примечательно, что в следующем году Колман, скорее всего, вновь будет претендовать на статуэтку за роль королевы — в предстоящем третьем сезоне «Короны» она сменит актрису Клэр Фой на посту Елизаветы II.

Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг, появившаяся в драме автора оскароносного «Лунного света» Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить». В этом году артистка также претендовала на приз в телевизионной категории за роль первого плана в мини-сериале «Семь секунд».

В этом году российских (или хотя бы русскоязычных) фильмов на «Золотом глобусе» не было, поэтому для отечественного зрителя больший интерес будет представлять грядущий «Оскар». Военная драма Константина Хабенского «Собибор» не добралась даже до шорт-листа, однако снятая в Москве «Айка» постановщика Сергея Дворцевого номинации всё же удостоилась.

На прошедшей церемонии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала лента «Рома» (или «Рим») любимца прессы Альфонсо Куарона. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где жюри под руководством мексиканца Гильермо дель Торо присудило его соотечественнику главную награду — «Золотого льва». Голливудская ассоциация иностранной прессы также признала Куарона лучшим режиссёром.

Наиболее удачной анимационной лентой стал кинокомикс «Человек-паук: Через вселенные», получивший восторженные отзывы критиков и зрителей.

Статуэтка за лучшую музыку к фильму досталась Джастину Гурвицу, который написал саундтрек к «Человеку на Луне» Дэмьена Шазелла. Для композитора это была третья номинация в карьере — и третья победа (оба предыдущих «Золотых глобуса» Гурвиц получил за работу над мюзиклом Шазелла «Ла-Ла Ленд»). В этом году первой в категории «Лучшая песня» оказалась Леди Гага с композицией Shallow из режиссёрского дебюта Брэдли Купера «Звезда родилась». При этом многие прочили награду рэперу Кендрику Ламару — записанная вместе с певицей SZA вещь All the Stars из «Чёрной пантеры» стала одним из самых популярных сочинений артиста.

Телевидение

В области телеискусств больше всего номинаций получило «Убийство Джанни Версаче» — второй сезон антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений». Шоу претендовало на награды в категориях «Лучший мини-сериал или телефильм», «Лучший актёр в мини-сериале или телефильме» (Даррен Крисс за роль Эндрю Кьюненена), а также в обеих номинациях за лучшую актёрскую работу второго плана (Эдгар Рамирес за роль Джанни Версаче и Пенелопа Крус за роль Донателлы Версаче).

Проект удостоился двух призов: «Убийство Джанни Версаче» назвали лучшим мини-сериалом, а Даррену Криссу, который номинировался на «Золотой глобус» впервые, удалось обойти таких сильных соперников, как Антонио Бандерас, Бенедикт Камбербэтч и Хью Грант.

Среди драматических сериалов Голливудская ассоциация иностранной прессы выделила «Американцев» — этот «Золотой глобус» стал первым в копилке шоу, стартовавшего шесть лет назад и завершившегося в мае 2018 года. Лучшим комедийным проектом организация признала «Метод Комински» от создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри. Для именитого продюсера и сценариста этот «Золотой глобус» стал первым в списке полученных наград.

Призы за актёрские работы первого плана в драматических телесериалах взяли известный по «Игре престолов» Ричард Мэдден (за роль Дэвида Бадда в «Телохранителе») и одна из ведущих церемонии Сандра О (за роль Евы Поластри в «Убивая Еву»).

Лучшим актёром в комедийном или музыкальном телесериале стал Майкл Дуглас, сыгравший одну из главных ролей в «Методе Комински». Лучшей актрисой — Рэйчел Броснахэн из «Удивительной миссис Мейзел», одержавшая победу второй год подряд.

Патрисия Аркетт получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме за работу в «Побеге из тюрьмы Даннемора». Примечательно, что имя победительницы в этой категории огласил Бен Стиллер, который и срежиссировал это шоу.

Приз за лучший актёрский перфоманс второго плана достался Бену Уишоу, исполнившему в «Очень английском скандале» роль Нормана Скотта — любовника британского политика Джереми Торпа. В женской категории лауреаткой стала Патриша Кларксон, которая сыграла в «Острых предметах» мать главной героини Адору Креллин.

Журналисты против академиков

«Золотой глобус» считается одной из наиболее престижных кинопремий мира. С 1944 года её вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Членство в этой организации имеют около 90 журналистов, проживающих в Южной Калифорнии. В течение первых 12 лет награды присуждались исключительно кинематографистам, однако с 1956-го «Золотые глобусы» стали получать и телевизионные деятели.

По количеству номинаций и побед рекорд в течение нескольких десятилетий удерживает актриса Мэрил Стрип — она оказывалась в списке претендентов на статуэтку 31 раз и имеет в активе восемь призов (не считая премии имени Сесиля Б. Де Милля).

Среди режиссёров первенствует Стивен Спилберг, который номинировался на «Золотой глобус» 12 раз — впрочем, побеждал он лишь дважды. Больше всего призов досталось Элиа Казану, получившему четыре статуэтки. Отметим, что награду за лучшую режиссуру всего один раз за всю историю получила женщина — Барбара Стрейзанд за ленту 1983 года «Йентл».

Наибольшее число номинаций зарабатывал фильм Роберта Олтмана «Нэшвилл» в 1976-м — впрочем, из 12 категорий он сумел взять лишь одну, за лучшую песню. Рекордное число наград в 2017-м получил мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» — картина отхватила сразу семь статуэток.

В последние несколько лет участились разговоры о том, что «Золотой глобус» «зеркалит» церемонию вручения премии «Оскар». Впрочем, стоит учитывать, что у Голливудской ассоциации иностранной прессы нет одной главной категории — драматические ленты отделяются от комедий и мюзиклов, тогда как Американская киноакадемия выбирает лучший фильм из всех.

Так, например, два года назад «Оскар» достался «Лунному свету», который взял и «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. «Ла-Ла Ленд» же остался без главной награды — хотя это название, как мы помним, прозвучало со сцены первым.

Впрочем, обе прошлогодние церемонии внесли некоторые сомнения в суждение о том, что на «Глобусе» проходит своеобразная разминка перед «Оскаром».

В 2018-м приз за лучшую драму отошёл не оскароносной «Форме воды» Гильермо дель Торо, а «Трём билбордам на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха — впрочем, подобный исход удовлетворил более-менее всех, так как обе картины получились одинаково достойными.

Как бы то ни было, в других категориях действительно прослеживается много пересечений — чаще всего это происходит с неанглоязычными фильмами: пять из семи лент за последние годы получили обе престижные награды.