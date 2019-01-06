Вторая стена и Тирион-предатель: пять фанатских теорий о финале «Игры престолов»

Самый ожидаемый телевизионный релиз 2019 года — восьмой сезон сериала HBO «Игра престолов». Показ последних шести эпизодов начнётся в апреле. Сюжет финальных серий держится в строжайшем секрете, а потому фанатам и журналистам пока остаётся только строить собственные теории о дальнейшем развитии событий. О самых любопытных предположениях — в материале RT.

Осторожно! В тексте содержатся спойлеры к первым семи сезонам «Игры престолов» и потенциальные спойлеры к восьмому.

Логичная теория: вторая стена

О том, что строительство ещё одной стены стало бы разумным решением в попытках сдержать нашествие вихтов под предводительством белых ходоков и Короля Ночи, задумались уже довольно давно, однако появившийся в начале декабря тизер спровоцировал новую волну обсуждения этой догадки. В ролике обнаружили нечто похожее на барьер, который возникает в месте столкновения льда и пламени на карте.

Как предположил пользователь Reddit под ником VixToonsDesign, герои так и не одержат победу над армией оживших мертвецов. Вместо этого они возведут ещё одно высокое сооружение, но на этот раз — из драконьего стекла, смертельного для ходоков. «Победивших нет — только выжившие», — считает VixToonsDesign. По его словам, подобный исход вполне соответствует «горько-сладкой концовке», обещанной автором оригинальных книг Джорджем Р. Р. Мартином.

Редактор фанатского ресурса Winter Is Coming Дэвид Харрис отмечает, что вторая стена может быть протянута в самом узком месте Вестероса: от мыса Раздвоенный Коготь до залива Железных Людей, вдоль реки Трезубец и её притока Синий Зубец. Таким образом, она рассечёт континент пополам. Согласно этой теории, все выжившие люди вынуждены будут ютиться в южной части Вестероса.

Как ни печально, в этом случае Джон Сноу вряд ли доживёт до конца строительства стены: оно явно займёт не один день, и кому-то придётся кровью и потом выигрывать время для остальных. Сноу, скорее всего, будет первым (и, возможно, единственным) кандидатом на роль героя. Впрочем, учитывая кровожадность создателей сериала, он может погибнуть и раньше, а его смерть как раз натолкнёт других на мысль о невозможности одолеть Короля Ночи.

Логичная теория с безумным твистом: торжество демократии

Пророчества — важная составляющая вселенной «Игры престолов». В том или ином виде предсказания (или просто таинственные фразы) в огромном количестве появлялись в сериале на протяжении семи сезонов. Одна из этих фраз звучит как «У дракона три головы». Согласно очередной фанатской трактовке, речь в ней идёт о трёх Таргариенах, которые в итоге окажутся на Железном троне.

Зрителям уже известно, что настоящее имя Джона Сноу — Эйган Таргариен и он приходится Дейенерис племянником. Пользователь BigdaddyBach с Reddit полагает, что ещё одним «скрытым Таргариеном» могут объявить Тириона — в том случае, если его отцом был не Тайвин Ланнистер, а Эйрис II. Такая вероятность существует: Тайвин неоднократно настаивал на том, что Тирион ему не сын (правда, однажды он сказал это и Джейме).

Конечно, в такое верится с трудом, однако концепция перехода от абсолютной монархии к более демократической форме правления в Вестеросе кажется даже уместной. Разумеется, это не означает, что концовка будет положительной для каждого: сколько бы правителей ни взошло на престол одновременно, доживать до финала обязаны не все.

Интригующая теория: в действительности Тирион — агент Серсеи

В шестом сезоне Тирион Ланнистер примкнул к команде Дейенерис и вскоре стал её десницей. Немногим позднее он проникся к Бурерождённой нежными чувствами (эту давнюю теорию окончательно подтвердили попавшие в сеть сценарии седьмого сезона). Впрочем, Матерь драконов пока что остановила свой выбор на собственном племяннике — Джоне Сноу. Как рассказал исполнитель роли Тириона Питер Динклейдж, его герой очень обеспокоен происходящим между двумя Таргариенами.

И снова вспоминается пророчество. Ещё во втором сезоне Дейенерис оказалась в Доме Бессмертных, где ей предрекли три измены: из-за крови, золота и любви. Первой изменницей была Мирри Маз Дуур, лишившая Бурерождённую мужа и сына. Вторым — Джорах Мормонт, который какое-то время шпионил за Дейенерис в пользу Вариса. Третье место пока остаётся вакантным, и влюблённый Тирион вполне может его занять.

К предательству Тириона способна подтолкнуть и новость о скором появлении новых Ланнистеров. В последнем эпизоде седьмого сезона между Серсеей и братом произошёл диалог, оборвавшийся на полуслове — Тирион догадался, что его сестра беременна. Дальнейший ход беседы зрителю не показали, но появившись на экране в следующий раз, Серсея уже говорила о готовности поддержать армию Дейенерис в бою с белыми ходоками.

Из этого можно сделать вывод, что Ланнистеры заключили тайную сделку: например, Тирион пообещал сестре, что её дети в конечном итоге займут Железный трон.

Придирчивая теория: драконы Дейенерис не являются драконами

Этот факт ни на что не влияет, но возможно, что два оставшихся у Дейенерис подопечных и их теперь принадлежащий Королю Ночи брат окажутся никакими не драконами. Если верить большинству художественных произведений и классической геральдике, драконы чаще всего обладают четырьмя лапами и двумя крыльями. В «Игре престолов» (как в книгах, так и в сериале) у них два крыла и всего одна пара конечностей. Однако и к подходящим под это описание вивернам их отнести нельзя, поскольку те не извергают пламя (а дети Дейенерис этим охотно занимаются) — Джордж Р. Р. Мартин называет этих чудовищ «холодными» драконами. Во вселенной «Песни Льда и Огня» существуют также огненные черви — огнедышащие, но бескрылые монстры.

Дискуссии в СМИ на эту тему начались недавно, когда на Reddit возник спор между фанатами «Игры престолов» и игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Впрочем, фанаты забывают, что сам Мартин ещё несколько лет назад рассказал о причине данных расхождений. Писатель переживал, что в реальном мире ни одно существо в процессе эволюции не осталось с четырьмя лапами и двумя крыльями — и именно из этих соображений решил внести коррективы в устоявшийся образ драконов. При создании собственных драконов Мартин ориентировался на летучих мышей, птиц и птеродактилей — а геральдисты, по его словам, «ни черта не смыслят в биологии».

Кадр из сериала «Игра престолов»

© imdb.com

Нереалистичная феминистская теория: все мужчины умрут

Излюбленная поговорка героев «Игры престолов» — «Валар моргулис» — переводится на английский как All men must die (под этим слоганом проходил четвёртый сезон шоу). Трактовать это можно по-разному: в английском men может означать и «люди», и «мужи». В третьей серии третьего сезона Дейенерис в ходе разговора с Миссандеей отвечает на эту фразу колким замечанием: «Да, все мужи смертны. Но мы не мужи».

Такой финал кажется довольно безумным, однако он вполне соответствует духу сегодняшнего дня. При желании намёк на подобную концовку можно обнаружить в сентябрьском интервью актрисы Мэйси Уильямс (она играет Арью Старк) журналу Elle. По словам девушки, после прочтения сценария она осталась очень довольна, поскольку для женских персонажей восьмой сезон окажется «невероятным».

Известно, что Арья точно появится в заключительной серии, однако в своей последней сцене останется в одиночестве. Интерпретировать это можно как угодно — в том числе самым пессимистическим образом.