Красная книга, Уголовный кодекс и рассказы Лескова: какую литературу советуют россиянам знаменитости

В преддверии Нового года RT попросил деятелей культуры и спорта посоветовать россиянам литературные произведения. Певица Валерия рекомендовала прочесть в праздники роман «Зулейха открывает глаза», артист цирка Эдгард Запашный — освоить Красную и Чёрную книги, а нападающий «Зенита» Александр Кокорин — взяться за «Графа Монте-Кристо». Также в числе рекомендаций знаменитостей — производственные романы, исторические произведения и российская классика.

Певец Юрий Лоза

Романы Артура Хейли. «Регтайм» Эдгара Доктороу. Кристофер Бакли «Здесь курят».

Музыкант порекомендовал россиянам ознакомиться с творчеством канадского прозаика Артура Хейли, а также прочесть роман американского писателя Эдгара Доктороу «Регтайм».

«Всем подойдёт Хейли. «Букет», «Колёса», «Аэропорт» — всё что угодно. «Вечерние новости» — хорошая, «Здесь курят» — хорошая, недавно читал (авторство Кристофера Бакли. — RT). Есть писатель Эдгар Лоренс Доктороу. У него есть книга замечательная «Регтайм» — тоже подойдёт всем. Интересный сюжет, насыщенное повествование, несколько сюжетных линий. Очень хорошая книга. По этой книге я фильм в своё время видел... Форман — великий режиссёр. Получите колоссальное удовольствие», — поделился Юрий Лоза.

В то же время он подчеркнул, что невозможно посоветовать что-то универсальное, такое, что понравилось бы каждому.

«Нет книжки для всех. Её не бывает. Нельзя такое предположить даже, что одна книжка понравится всем. Мне на протяжении жизни нравилось столько книг. Я помню все. Есть Олдос Хаксли — у него интеллектуальный роман, Ивлин Во — это английский юмор хороший, Оруэлл — это антиутопии. Молодёжи нужно читать Джека Лондона и Жюля Верна, старикам надо читать, наверное, Теодора Драйзера», — считает он.

Футболист Александр Кокорин

Александр Дюма «Граф Монте-Кристо», Уголовный кодекс.

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© «Издательская Группа Азбука-Аттикус»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посоветовал россиянам прочитать роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший футболиста в СИЗО.

«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает, сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», — сказал Еникеев.

По его словам, Кокорин предложил прочесть именно этот роман, поскольку речь в нём идёт о несправедливом заточении. Также футболист считает, что каждый гражданин России должен освоить Уголовный кодекс.

Артист цирка Эдгард Запашный

Красная книга. Чёрная книга

Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный порекомендовал россиянам ознакомиться со списком редких, находящихся на грани вымирания и уже вымерших животных и растений.

«Я бы всем порекомендовал прочесть две книги. Красную книгу и Чёрную книгу. В Красную книгу внесены животные, которые находятся на грани вымирания, а Чёрная — это книга, куда внесены животные, которых уже никогда не будет на планете Земля», — сказал Запашный.

Он отметил, что за последние 15 лет с лица Земли исчезли 13 видов животных и об этом необходимо знать.

«И всё это животные тихие. Так что я рекомендую всем прочитать эту книгу для того, чтобы люди вообще понимали масштабы трагедии, чтобы задумались о том, что такое живая природа, насколько она суровая и правильно ли нам строить барьер между природой и человеком», — заключил артист.

Писатель Евгений (Захар) Прилепин

Евангелие. Александр Проханов «Певец боевых колесниц».

globallookpress.com

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«Всем рекомендую 3—4 (января. — RT) начать c Евангелия. Также есть замечательная повесть Александра Андреевича Проханова «Певец боевых колесниц» — о том, как человек попадает в рай и что он там испытывает. Я думаю, что после новогодних праздников это очень подходящее ощущение», — сказал писатель.

Продюсер Иосиф Пригожин

Павел Басинский «Лев Толстой: Бегство из рая».

Продюсер посоветовал обратиться к биографии Льва Толстого, написанной известным литературоведом Павлом Басинским.

«Интересно читать биографии многих великих писателей. Это меня окунает в их жизнь, я пытаюсь сопоставить тот период и сегодняшний, как мы живём и что мы делаем. Я наполняюсь этим», — рассказал он в беседе с RT.

При этом Пригожин, как и Юрий Лоза, отметил, что давать подобные советы непросто, поскольку вкусы людей сильно разнятся. Вместе с тем продюсер призвал россиян читать классику.

«Я вот, например, классическую литературу перечитываю — это как заново посмотреть фильм. Каждый раз в классической книге открываешь всё новые и новые страницы. Когда читаешь Толстого или Достоевского, понимаешь, насколько предсказательны их произведения и соответствуют даже сегодняшнему времени.

Когда читаешь стихи Пастернака, Есенина, понимаешь, что ничего не изменилось, кроме технологий. Сам принцип жизни остаётся. Мне очень нравится философская литература, которую я, естественно, тоже перечитываю и для себя выбираю отдельные вещи. Очень много появилось литературы, связанной с картинами, художниками. Это интересно», — рассказал Пригожин.

Певица Валерия

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», Владимир Серкин «Хохот шамана».

РИА Новости

© Издательство АСТ

«Мне кажется, самое яркое впечатление уходящего года — это книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Произведение, которое пронзило до глубины души, перевернуло всё внутри. Как молодая женщина, живущая в наши дни, наша современница, как она могла прочувствовать и передать атмосферу того страшного времени, психологию отношений, культурологические особенности? Просто гениально. Мне казалось, в наше время так уже не пишут», — отметила Валерия.

По словам певицы, книга оказалась ей близка, поскольку иллюстрирует общий для всей страны исторический эпизод.

«Я хочу сказать, что это общий момент. У меня, например, прадедушку с прабабушкой раскулачили, сослали в Сибирь. И моя бабушка росла сиротой, поэтому ветвь моя потеряна одна по папиной линии. Я понимаю, что очень многие люди переживали, многих семей это коснулось», — поделилась певица.

По мнению Валерии, россиянам также следует присмотреться к книге Владимира Серкина «Хохот шамана».

«Любопытное произведение. О жизни современного шамана. Автор занимается наукой, исследованиями, всю жизнь живёт в Магадане. Это просто очень интересно — именно жизнь этого человека, его мировоззрение, его взаимодействие с миром, в чём вообще шаманство, какие-то секреты открывает, другие вибрации, другое ощущение этого мира. Рекомендую», — добавила она.

Актриса, политик Мария Кожевникова

Лион Фейхтвангер «Гойя, или Тяжкий путь познания».

Мария Кожевникова полагает, что россиянам в первую очередь необходимо читать и перечитывать русскую и зарубежную классику. Вместе с тем актриса посоветовала ознакомиться с историческим романом немецкого писателя Лиона Фейхтвангера.

«Я помню, что на меня очень большое воздействие оказала книга Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания» — про художника. Очень интересная жизнь. Вообще я люблю классику. Читайте Достоевского, Пушкина. Когда читаешь их, скажем, спустя десять лет, совершенно по-иному воспринимаешь каждое слово и даже смысл. Поэтому просто читайте хорошие книги великих наших писателей. И не только наших», — посоветовала Кожевникова.

Актриса и телеведущая Полина Максимова

Ямамото Цунэтомо «Кодекс Бусидо». Сунь-цзы «Искусство побеждать»

В свободное время Полина Максимова предложила присмотреться к книгам восточных писателей.

«Бусидо» — кодекс чести самурая. И Сунь-цзы «Искусство побеждать». Очень круто. Почитайте все», — заметила она.

На вопрос, чем её заинтересовали эти книги, Максимова ответила:

«Это в древности, это в веках. И мне кажется, что каждый в своей профессии должен быть самураем — с честью, достоинством и благоговением относиться к тому делу, которому служит. И в журналистике, и в актёрстве».

Актёр Евгений Стычкин

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Джонатан Литтелл «Благоволительницы».

globallookpress.com

© «Ад Маргинем Пресс»

В беседе с RT актёр порекомендовал освоить книги, посвящённые печальным страницам истории Советского Союза.

«Я бы посоветовал тем, кто пропустил открывающую глаза Зулейху (роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». — RT), непременно её прочесть. Потому что она прекрасна. Я думаю, что те, кто уже её прочёл, и вообще всякий человек должен прочесть «Благоволительниц» (Джонатан Литтелл. — RT) — это тяжёлая, большая книга, толстая, но она стоит того», — поделился Стычкин.

Артист считает, что всем россиянам стоит таким образом осмыслить события отечественной истории.

«Нужно отбросить цинизм и попытаться разобраться с этим вопросом. Вообще, мне кажется, одна из больших наших проблем в том, что мы никак не можем разобраться с тем, что происходило в нашей истории», — добавил он.

Актриса театра и кино Любовь Толкалина

Рассказы Николая Лескова. Духовная литература.

Новогодние и рождественские праздники артистка Любовь Толкалина посоветовала провести за чтением рассказов русского писателя Николая Лескова.

«Так как новогодние праздники, и у россиян они ещё заканчиваются Рождеством и Крещением, я бы посоветовала почитать духовную литературу — вспомнить о том, какой красивый у нас язык, открыв любой рассказ Лескова. Например, «Запечатлённый ангел». Мне кажется, что Лесков — это замечательное чтение перед Рождеством», — считает актриса.

В беседе с RT Толкалина также порекомендовала обратиться к духовной литературе.

«Ещё посоветовала бы почитать книги отца Антония Сурожского «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности», «Молитвы Антония Сурожского». И ещё замечательный поэт есть — отец Сергий Круглов. Он пишет удивительные стихи — это для тех, кто совсем не любит читать. Его даже можно в сети найти, не обязательно покупать книги, тем более что его книги — это большая редкость. Он пишет белым стихом. Ничего подобного я не читала никогда. Очень рекомендую», — поделилась она.

В настоящее время Любовь Толкалина читает несколько книг одновременно — от автобиографических очерков до английских сказок и психологии.

«Например, «Бегущую с волками» Клариссы Пинколы Эстес — это книга про женские архетипы. Я читаю Александра Цыпкина на съёмках. Я читаю Константина Коровина «Моя жизнь» — это абсолютно уникальная книга, где он описывает свою биографию и биографии всех своих современников. Параллельно ещё читаю английские сказки по методу чтения Ильи Франка и, кстати, считаю, что это один из самых лучших подарков к Новому году», — заметила она.