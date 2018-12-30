Культ Сергея Жукова, шествие Justice и золото «Ленинграда»: какие клипы вышли в декабре

Little Big объединяются с «Руки вверх!», Ева Гурари из дуэта «Мы» начинает сольную карьёру, Justice устраивают шествие по улицам Норфолка, Alyona Alyona переезжает в Киев, а Сергей Шнуров вновь провоцирует пользователей сети. Главные клипы декабря — в подборке RT.

Cream Soda — «Уйди, но останься»

В начале декабря московское электронное трио Cream Soda представило клип на песню «Уйди, но останься». Композиция вошла в альбом «Красиво», релиз которого состоялся в марте 2018 года. В музыкальном видео показана печальная история двух влюблённых, которых сыграли вокалистка коллектива Анна Романовская и сценарист «Вечернего Урганта» Александр Гудков.

Mirèle — «Скользко»

Осенью певица Ева Гурари окончательно попрощалась с Даниилом Шейком, на чём и завершилась недолгая, но яркая история дуэта «Мы». Почти сразу же артистка представила публике сольную пластинку «Люболь», изданную под псевдонимом Mirèle. Собственный материал Евы выдерживает сравнение с прежними работами — в частности, из нового материала можно выделить композицию «Скользко».

Eighteen — «Вода»

Даниил Щеглов, известный как Eighteen, стал одним из самых интересных артистов уходящего года. Такой выразительной смеси неопопа, дип-хауса и хип-хопа до него, кажется, никто не выдавал. Артист «выстрелил» в марте с синглом «Земной шар», а позднее закрепил успех дебютным альбомом Delight. В декабре вышел клип на песню «Вода» с этой же пластинки.

Justice — Heavy Metal

Французские электронщики Justice не выпускали новых альбомов уже два года, однако продолжают экранизировать композиции с альбома Woman, датированного ноябрём 2016-го. Теперь очередь дошла до экспериментального боевика Heavy Metal, в котором переплелись хаус, диско, глитч и цитаты из Баха. Создатели клипа запечатлели шествие оркестра, состоящего 220 участников, по улицам города Норфолка, завершающееся на расположенном в кампусе местного университета стадионе.

Starcardigan — Aragwi

Владивостокский коллектив Starcadigan в начале ноября выпустил второй полнометражный релиз Aragwi и заодно продемонстрировал уверенный творческий рост. Сегодня их музыка более всего походит на песни группы «Сегодняночью», положенные на глубокий и напористый танцевальный бит. В конце декабря группа представила музыкальное видео на заглавный трек пластинки — в нём музыканты постарались передать своё видение проблемы отцов и детей.

The Raconteurs — Now That You're Gone

Американский рок-музыкант Джек Уайт последние несколько лет занимался реанимацией почти всех своих проектов. Завершился этот процесс возрождением супергруппы The Raconteurs, в которую также вошли участники The Greenhornes и певец Брендан Бенсон. Пока вышли только два новых сингла (оба с клипами), релиз третьего альбома коллектива запланирован на первую половину 2019 года.

Alyona Alyona — «Залишаю свій дім»

Украинская рэперша Alyona Alyona — одно из главных музыкальных открытий минувшей осени — представила клип на трек «Залишаю свій дім». В небольшом видео показан её переезд из города Барышевка в Киев. В ролике также снялись родители хип-хоп-исполнительницы, которая до недавнего времени работала воспитательницей в детском саду.

«Ленинград» — «Золото»

Возглавляемая Сергеем Шнуровым группировка «Ленинград» продолжила сотрудничество с режиссёром (в данном случае — продюсером) Ильёй Найшуллером: в декабре они представили клип на песню «Золото». По сюжету клипа правительственные агенты допрашивают женщину, способную превращаться в страшного монстра, поедающего золото. Предыдущая совместная работа «Ленинграда» и Найшуллера «Цой» получилась скорее неудачной: она собрала 127 тыс. отрицательных оценок и лишь 55 тыс. лайков. «Золото» может повторить судьбу предшественника: на момент написания текста лайков и дислайков под роликом практически поровну — 52 тыс. и 51 тыс.

Little Big и «Руки вверх!» — «Слэмятся пацаны»

Однажды комик Александр Гудков решил свести петербургскую рейв-команду Little Big и поп-дуэт «Руки вверх!». Результатом этой коллаборации стал клип «Слэмятся пацаны». В ролике Сергей Жуков из «Руки вверх!» исполняет роль главы религиозного культа «Свидетели слэма», а лидер Little Big Илья Прусикин — полицейского, внедрившегося в эту организацию.