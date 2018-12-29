«Три человека напали с битой»: что известно о драке между рэперами Птахой и Obe 1 Kanobe

В отношении напавших на российского рэпера Птаху (Давида Нуриева) в Москве завели уголовное дело, сообщают СМИ. По имеющейся информации, вечером 28 декабря музыканта атаковали три человека, один из которых был вооружён битой. Позднее ответственность за инцидент взял на себя хип-хоп-исполнитель Никита Канобович, известный под псевдонимом Obe 1 Kanobe. Он заявил, что в одиночку напал на Нуриева, а двух друзей попросил заснять происходящее на видео. По словам Птахи, во время потасовки пострадал сотрудник полиции — Канобович якобы сломал ему руку. По данным СМИ, рэпер был задержан правоохранительными органами.

В Москве завели уголовное дело после нападения на рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В московском главке полиции RT не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. На момент публикации материала на официальный запрос RT в ГУ МВД по Москве ответа не поступило.

Накануне на рэп-исполнителя Птаху напали три человека, один из которых был вооружён битой. Инцидент произошёл, когда музыкант вышел на прогулку с собакой. Артист попытался спрятаться от злоумышленников в ближайшем здании, у ворот которого дежурили представители правоохранительных органов. По данным СМИ, потасовка произошла вблизи Главного здания управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Как сообщила пиар-менеджер Птахи Марина Евстифеева, серьёзных травм он не получил и в госпитализации не нуждается.

«На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьёзных повреждений, после которых бы потребовалась госпитализация или другая медицинская помощь, он не получил. Давид сказал, что справится сам», — пояснила она ТАСС.

Позднее рэпер Никита Канобович (Obe 1 Kanobe) в серии твитов рассказал о своей причастности к инциденту с Нуриевым. При этом музыкант заявил, что напал на коллегу в одиночку, а двух других человек попросил снять преступление на видео.

нет на птаху не нападало «трое человек с битами», только один я и одна бита и два парня кот попросил поснимать, стрелять он первый начал по мне , когда я бежал за ним с битой, после где то третьего выстрела мой друг тоже достал травмат и сделал два раза в воздух — Obe 1 Kanobe (@Obe1kanobe_HF) 29 декабря 2018 г.

Он также выразил негодование в связи с тем, что Нуриев якобы жаловался на численное превосходство нападавших. Канобович утверждает, что его противник находился в сопровождении двух человек и имел при себе огнестрельное оружие. По словам хип-хоп исполнителя, Птаха первым начал стрелять в него, после чего друг Канобовича «достал травмат и сделал два выстрела в воздух».

По его собственному заявлению, начинать потасовку Obe 1 Kanobe вчера не планировал.

«Мы вообще приехали посмотреть место, а поймать хотели нормальным составом завтра, но просто, когда он вышел к нам, я понял — это судьба», — написал он в своём Twitter.

Никто его больше не бил, не было трёх бит, мы вообще приехали посмотреть место, а поймать хотели нормальным составом завтра, но просто когда он вышел сам к нам, я понял это судьба) — Obe 1 Kanobe (@Obe1kanobe_HF) 29 декабря 2018 г.

В свою очередь, Птаха на своей странице в Instagram назвал Obe 1 Kanobe «крысой, которая прыгает только со спины», и пообещал сделать всех нападавших инвалидами.

Кроме того, рэпер опубликовал пост, в котором изложил свою версию развития событий. По его словам, в отделе полиции, где он находился, завели дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов, которому Obe 1 Kanobe якобы «сломал руку битой».

«Мы нашли видео с камер видеонаблюдения, но увы, пока забрать его нельзя, ибо этот д*****б теперь в розыске за нападение на сотрудника. Я очень сожалею, что д*****б прыгнул со спины, прыгнул с битой, как крыса. Хотя он всегда и был крысой, и теперь мне ничего не остаётся, как искать его по городу», — написал рэпер в социальной сети.

По информации РЕН ТВ, утром 29 декабря рэпер Obe 1 Kanobe был задержан полицией. Подробностей задержания и информации о предъявленных обвинениях пока не приводится.

«Твиттерная война» и драки

Конфликт интересов между рэперами продолжается уже несколько лет. В 2014 году рэперы устроили драку в Москве — она закончилась победой Птахи.

Тем не менее суть разногласий между хип-хоп-исполнителями остаётся неясной. В нескольких своих интервью рэпер Obe 1 Kanobe выражал нежелание возвращаться к этой теме. При этом он отмечал, что конфликт не разрешён.

В августе Канобович рассказал ведущему YouTube-канала Inside Show Михаилу Алтеркопу, что ссора произошла из-за другого рэпера — Дмитрия Деньщикова, известного под псевдонимом 5 Плюх. Он также напомнил, что Нуриев начал «твиттерную войну» после того, как Канобович написал ему личное сообщение. При этом сам Птаха, по словам рэпера, не определился с причиной конфликта.

© Кадр: видео YouTube / INSIDE SHOW

«Он (Птаха. — RT) сам не знает. Он говорит разные темы. Сначала он говорит, что это я его телефон слил в Twitter, потом он говорит, что я якобы что-то за его батька сказал. Я сказал, но это уже было после драки. И я ничего плохого про него не сказал — я ему вопрос задал и всё», — рассказал Канобович.

В 2016 году рэпер в интервью The Flow рассказал, что никто из участников конфликта не забыл о нём, однако ворошить прошлое не захотел.

«Я не хочу снова лезть в эту тему. Пусть будет, как сейчас. Она не замята, но просто не хочу подливать масла в огонь. Я и так не забыл про это. Он знает, что мы не поделили. Он гордость свою не поделил. Он мне не нравится как человек», — заявил Канобович.