Тест RT: что вы знаете о пластиковых отходах

Люди едят пластик — к такому выводу пришли учёные из Венского медицинского университета. Исследование с участием восьми добровольцев из восьми стран показало, что все они получали с пищей и водой микрочастицы пластика. Самые распространённые среди обнаруженных соединений — полипропилен и полиэтилентерефталат, из них в том числе делают упаковку и бутылки. Сейчас многие магазины, чтобы сократить потребление пластика, отказываются от бесплатных пакетов и призывают покупателей использовать многоразовые. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о пластике и опасностях, которые он может нести окружающей среде.

Reuters