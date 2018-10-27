Тест RT: что вы знаете о пластиковых отходах
Люди едят пластик — к такому выводу пришли учёные из Венского медицинского университета. Исследование с участием восьми добровольцев из восьми стран показало, что все они получали с пищей и водой микрочастицы пластика. Самые распространённые среди обнаруженных соединений — полипропилен и полиэтилентерефталат, из них в том числе делают упаковку и бутылки. Сейчас многие магазины, чтобы сократить потребление пластика, отказываются от бесплатных пакетов и призывают покупателей использовать многоразовые. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о пластике и опасностях, которые он может нести окружающей среде.
- Reuters
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