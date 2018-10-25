Премьерный показ: в прокат вышел фильм Соррентино о Сильвио Берлускони

25 октября в российский прокат вышла драма Паоло Соррентино «Лоро». В картине рассказывается о жизни бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и нравах окружающих его людей. Роль эксцентричного политика исполнил Тони Сервилло, ранее снявшийся в «Последствиях любви» и «Великой красоте». RT рассказывает о картине и объясняет, почему «Лоро» — не самая удачная работа оскароносного итальянского режиссёра.

На первый взгляд может показаться, будто новое творение Паоло Соррентино — обыкновенный биографический фильм о фигуре мирового масштаба (в данном случае — о Сильвио Берлускони). Но это не так: облик современного итальянского общества — вернее, определённой его прослойки — оскароносный режиссёр разбирает едва ли не тщательнее, чем личность импозантного политика. Этим объясняется и название картины (в итальянском языке слово «Лоро» обозначает местоимение третьего лица множественного числа — «они». А также перекликается с 'lʼoro' — «золото»).

Сперва зрителя знакомят с молодым предпринимателем-взяточником, а по совместительству — сутенёром, Серджио Морре (Риккардо Скамарчо). Своих «девочек» Морре использует для решения деловых вопросов: так, в начале ленты этот пройдоха получает подряд на школьное питание, подсунув местному чиновнику подругу-акробатку.

Но проворачивать столь мелкие бизнес-схемы всю жизнь амбициозный Серджио не намерен — он мечтает стать евродепутатом и уже тогда сыграть по-крупному. Для этого ему необходимо подружиться с всесильным Сильвио Берлускони (Тони Сервилло).

Чтобы привлечь внимание премьер-министра — любителя шумных вечеринок и красивых женщин, Морре вкладывает все свои деньги в аренду виллы на Изумрудном побережье Сардинии — прямо напротив его дома. Там несколько десятков длинноногих эскортниц и их спутников устраивают шумные гулянья в надежде пробудить интерес одного-единственного человека.

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Организатор праздника не сводит глаз с бинокля: «И долго ли тебя ждать, Сильвио?» А подождать придётся, ведь куда больше, чем полуголыми танцовщицами, Берлускони интересуется вопросом примирения с супругой и собственной политической карьерой. Но в конце-концов две сюжетные линии всё же сойдутся в одну.

В мировой прокат «Лоро» вышел в укороченной версии: новое творение Соррентино большинство зрителей будут лицезреть всего 150 минут, в то время как в Италии покажут две части фильма — по 100 минут каждая. Режиссёр решение «порезать» картину объяснил наличием в полной версии фрагментов, интересных исключительно итальянской аудитории. Однако куда убедительнее выглядит другой, более весомый мотив: желание выдвинуть ленту на «Оскар». Ведь и сокращённым «Лоро» насладиться в полной мере зрители не смогут без чёткого понимания политической кухни в стране и знания определённых культурных кодов.

Всё же сцена воспринимается иначе, если знать, что любовную балладу на лужайке перед супругой Берлускони исполняет не случайный музыкант, а известный итальянский поэт-песенник Фабио Конкато.

Таким образом, чтобы понимать детали, перед походом в кинотеатр придётся ознакомиться не только со статьёй в «Википедии» о Берлускони, но и с биографиями Дино Буццати, Хавьера Мариаса и Паоло Спаньоло.

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Впрочем, «Лоро» способен заинтриговать, а затем удержать внимание даже равнодушного к итальянским реалиям зрителя. В первую очередь — благодаря безукоризненной картинке. Однако этот фильм не просто безоговорочно красив: обилие роскоши, порока и красивых полуобнажённых женских тел в кадре гипнотизирует аудиторию и делает его похожим на один большой музыкальный клип.

Великолепный актёрский состав — ещё один козырь в руках режиссёра. Даже овца, с появления которой начинается фильм, достойно сыграла свою роль. Что уж говорить о Сервилло: Сильвио Берлускони в его исполнении затмил и Титту из «Последствий любви», и Джепа из «Великой красоты».

Берлускони-Сервилло — не злодей и не святой. Он совершает поступки, которые никогда не одобрит общественность, и в то же время умудряется стать кумиром множества людей. О нём говорят, как о живой легенде, называют Зевсом и мечтают сесть с ним за один стол. Дело здесь не в одних только деньгах и власти: экранный политик, как учтиво отметит его помощник, «обладает харизмой ручья».

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Харизму героя составляют его самоирония, начитанность, острый ум и уверенность в себе. В полной мере обаяние премьера раскроется в самом сильном и запоминающемся эпизоде ленты — сцене телефонного разговора с потенциальной избирательницей: политик, чтобы проверить, не растерял ли он свой талант убеждения, звонит незнакомой женщине, представляется агентом по продажам и уговаривает её купить несуществующую квартиру.

На вопрос собеседницы, откуда ему всё про неё известно, Берлускони честно отвечает: «Мне известен сценарий жизни». На этом моменте залу впору аплодировать, а специалистам в области истории кинематографа — включать данную сцену в учебники.

Остаётся жалеть, что Паоло Соррентино, наделивший своего героя колоссальным обаянием и десятком претендующих на афористичность реплик, так и не сумел объяснить его суть. Что такое Берлускони для режиссёра — «источник вселенского зла» или человек с «великими мечтами, которые обернулись кошмарами», — кажется, не знает он сам.

Этого, а также отсутствия в картине серьёзного смыслового посыла, будет достаточно, чтобы разочаровать поклонников Паоло Соррентино. Если только их заведомо не предупредить: сегодня вы идёте смотреть не самый лучший его фильм. Но всё-таки хороший, красивый и претенциозный.