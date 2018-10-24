Тест RT: какой вы рокер?

24 октября выходит фильм «Богемская рапсодия», основанный на биографии солиста группы Queen Фредди Меркьюри. О работе над картиной объявили ещё в 2010 году. За это время менялись сценаристы, исполнители главной роли и режиссёры — последнего вообще заменили в разгар съёмок. Байопик об одном из главных рок-вокалистов XX века можно будет увидеть уже в ближайшие выходные, а пока пройдите тест и узнайте, на кого из знаменитых рок-музыкантов вы больше всего похожи.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

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