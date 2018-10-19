Тест RT: кто вы — футурист, имажинист или обэриут?

19 октября 1921 года в петроградском Доме искусств состоялся первый публичный вечер литературного объединения «Серапионовы братья». Общество, в которое входили такие видные литераторы своего времени, как Михаил Зощенко, Вениамин Каверин и Всеволод Иванов, декларировало полную аполитичность и выступало за освобождение искусства от какой-либо идеологии. Однако далеко не все представители русской литературы Серебряного века разделяли их взгляды. В те годы в России был настоящий бум художественных течений, каждое из которых предлагало обществу свой взгляд на искусство. Так, футуристы низвергали старые традиции, акмеисты выступали за «вещественность» в творчестве, а обэриуты отрицали какие-либо традиционные формы словесности. Пройдите тест и проверьте, членом какого из этих союзов могли бы быть вы.