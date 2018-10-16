Тест RT: что вы знаете о редактировании генов?

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16 октября выходит книга британского учёного Стивена Хокинга «Короткие ответы на серьёзные вопросы», ставшая его последней работой. Бурное обсуждение вызвало высказанное в ней опасение, что в будущем на планете может появиться новая раса «сверхлюдей». Согласно прогнозу физика, её сформируют те, кто сможет позволить себе корректировать собственный геном, а также геном своих детей. В то же время более бедные люди с естественной ДНК могут оказаться в самом низу социальной иерархии. Сбудется предсказание или нет — узнаем, а пока проверьте, что вы знаете о редактировании генома.
что вы знаете о редактировании генов?
  • Gettyimages.ru
  • © KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

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