Тест RT: что вы знаете о редактировании генов?

16 октября выходит книга британского учёного Стивена Хокинга «Короткие ответы на серьёзные вопросы», ставшая его последней работой. Бурное обсуждение вызвало высказанное в ней опасение, что в будущем на планете может появиться новая раса «сверхлюдей». Согласно прогнозу физика, её сформируют те, кто сможет позволить себе корректировать собственный геном, а также геном своих детей. В то же время более бедные люди с естественной ДНК могут оказаться в самом низу социальной иерархии. Сбудется предсказание или нет — узнаем, а пока проверьте, что вы знаете о редактировании генома.

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