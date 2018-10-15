«Моя мама меня продала»: на RTД выходит фильм о девушках-подростках, которых принуждают к проституции близкие люди

15 октября на RTД состоялась премьера фильма «Моя мама меня продала». Героини картины — три камбоджийские девушки, которых принудили к занятиям проституцией близкие им люди. Причём в двух из трёх случаев на панель их отправляли матери, неспособные самостоятельно обеспечить семью. RT рассказывает о судьбах этих девушек.

«Она тоже спала с мужчинами за деньги, чтобы кормить нас» — так героиня документального фильма RTД «Моя мама меня продала» Ти Леум оправдывает мать, побудившую её стать проституткой.

В семье Ти сексом за деньги занимались все женщины — и мать, и старшая сестра. Когда девушке исполнилось 15 лет, мама уговорила её провести ночь с незнакомцем. После того эпизода семейный бюджет пополнился более чем на $400, а Ти стала помогать семье на постоянной основе.

Таких девушек, как Ти, в Камбодже миллионы: когда ситуация с трудоустройством весьма плачевная, а многие семьи живут меньше чем на $1 в день, для многих людей проституция является единственным способом выжить. И зачастую взрослые пытаются выживать за счёт детей.

«У них есть мечта»

«Ты можешь спросить любого таксиста: «Где продают малолетних девочек?», — и таксист покажет такое место», — рассказывает режиссёр картины Павел Бурнатов.

Молодых девушек выбирают охотнее, чем проституток со стажем. Кроме того, в случае когда в доме подрастает девственница, у недобросовестных опекунов появляется возможность зараз получить на руки крупную сумму: местные поверья гласят, что если мужчина лишит женщину девственности, он станет сильнее и продлит себе жизнь.

Мать второй героини фильма RTД — Мэк Кхенг — заработала на девственности дочери вдвое больше, чем мама Ти Леум, — $1000. Впрочем, вырученные деньги женщина потратила на бизнес по продаже лотерейных билетов, и очень быстро семья осталась ни с чем. Теперь Мэк приходится продолжать заниматься проституцией, чтобы обеспечивать семью и оплачивать учёбу: девушка намерена получить образование и стать бухгалтером. Мать её стремление не поддерживает — напротив, ругает и бьёт, когда та оказывается идти на панель. Но Мэк всё равно не оставляет мечту начать другую жизнь.

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«У всех этих девочек есть мечта, как и у любого человека. Если ты в такой ситуации и без мечты, то, наверное, закончишь жизнь самоубийством», — отмечает режиссёр фильма RTД.

Так, третья героиня картины — юная Пик Ун — мечтает на заработанные проституцией деньги открыть салон красоты.

«Я продолжаю заниматься этим, потому что хочу бросить это занятие», — объясняет она.

Тем не менее, считает Бурнатов, мечта открыть салон красоты является «мнимой». Вряд ли девушка понимает, во сколько ей обойдётся этот бизнес: она, как и другие герои, не умеет распоряжаться деньгами.

«Вот мать Мэк намекала, что если у неё будет стиральная машинка, она откроет свою прачечную, начнёт стирать больше вещей, и дела у них пойдут хорошо. Но с чего она решила, что у неё будет больше клиентов? Людей, которые стирают вещи, там больше, чем тех, кому нужно стирать вещи. Салон красоты, как и стиральная машинка, это мнимый образ спасения», — рассуждает режиссёр.

Вырваться из порочного круга молодым девушкам непросто и по психологическим причинам: их с детства учили уважать родителей и подчиняться им во всём. Так и Ти, в которой, кажется, послушания больше, чем в остальных героинях, практически смирилась со своей участью.

«Это моя жизнь. Я должна всё сносить и быть терпеливой», — говорит она на камеру.

Рассудительная Мэк также ссылается на родных: «Если я не достану деньги, у моей семьи будут проблемы», — объясняет девушка.

Спасение — альтернатива

Пик потеряла родителей в раннем детстве. С тех пор девушку пытался продать каждый, под чьей крышей она находила приют, включая возлюбленного, который с помощью подруги расплачивался с долгами. Когда Пик поняла, что ею пользуются, она ушла от молодого человека и перестала обеспечивать всех «благодетелей». Теперь она работает на себя.

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Как подчёркивает семейный психолог, системный семейный психотерапевт Марина Травкова, заставить ребёнка заниматься проституцией путём манипуляций могут и родители, и возлюбленные, и любые другие люди, ставшие для него фигурами привязанности.

«Даже во взрослом возрасте мы не всегда способны оценить, кто на нашей стороне, а кто нет. А чем младше ребёнок, тем меньше вероятность, что он будет противостоять манипуляции близкого взрослого: только если у него не будет альтернативных людей или альтернативных ситуаций», — объясняет психолог.

По её словам, когда мать — единственный близкий человек девочки-подростка, та вряд ли сможет противостоять её уговорам отправиться на панель. Ситуация меняется, если у девочки есть тётя, подруга или мама подруги, которые говорят: «Это ужасно, не делай этого». Впрочем, заостряет внимание Травкова, проблему детской проституции не решит противостояние отдельных единиц — подобные проблемы нужно решать на государственном уровне: давать девочкам бесплатное образование, а их семьям — работу.

«Это вопрос экономического выживания. Если мы хотим что-то исправить, начинать нужно с искоренения бедности и неравенства», — добавляет она.

Психотерапевт уверена: девушки, которых склоняли к проституции близкие люди, могут залечить раны и начать нормальную жизнь. Конечно, не без помощи семьи, друзей и специалистов.

«При этом важно понимать, что залечить раны — не означает забыть и совершенно бесследно выйти из прожитого. Но можно пережить этот опыт, справиться с ним и жить дальше нормальной жизнью. Это по силам любому человеку», — заключает Травкова.

Подробнее об историях Мэк, Пик и Ти — в документальном фильме «Моя мама меня продала» на сайте RTД.