Тест RT: знаете ли вы биографии революционеров?

130 лет назад, 9 октября 1888 года, в московской семье учителей родился Николай Бухарин — русский революционер и политический деятель, один из ближайших соратников Ленина. После смерти Владимира Ильича он возглавил правую оппозицию в ВКП(б), а в годы правления Сталина стал одним из главных фигурантов трёх так называемых московских процессов, проходивших в разгар Большого террора. Его признали виновным в заговоре и расстреляли в 1938 году. Судьбы многих деятелей русской революции были столь же трагичны, но некоторым всё же удалось избежать репрессий. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы помните биографии известных революционеров.

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