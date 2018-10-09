Тест RT: знаете ли вы биографии революционеров?

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130 лет назад, 9 октября 1888 года, в московской семье учителей родился Николай Бухарин — русский революционер и политический деятель, один из ближайших соратников Ленина. После смерти Владимира Ильича он возглавил правую оппозицию в ВКП(б), а в годы правления Сталина стал одним из главных фигурантов трёх так называемых московских процессов, проходивших в разгар Большого террора. Его признали виновным в заговоре и расстреляли в 1938 году. Судьбы многих деятелей русской революции были столь же трагичны, но некоторым всё же удалось избежать репрессий. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы помните биографии известных революционеров.
Тест RT: знаете ли вы биографии революционеров?
  • © Mondadori Portfolio via Getty Images

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