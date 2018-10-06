«Мы вдохновляли людей на переезд в деревню»: как российская семья раскрутила блог о сельской жизни
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— Антон, Алевтина, после просмотра нашего фильма у зрителей может возникнуть вопрос, как вы решаете, что будет интересно подписчикам, а что — нет. По какому принципу отбираете материалы для блога?
Антон: Если какие-то банальные темы — сразу «в топку». А если интересные… для нас возникнет практический интерес.
Алевтина: Мы просто снимаем то, чем любим заниматься, но учитывая мнение подписчиков. Вот они пишут: «Мы бы хотели больше видеть быт», значит, снимаем быт. Кто-то хочет видеть живности побольше. Значит, следующий ролик (или через ролик) делаем с живностью.
— А постановочные сцены в ваших видео присутствуют? Когда вы заранее придумываете какой-то интересный сюжетный ход…
Антон: Очень редко. Но вообще, когда мы собираемся что-то снимать, то немного продумываем, как всё это будет выглядеть потом.
— Снимаете ли вы дискуссии, конфликты, детские капризы? Делитесь с подписчиками личным?
Алевтина: Слишком личным не делимся, но в общих чертах рассказываем о нашей жизни. У нас на канале есть рубрика «Ответы на вопросы». В ней подписчики просят: «Расскажите про то, про это». И мы делимся. Не всем, конечно, а тем, что считаем нужным.
— Что никогда не попадёт в ваш блог?
Антон: Как мы ссоримся — точно. Или как дети себя плохо ведут.
Алевтина: Ненормативная лексика. Мы не употребляем эти слова, и поэтому они никогда не попадут в наш блог.
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— Как думаете, почему столько людей вас смотрят? Чем вы их зацепили?
Алевтина: Скорее всего, потому, что у нас как раз нет видео по сценарию. Людям интересны эта простота и ненаигранность. Как есть — так есть.
Антон: Да, простота играет большую роль. И я когда-то смотрел подобные блоги, мне было интересно, как живут другие люди. Тогда и подумал: может быть, нас тоже будут смотреть.
— А вы не замечали, среди ваших зрителей больше деревенских жителей или городских?
Антон: Примерно 50 на 50. Даже как-то городских больше. Скорее, они просто скучают по этой жизни…
— Что, на ваш взгляд, больше движет зрителями: страсть к подглядыванию или интерес к сельскому хозяйству?
Антон: Скорее, к подглядыванию. Хотя многие узнают что-то полезное из нашего блога. Пишут: «Посмотрел, как у вас делается, буду тоже так делать».
Бывало, что мы вдохновляли людей на переезд в деревню: «Посмотрели на вас, решили так же сделать. Посоветуйте, что купить, что туда нужно взять для начала». Тоже блоги заводят.
— С негативными комментариями вы также наверняка сталкивались. Что-нибудь вам зрители писали обидное?
Антон: Уже столько комментариев всяких было!
Например: «Вы алкаши, бухаете там в своей деревне». Или: «Жена у тебя алкашка, и ты её бьёшь».
Бывает, пишут люди уставшие, не выспавшиеся рано утром… Ну а мы не пьём вообще. Недавно назвали жену татаркой какой-то нехорошей…
— И как вы реагируете на такие вещи?
Антон: Последнее время никак: либо удаляем комментарий, либо просто оставляем. А первое время прямо цепляло. И жена говорила: «Давай бросим блог, что там нас обсуждают постоянно».
Алевтина: Лично для меня самыми неприятными комментариями были те, которые касались переезда: многие люди, когда узнали, что мы собираемся переезжать на мою родину, в Волгоградскую область, стали выплёскивать на меня свой негатив. Писали, что я Антона перетягиваю к себе, отстраняю от семьи... Это было наше обдуманное решение. Но подписчики этого не поняли. Вот что самое обидное.
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— А детей критика не касалась?
Алевтина: Касалась. Пишут, что дети балованные, что мы их неправильно воспитываем. А мы считаем, что дети есть дети, они могут баловаться и играться. Но люди, видимо, этого не понимают.
— Бывало ли, что критика оказывалась полезной? Может быть, подписчики помогали вам практическими советами…
Антон: Часто. Много мелочей полезных. Последний раз, например, когда делал насосную станцию, было много советов по проводке и бачкам расширительным… По животноводству тоже.
Алевтина: Мы даже иногда сами спрашиваем совета, потому что знаем многое, но не всё. Тогда нам подсказывают подписчики.
— А с другими «деревенскими блогерами» вы дружите?
Алевтина: Общаемся, обсуждаем канал, рабочие моменты. А так, чтобы именно дружить, — нет.
— В нашем фильме затрагивается финансовая сторона вопроса. Вы говорили, что с помощью блога зарабатываете в среднем $1 тыс. в месяц…
Антон: Около того. Сейчас даже меньше. Может быть, потому, что появляются другие блогеры, и мы кому-то становимся неинтересными.
Алевтина: Возможно, потому, что создаются другие, более интересные каналы, и зрители переходят туда. У нас специфика канала в основном животноводческая — коровы. Наверное, кому-то интересно смотреть на других животных, и они переходят на каналы, где есть те, кто им нравится. Возможно, потому, что наступила осень, дети пошли в школу. Нас же много детей смотрят. А у них сейчас занятия.
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— Эти деньги удаётся заработать благодаря просмотрам на YouTube, верно?
Антон: Да.
— А как вы рекламируете в блоге товары? По бартеру?
Антон: Если реклама программ — прямая оплата, если товары на обзор — бартер.
Предлагают всё подряд: электронику (даже обычные телевизоры, микроволновки), какие-нибудь картины, которые сами рисуют... Или жалюзи, например.
Примерно по 10—15, а иногда и по 20 предложений в день поступает. Но соглашаемся мы всего на три-четыре предложения в месяц. И всегда говорим, что это реклама.
— Сколько стоит одно упоминание в вашем блоге товара или услуги, если это не бартер?
Антон: Самое дешёвое — 4 тыс.
— Неплохо. А как сейчас обстоит дело с мечтой открыть собственную ферму, о которой вы рассказывали в своём блоге?
Алевтина: В планах она есть. Но исполнится ещё, наверное, нескоро. Для фермы надо много строить, много покупать всего. Так что… Идём потихоньку к своей мечте.
Подробнее о семье Хорошевых — в документальном фильме «Это жизнь: будни деревенских блогеров» на RTД.