«Мы вдохновляли людей на переезд в деревню»: как российская семья раскрутила блог о сельской жизни

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Это жизнь: будни деревенских блогеров». Главные герои ленты — супруги Хорошевы, запустившие YouTube-канал о жизни в сельской местности. Пока городские блогеры рассуждают о последних трендах, Антон и Алевтина Хорошевы показывают, как принять роды у коровы, приготовить обед из улиток или наловить рыбы с помощью вил. К удивлению соседей, «деревенские блогеры» не только обзавелись десятками тысяч поклонников, но и начали зарабатывать на своём увлечении. Перед премьерой фильма RT поговорил с Хорошевыми и узнал, какие секреты остаются за кадром.

— Антон, Алевтина, после просмотра нашего фильма у зрителей может возникнуть вопрос, как вы решаете, что будет интересно подписчикам, а что — нет. По какому принципу отбираете материалы для блога?

Антон: Если какие-то банальные темы — сразу «в топку». А если интересные… для нас возникнет практический интерес.

Алевтина: Мы просто снимаем то, чем любим заниматься, но учитывая мнение подписчиков. Вот они пишут: «Мы бы хотели больше видеть быт», значит, снимаем быт. Кто-то хочет видеть живности побольше. Значит, следующий ролик (или через ролик) делаем с живностью.

— А постановочные сцены в ваших видео присутствуют? Когда вы заранее придумываете какой-то интересный сюжетный ход…

Антон: Очень редко. Но вообще, когда мы собираемся что-то снимать, то немного продумываем, как всё это будет выглядеть потом.

— Снимаете ли вы дискуссии, конфликты, детские капризы? Делитесь с подписчиками личным?

Алевтина: Слишком личным не делимся, но в общих чертах рассказываем о нашей жизни. У нас на канале есть рубрика «Ответы на вопросы». В ней подписчики просят: «Расскажите про то, про это». И мы делимся. Не всем, конечно, а тем, что считаем нужным.

— Что никогда не попадёт в ваш блог?

Антон: Как мы ссоримся — точно. Или как дети себя плохо ведут.

Алевтина: Ненормативная лексика. Мы не употребляем эти слова, и поэтому они никогда не попадут в наш блог.

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— Как думаете, почему столько людей вас смотрят? Чем вы их зацепили?

Алевтина: Скорее всего, потому, что у нас как раз нет видео по сценарию. Людям интересны эта простота и ненаигранность. Как есть — так есть.

Антон: Да, простота играет большую роль. И я когда-то смотрел подобные блоги, мне было интересно, как живут другие люди. Тогда и подумал: может быть, нас тоже будут смотреть.

— А вы не замечали, среди ваших зрителей больше деревенских жителей или городских?

Антон: Примерно 50 на 50. Даже как-то городских больше. Скорее, они просто скучают по этой жизни…

— Что, на ваш взгляд, больше движет зрителями: страсть к подглядыванию или интерес к сельскому хозяйству?

Антон: Скорее, к подглядыванию. Хотя многие узнают что-то полезное из нашего блога. Пишут: «Посмотрел, как у вас делается, буду тоже так делать».

Бывало, что мы вдохновляли людей на переезд в деревню: «Посмотрели на вас, решили так же сделать. Посоветуйте, что купить, что туда нужно взять для начала». Тоже блоги заводят.

— С негативными комментариями вы также наверняка сталкивались. Что-нибудь вам зрители писали обидное?

Антон: Уже столько комментариев всяких было!

Например: «Вы алкаши, бухаете там в своей деревне». Или: «Жена у тебя алкашка, и ты её бьёшь».

Бывает, пишут люди уставшие, не выспавшиеся рано утром… Ну а мы не пьём вообще. Недавно назвали жену татаркой какой-то нехорошей…

— И как вы реагируете на такие вещи?

Антон: Последнее время никак: либо удаляем комментарий, либо просто оставляем. А первое время прямо цепляло. И жена говорила: «Давай бросим блог, что там нас обсуждают постоянно».

Алевтина: Лично для меня самыми неприятными комментариями были те, которые касались переезда: многие люди, когда узнали, что мы собираемся переезжать на мою родину, в Волгоградскую область, стали выплёскивать на меня свой негатив. Писали, что я Антона перетягиваю к себе, отстраняю от семьи... Это было наше обдуманное решение. Но подписчики этого не поняли. Вот что самое обидное.

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— А детей критика не касалась?

Алевтина: Касалась. Пишут, что дети балованные, что мы их неправильно воспитываем. А мы считаем, что дети есть дети, они могут баловаться и играться. Но люди, видимо, этого не понимают.

— Бывало ли, что критика оказывалась полезной? Может быть, подписчики помогали вам практическими советами…

Антон: Часто. Много мелочей полезных. Последний раз, например, когда делал насосную станцию, было много советов по проводке и бачкам расширительным… По животноводству тоже.

Алевтина: Мы даже иногда сами спрашиваем совета, потому что знаем многое, но не всё. Тогда нам подсказывают подписчики.

— А с другими «деревенскими блогерами» вы дружите?

Алевтина: Общаемся, обсуждаем канал, рабочие моменты. А так, чтобы именно дружить, — нет.

— В нашем фильме затрагивается финансовая сторона вопроса. Вы говорили, что с помощью блога зарабатываете в среднем $1 тыс. в месяц…

Антон: Около того. Сейчас даже меньше. Может быть, потому, что появляются другие блогеры, и мы кому-то становимся неинтересными.

Алевтина: Возможно, потому, что создаются другие, более интересные каналы, и зрители переходят туда. У нас специфика канала в основном животноводческая — коровы. Наверное, кому-то интересно смотреть на других животных, и они переходят на каналы, где есть те, кто им нравится. Возможно, потому, что наступила осень, дети пошли в школу. Нас же много детей смотрят. А у них сейчас занятия.

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— Эти деньги удаётся заработать благодаря просмотрам на YouTube, верно?

Антон: Да.

— А как вы рекламируете в блоге товары? По бартеру?

Антон: Если реклама программ — прямая оплата, если товары на обзор — бартер.

Предлагают всё подряд: электронику (даже обычные телевизоры, микроволновки), какие-нибудь картины, которые сами рисуют... Или жалюзи, например.

Примерно по 10—15, а иногда и по 20 предложений в день поступает. Но соглашаемся мы всего на три-четыре предложения в месяц. И всегда говорим, что это реклама.

— Сколько стоит одно упоминание в вашем блоге товара или услуги, если это не бартер?

Антон: Самое дешёвое — 4 тыс.

— Неплохо. А как сейчас обстоит дело с мечтой открыть собственную ферму, о которой вы рассказывали в своём блоге?

Алевтина: В планах она есть. Но исполнится ещё, наверное, нескоро. Для фермы надо много строить, много покупать всего. Так что… Идём потихоньку к своей мечте.

Подробнее о семье Хорошевых — в документальном фильме «Это жизнь: будни деревенских блогеров» на RTД.