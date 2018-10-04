Тест RT: что вы знаете о редких животных?

Короткая ссылка
Татьяна Худякова
4 октября во всём мире отмечается День животных. Дата выбрана не случайно — это день памяти святого Франциска Ассизского, покровителя братьев наших меньших. По преданию, он умел общаться с дикими зверями и даже толковал им Евангелие. Организации разных стран используют этот день, чтобы обсудить проблемы сохранения диких и защиты прав домашних животных. По последним данным, в Красную книгу Международного союза охраны природы занесены 5664 вида, которые находятся на грани полного исчезновения. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о жизни редких животных.
Тест RT: что вы знаете о редких животных?
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Romaris

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить