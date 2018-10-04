Тест RT: что вы знаете о редких животных?

4 октября во всём мире отмечается День животных. Дата выбрана не случайно — это день памяти святого Франциска Ассизского, покровителя братьев наших меньших. По преданию, он умел общаться с дикими зверями и даже толковал им Евангелие. Организации разных стран используют этот день, чтобы обсудить проблемы сохранения диких и защиты прав домашних животных. По последним данным, в Красную книгу Международного союза охраны природы занесены 5664 вида, которые находятся на грани полного исчезновения. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о жизни редких животных.

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© Manuel Romaris