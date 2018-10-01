Потомки семьи Романовых и возвращение «Зачарованных»: пять новых сериалов октября

Осень — пора сериальных релизов. В сентябре на экраны уже вышли пилот «Первых» с Шоном Пенном, чёрная комедия «Маньяк» с Эммой Стоун, экранизация романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» и масса других масштабных проектов. В октябре ведущие каналы выпустят несколько десятков премьер, в том числе мини-сериал о людях, считающих себя потомками императорской семьи Романовых, и супергеройскую эпопею по мотивам комиксов DC. К концу месяца Netflix покажет британского «Телохранителя» и приключения уже повзрослевшей ведьмы Сабрины. Ещё одно громкое возвращение состоится на The CW — зрители увидят осовремененных «Зачарованных».

«Романовы» (The Romanoffs). C 12 октября на Amazon Video

В этом мини-сериале (первый сезон насчитывает всего восемь эпизодов) рассказывается о людях, которые считают себя потомками российской императорской семьи. При этом к реальным историческим событиям сюжет сериала не имеет никакого отношения. Режиссёр Мэттью Уэйнер («Безумцы», «Оранжевый — хит сезона») не раз отмечал, что «Романовы» — не попытка экранизировать историю России, а лишь возможность исследовать связь людей с предками.

К слову, это первый после «Безумцев» телевизионный проект Уэйнера в сотрудничестве с Amazon. Съёмки проходили в семи странах, включая Францию, Соединённые Штаты и Мексику. В актёрском касте помимо Изабель Юппер и Аманды Пит значатся Аарон Экхарт, Джек Хьюстон, а также россиянка Евгения Брик.

«Зачарованные» (Charmed). С 14 октября на The CW

Феминистский ремейк культового сериала 1990-х перескажет историю о трёх сёстрах-ведьмах, борющихся с нескончаемым злом и его проявлениями. На этот раз действие переносится из Сан-Франциско в вымышленный город Хиллтаун. Мать сестёр-ведьм погибает при таинственных обстоятельствах, и девушкам предстоит раскрыть убийство собственными силами.

Поклонникам канонического сериала с Алиссой Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс будет непросто принять то, что в перезапуске нет хрестоматийной троицы: поначалу родных сестёр только две, хотя «Сила Трёх» установится после появления сводной третьей сестры (в её лице авторы проекта объединили Прю и Пейдж). Кроме того, создатели Charmed решили сделать главных героинь латиноамериканками.

«Леденящие душу приключения Сабрины» (Chilling Adventures of Sabrina). С 26 октября на Netflix

«Зачарованные» — не единственный молодёжный сериал 1990-х, который вернётся на экраны этой осенью. На Netflix в октябре начнут показ новой версии тинейджерского ситкома «Сабрина — маленькая ведьма». Как обещают, суровой и пугающей. Концепция обновлённой Сабрины основана на одноименном комиксе Chilling Adventures of Sabrina. Сериал сосредоточится уже на мрачной стороне взросления юной ведьмы. При этом в борьбе с силами зла Сабрине всё чаще придётся выбирать между двумя своими натурами — ведьминской и человеческой.

Главную роль в проекте исполняет актриса Кирнан Шипка («Безумцы»), тётушек Зельду и Хильду Спеллман сыграют Миранда Отто («Властелин Колец») и Люси Дэвис («Чудо-женщина»). Не обойдётся в сериале и без говорящего кота Сэлема.

«Титаны» (Titans). С 12 октября на DC Universe

Супергеройская эпопея «Титаны», снятая по мотивам одноименных комиксов вселенной DC, предсказуемо стартует на DC Universe. По замыслу создателей комикса, «Титаны» должны стать неким юниорским вариантом «Лиги Справедливости», возглавляемым Диком Грэйсоном (также известным как Найтвинг и Робин). Среди участников команды значатся и такие необычные обитатели Готэма, как Кид Флэш (напарник и помощник Флэша) и Аквалид (помощник Аквамэна). Впрочем, в телевизионной версии из оригинальных героев остались только Робин и Старфаер. По сюжету Найтвинг объединяется с Бист-боем, Старфаер и Рэйвен, чтобы противостоять демону Тригону.

Идейными вдохновителями киновоплощения супергероев стали продюсеры Акива Голдсман («Игры разума») и Грег Берланти («Флэш», «Зелёный фонарь» и «Леденящие душу приключения Сабрины»).

«Телохранитель» (Bodyguard). С 24 октября на Netflix

В конце месяца на Netflix состоится мировая премьера британского телесериала «Телохранитель». Сюжет выстраивается вокруг жизни ветерана войны Дэвида Батта, ныне служащего в подразделении столичной полиции Лондона. Ему поручено защищать амбициозного министра внутренних дел Великобритании Джулию Монтегю, чья политика глубоко чужда Батту.

Локальная премьера телесериала в Великобритании и Ирландии прошла ещё в августе 2018 года. Тогда критики отозвались о «Телохранителе» как об «увлекательном психологическом триллере».