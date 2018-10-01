«Французский Фрэнк Синатра»: скончался шансонье Шарль Азнавур

Во Франции на 95-м году жизни скончался легендарный шансонье Шарль Азнавур. За свою жизнь он написал порядка 1300 музыкальных композиций, часть из которых исполнил сам, а часть подарил Эдит Пиаф, Бобу Дилану, Рэю Чарльзу и другим известным артистам. Также он прославился в качестве актёра кино, исполнив роли в нескольких десятках художественных картин, успел проявить себя как писатель, общественный деятель и дипломат. До самой смерти Азнавур не прерывал концертную деятельность: последнее его выступление состоялось меньше двух недель назад. Осенью 2018 года музыкант планировал отправиться в мировое турне.

1 октября в возрасте 94 лет скончался французский музыкант, актёр и писатель армянского происхождения Шарль Азнавур. По данным СМИ, легендарный шансонье умер в своём доме на юге Франции.

До самой смерти Азнавур не прекращал концертную деятельность. Его последнее выступление состоялось в японской Осаке 19 сентября. Кроме того, осенью 2018 года музыкант планировал отправиться в мировое турне.

Шансонье строил большие творческие планы, несмотря на проблемы со здоровьем, имевшие место в последние годы. Так, концерты Азнавура, которые должны были состояться в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2018 года, отменили из-за болезни музыканта. Перед выступлением в Петербурге певца экстренно госпитализировали с язвой желудка. Мероприятие перенесли на весну 2019 года. Вернувшись во Францию, Азнавур получил травму руки и по совету врачей решил отложить концертную деятельность до осени.

«Фигура мировой культуры»

Известие о смерти Шарля Азнавура уже прокомментировали многие деятели культуры и политики. Так, лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что все французы оплакивают потерю такого талантливого человека.

«Великий певец и несравненный поэт, он оставил нам репертуар непревзойдённого богатства», — написала он в Twitter.

Un immense chanteur et un poète incomparable part, en nous laissant un répertoire d’une richesse inégalée. Tous les Français sont en deuil de son talent. MLP #CharlesAznavourpic.twitter.com/m06YLoekGs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 октября 2018 г.

Смерть Азнавура шокировала его поклонников по всему миру, в том числе в России, где, по словам музыкального критика Андрея Бухарина, Азнавур был особенно любим.

«Был очень любим в нашей стране, ещё со времён Советского Союза, конечно. Он делал очень много для пропаганды французской культуры и шансона как жанра. У нас всегда с Францией были неформально тёплые отношения, у нас всегда любили французскую музыку», — заявил Бухарин в разговоре с RT.

Критик также назвал шансонье «общезначимой фигурой».

«Гигант эстрадной музыки! 70 лет на сцене — до последних дней. Грандиозные судьба и жизнь. Работал, выпускал пластинки, гастролировал. Внёс огромный вклад во французскую культуру, в более узком смысле — и в армянскую, конечно. Он фигура мировой культуры. Пел не только на французском, но и на итальянском, испанском, немецком», — подчеркнул Бухарин.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT подчеркнул, что Азнавур был примером для подражания и человеком, «великим во всём».

«Он, как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего. Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. К сожалению, у всего есть свой конец. Светлая память. Он был потрясающим артистом, импозантным и элегантным человеком. Тот самый лирический герой, та музыка, которую мы называем «шансон», — сказал Пригожин.

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Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что вклад Шарля Азнавура в жанр французского шансона сложно переоценить.

«Он один из столпов этого жанра, нового восприятия французского шансона эпохи XX века. Человек, который не только продолжил лучшие традиции этого жанра, но ещё и сказал своё собственное слово. Шарль Азнавур — это уже сама по себе величина, так же, как Жак Брель, Сильви Вартан и другие исполнители французского шансона, которые стали классикой этого жанра, некими стандартами, на которые ориентируются очень многие исполнители», — сказал он в интервью RT.

Музыкант, актёр, писатель

Шарль Азнавур Родился 22 мая 1924 года в Париже. При рождении он получил имя Шахнур Вахинак Азнавурян: его родители были этническими армянами, эмигрировавшими в Европу из Грузии.

Его артистические способности проявились ещё в детстве, что неудивительно: родители выступали в театре (причём отец пел в оперетте). Мальчика отдали учиться в артистическую школу, и в 9 лет он уже выступал на сцене. Чаще всего — в массовке, но случалось, что юному актёру давали и более солидные роли.

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С малых лет Шарль Азнавур увлекался музыкой: в 5 лет он научился играть на скрипке. В более старшем возрасте он стал писать песни. В начале 1940-х годов он познакомился с композитором Пьером Рошем и стал выступать с ним в дуэте. Вскоре их заметила Эдит Пиаф, чьё имя уже прогремело в Европе. Вместе с Пиаф дуэт отправился на гастроли в США, из которых Азнавур вернулся довольно известным шансонье. В 1950-е годы он написал множество песен для себя и других исполнителей. Он станет автором хитов Пиаф, Боба Дилана, Рэя Чарльза, Хулио Иглесиаса и многих других музыкантов. За свою жизнь Азнавур создал порядка 1300 песен.

Сегодня Шарль Азнавур является одним из наиболее известных французских исполнителей всех времён (его неоднократно называли «французским Фрэнком Синатрой») и легендой шансона.

Стремительно развивалась и карьера Шарля Азнавура в кино. Он исполнил роли в более чем 60 картинах. Также музыкант имел успех на литературном поприще — он издал две автобиографии и сборник короткой прозы Mon pere, ce geant («Мой папа — великан»).

Шарль Азнавур является обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, кинопремии «Сезар», ордена Восходящего солнца IV степени, почётного знака «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией», нагрудного знака МИД России «За вклад в международное сотрудничество» и многих других премий и наград.

Некоторые из них, например звание «Почётный гражданин Еревана», «Национальный Герой Армении» и орден Отечества, Азнавуру присвоили на исторической родине, с которой музыкант всю жизнь поддерживал тесную связь. В 2008 году Шарль Азнавур стал гражданином Армении. Он также являлся послом Армении в Швейцарии.

До самой смерти Шарль Азнавур продолжал свою профессиональную и общественную деятельность. В автобиографии музыкант признавался, что не боится смерти и не хочет возвращать себе молодость. Однако не отказался бы существовать ещё тысячу лет — из любви к жизни и из любопытства.

«Многие из нас убеждены в том, что выход на пенсию знаменует начало периода свободы и счастья. Можно бросить все дела и сидеть сложа руки, говоря себе, что наконец достиг возраста, когда больше можно не работать. Можно ли совершить более ужасную ошибку в своей жизни, рассуждая подобным образом? Значит ли это, что теперь можно расслабиться и перестать активно жить? Да ладно вам, полноте! Мы запрограммированы на то, чтобы жить больше века», — писал он.