«Его можно назвать символом девяностых»: скульптор Андрей Клыков рассказал о памятнике Даниле Багрову

В Москве появится памятник Даниле Багрову — главному герою фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Скульптуру планируют установить недалеко от того места, где жил актёр Сергей Бодров — младший, сыгравший Багрова. Скульптор Андрей Клыков рассказал RT, как будет идти работа над памятником и сколько времени она займёт. Он также объяснил, почему поклонники героя не увидят скульптуру там, где снимались сцены картины.

— Кому всё-таки этот памятник — Даниле Багрову или Сергею Бодрову?

— В первую очередь памятник Даниле. Об этом говорится и в аннотации к самому проекту. С самого начала позиционировалось, что это памятник именно киногерою, персонажу фильма. Поэтому и разговоры были с продюсером как с правообладателем, а не с семьёй.

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— Вы говорите, что воплощаете образ героя «Брата» Данилы, но установить памятник намерены недалеко от того места, где жил Сергей. Возможно, логичнее было бы установить памятник киногерою там, где снимался фильм, а не там, где жил актёр, сыгравший его?

— А где? В Америку ехать? Конечно, много сцен снималось в Москве и Санкт-Петербурге. И Петербург тоже рассматривался как запасная площадка. А в Москве где, на Покровском бульваре? Где там его поставить? Памятник хоть и небольшой, но всё равно требует места, определённых строительных мероприятий — например, заглубления фундамента. Возможно, пришлось бы убирать какие-то деревья, лавки, что-то рушить. Герой знаковый, а место действия в фильме обтекаемое.

— Идея установить памятник Даниле Багрову — ваша?

— Нет. Я был приглашён в проект. Хотя у нас тоже была такая идея. Но не было ни административного, ни финансового ресурса. Поэтому, когда к нам обратились с этой же темой, мы порадовались и с радостью включились.

— 1990-е продолжают будоражить воображение людей. Как вы думаете, Данилу Багрова можно считать одним из символов того времени?

— Я считаю, что его можно назвать символом 1990-х. Но символична его личность как раз вопреки той ситуации, которая была в стране. Он шёл против течения. Он не надел красный пиджак, не сколотил банду. Он искал правды. Искал так, как он это понимал, и теми средствами, какими располагал.

Он отличался от многих других его современников, которые легли под обстоятельства и либо вымерли, либо надели красный пиджак и золотую цепь на шею в несколько килограммов.

— А не получится так, что это будет памятник 1990-м, а не Даниле?

— Думаю, что нет.

Потому что Данила — это ещё и антитеза 1990-м. Это герой, который смог себе позволить по силе духа, по характеру встать против всех этих явлений. И он встал против, но теми же самыми средствами.

— Вопрос по самому памятнику, а точнее, по технологии изготовления скульптуры. Что уже готово на данный момент, что ещё нужно сделать, и сколько времени вам понадобится, чтобы довести её до установки после того, как будут улажены все формальности с городскими властями и в распоряжении кураторов будут необходимые средства?

— Я сейчас объясню. Делается каркас. На каркас навешиваем мягкую, размоченную, влажную глину и в глине лепим. Но глина — материал такой, что он трескается, когда начинает сохнуть. Поэтому мы поддерживаем состояние полуготовности. Как только будут понятны сроки, мы его доделываем. Доделывается форма, которая вывозится на литейный завод. Я думаю, что в течение недели памятник может быть готов.

— Памятник планировалось установить к 20 сентября — ко дню гибели Сергея Бодрова. Стоит ждать год или возможна какая-то другая дата, которая была бы интересна для открытия памятника и связана с его историей?

— Мне не важна дата. Мне было бы интересно само открытие памятника. Сам факт. Дата — это уже не моя прерогатива, а административной группы, которая этим занимается. И бежать впереди паровоза я не хочу. Тем более мы приглашённые люди.

— В Донецке установлен памятник Александру Невскому, созданный вами. Это был коммерческий проект? Или его можно назвать подарком городу?

— В моей жизни вообще было очень мало коммерческих проектов. Пожалуй, только один. А этот памятник — это попытка морально поддержать ополченцев. Ведь скульптура — это очень финансовоёмкое предприятие. Есть некий фонд. Они курируют этот проект и поставили не один памятник Александру Невскому. Они этот вопрос решали финансово и административно.

— Почему именно Александр Невский и почему именно в Донецке?

— «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Это тоже символ. А памятник — моральная поддержка.

— Вы были на открытии вашего памятника?

— Нет. Не получилось. Но я хотел там быть. Тем более что у меня детство прошло в Донецкой области.

Незадолго до открытия произошли печальные события с Захарченко. И, видимо, вопросы безопасности, ужесточение режима. Я даже не знаю, как открывали. Может, и церемонии открытия не было. Сам памятник установили и смонтировали буквально накануне убийства. Фотографии у меня только в глине, в мастерской. С места открытия — только те, что сам нашёл в интернете.